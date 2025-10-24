ครอบครัวสุขสันต์! คุณสามี ‘ดร.เบน’ จัดเค้กก้อนยักษ์ เบิร์ธเดย์พร้อมกัน พ่อ-แม่-ลูก
เรียกได้ว่าเป็นครอบครัวที่อบอุ่นที่สุด สำหรับสะใภ้พันล้านอย่าง ดร.เบน-กัลยานี กมลวิศิษฎ์ ที่คุณสามีจัดเค้กวันเกิดก้อนยักษ์ ฉลองวันเกิดให้คนในครอบครัวทั้ง 3 คน คนแรกคือ คุณจอนนี่ (สามี) เกิด 8 ตุลาคม , ดร.เบน เกิด 11 ตุลาคม และน้องเวย์ลานี่-บุศริน เกิด 18 ตุลาคม อายุครบ 10 ขวบ พอดี
งานนี้มี คุณตา คุณยาย อากง อาม่า มาร่วมฉลองวันเกิดพร้อมหน้าพร้อมตา และเลี้ยงฉลองให้ น้องเวย์ลานี่ ก่อนกลับไปเรียน millfield school ประเทศอังกฤษ อีกด้วย
เค้กก้อนใหญ่ขนาดนี้กินทั้งหมู่บ้านก็ยังไม่หมดนะเนี่ย!!!