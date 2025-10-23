โครงเรื่องย่อ “จิตสะกดแค้น”
บทโทรทัศน์ : สรวิชญ์ ภิญโญมิตร, สุนารี ฮิดดิง, ธนัชชา ทวีวงษ์
กำกับการแสดง : กู่-เอกสิทธิ์ ตระกูลเกษมสุข
แนวละคร : ดรามา
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันพุธ-พฤหัสบดี เวลา 20:30 น. ดูสดทางทีวีช่องวัน31, ดูสดออนไลน์หรือดูย้อนหลังเวอร์ชั่น UNCUT ได้ทางแอปพลิเคชัน oneD
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรกวันพุธที่ 29 ตุลาคมนี้
โครงเรื่องย่อ
ศรา (ณิชา-ณัฏฐณิชา) หญิงสาวที่เติบโตมาท่ามกลางความเจ็บปวด ไม่ได้รับความเป็นธรรม และต้องทนทรมานจากเหตุการณ์บางอย่างในวัยเด็ก จนกลายเป็นบาดแผลลึกในจิตใจ ที่แปรเปลี่ยนเป็นปมความแค้น!! เมื่อศราโตขึ้นเธอจึงวางแผนแก้แค้น ด้วยการเข้ามาดูแลลูกสาวของ กุลนรี(วิว-วรรณรท) ซึ่งเคยทำร้ายเธอและครอบครัว ศราค่อยๆ ดึงคนที่เกี่ยวข้องเข้ามาในแผนการที่วางไว้ โดยมีคราม(ไบร์ท-นรภัทร) เชฟหนุ่มผู้มีจิตใจดีคอยสนับสนุนอยู่เคียงข้างเธอเสมอ โดยที่เขาไม่รู้ถึงแผนการลึกๆ ของศราในการแก้แค้น การแก้แค้นเพื่อทวงคืนความยุติธรรมของศราจะมีบทสรุปอย่างไร?
รายชื่อนักแสดง
ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ : ศรา/กมล
นรภัทรวิไลพันธุ์ : คราม
วรรณรท สนธิไชย : กุลนรี
เพชร โบราณินทร์ : แบงค์
ภูธเนศหงษ์มานพ : ชยุต
อลิสา ขุนแขวง : เพลง
ชวัลกรวรรธนพิสิฐกุล : วรนันท์
เพ็ญพักตร์ ศิริกุล : จิรา เลอธนากุล
สิรินยาบิชอฟ : ญานิน
พาทิศพิสิฐกุล : ชวดล
สิทธา สภานุชาติ : พาที
อาณัตพล ศิริชุมแสง : กิตติ
ด.ญ. ณัฐชา นีน่า เจสสิก้า พาโดวัน : ซิดนีย์
ด.ช.ศศิศ ฉัตรพิรุฬห์พันธุ์ : โซล
หมีพูห์ สกุลแสงประภา : แพนเตอร์
ภูมิ แก้วฟ้าเจริญ : ยูโด
ด.ญ.ไอย์ฌิฌา กรุดนาค: กมล(เด็ก)
นักแสดงรับเชิญ
อริศราวงษ์ชาลี : นภา (แม่ศรา/กมล)
วรฤทธิ์เฟื่องอารมย์ : ชัย (พ่อศรา/กมล)
อำภา ภูษิต : ป้าสำเภา
พิเชษฐ์เปรียบยอดยิ่ง : โซ่
นภัทร อริยรัชโตภาส : นฤมล
ด.ญ.ฟลอร่า มัสซาโร : จูดี้