“ณิชา-วิว-ไบร์ท” กับเกมแก้แค้นผ่านการสะกดจิต
ช่องวัน31 พร้อมพาแฟนๆ ดำดิ่งสู่ “เกมจิตวิทยา” ที่เดิมพันด้วยอดีต อารมณ์ และความตาย ในละครดราม่าเข้มข้นเรื่องใหม่ “จิตสะกดแค้น” นำแสดงโดย นางเอกมากความสามารถ ณิชา-ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ ที่มาร่วมงานกับช่องวัน31 ครั้งแรก กับการพลิกบทบาทมาทวงแค้น เอาคืนด้วยการสะกดจิต พร้อมปะทะอารมณ์ประชันบทเข้มกับ วิว-วรรณรท สนธิไชย และ ไบร์ท-นรภัทร วิไลพันธุ์ ร่วมด้วย เพชร โบราณินทร์, มะปราง-อลิสา ขุนแขวง, กระติ๊บ-ชวัลกร วรรธนพิสิฐกุล, ต่าย-เพ็ญพักตร์ ศิริกุล, ซินดี้- สิรินยา บิชอฟ, ไผ่-พาทิศ พิสิฐกุล, เอี๊ยง-สิทธา สภานุชาติ, ด.ญ. ณัฐชา นีน่า เจสสิก้า พาโดวัน ฯลฯ บทโทรทัศน์โดย สรวิชญ์ ภิญโญมิตร, สุนารี ฮิดดิง, ธนัชชา ทวีวงษ์ กำกับการแสดงโดย กู่-เอกสิทธิ์ ตระกูลเกษมสุข ผู้กำกับมือรางวัล เจ้าของผลงานละคร, ซีรีส์ชื่อดัง ใบไม้ที่ปลิดปลิว, ทองประกายแสด, ทิชา
“จิตสะกดแค้น” เป็นเรื่องราวของ ศรา (ณิชา-ณัฏฐณิชา) หญิงสาวที่เติบโตมาท่ามกลางความเจ็บปวด ไม่ได้รับความเป็นธรรม และต้องทนทรมานจากเหตุการณ์บางอย่างในวัยเด็ก จนกลายเป็นบาดแผลลึกในจิตใจ ที่แปรเปลี่ยนเป็นปมความแค้น!! เมื่อศราโตขึ้นเธอจึงวางแผนแก้แค้น ด้วยการเข้ามาดูแลลูกสาวของ กุลนรี(วิว-วรรณรท) ซึ่งเคยทำร้ายเธอและครอบครัว ศราค่อยๆ ดึงคนที่เกี่ยวข้องเข้ามาในแผนการที่วางไว้ โดยมีคราม(ไบร์ท-นรภัทร) เชฟหนุ่มผู้มีจิตใจดีคอยสนับสนุนอยู่เคียงข้างเธอเสมอ โดยที่เขาไม่รู้ถึงแผนการลึกๆ ของศราในการแก้แค้น
การแก้แค้นเพื่อทวงคืนความยุติธรรมของศราจะมีบทสรุปอย่างไร? ติดตามได้ใน “จิตสะกดแค้น” ออกอากาศทุกวันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 20:30 น. เริ่มตอนแรกวันพุธที่ 29 ตุลาคมนี้ ดูสดทางทีวีช่องวัน31, ดูสดออนไลน์หรือดูย้อนหลังเวอร์ชั่น UNCUT ได้ทางแอปพลิเคชัน oneD