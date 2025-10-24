xs
เรื่องย่อซีรีส์รายตอน ”รักสุดท้าย” (My Safe Zone The Series)

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



บทโทรทัศน์ : เพชรพญาธร
กำกับการแสดง : พัชนี จารุจินดา
แนวซีรีส์ : โรแมนติก ดราม่า คอมเมดี้
ผลิต : BEC World Original Series
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันศุกร์ เวลา 20.30 น. ช่อง 3 ดูทีวีกด 33 ดูออนไลน์ที่ 3Plus
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก 24 ตุลาคม 2568

ตอนที่ 1 (วันศุกร์ที่ 24 ตุลาคม 2568)
อลิน (ลีน่า ลลินา) ช่างภาพที่ประสบความสำเร็จในนิวยอร์ก หอบหิ้วหัวใจที่เจ็บปวดกลับมาที่ไทย หลังจับได้ว่า เกด (ผักไผ่ ภาริน) แฟนสาวที่กำลังจะแต่งงานนอกใจ ที่นั่นเธอได้พบกับ เจน (หมิว ณัชชา) เพื่อนสนิทที่เธอจากไปโดยไม่ได้บอกลาถึง 8 ปี ความทรงจำและความรู้สึกที่ค้างคาในอดีตถูกขุดขึ้นมาอีกครั้ง เจนพยายามปิดกั้นเพราะยังเจ็บ จนได้รู้ว่าอลินกับเกดเลิกกันแล้ว ความสัมพันธ์ที่แตกสลายจึงเริ่มกลับมามีประกายอีกครั้ง































































