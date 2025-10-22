มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ จัดพิธีคำนับครู
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
จัดพิธีคำนับครู โขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ตอน “สัตยาพาลี” ขึ้นเมื่อวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2568 เวลา 09.00 น.
ณ อาคารศึกษาทั่วไป วิทยาลัยนาฏศิลปสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
โดยมี พลอากาศเอก สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รองประธานกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เป็นประธานในพิธี และนายไพฑูรย์ เข็มแข็ง (ศิลปินแห่งชาติ) สาขาศิลปะการแสดง (นาฏศิลป์ไทย
โขน-ละคร) ประจำปีพุทธศักราช 2564 เป็นครูผู้ประกอบพิธีคำนับครู พร้อมด้วย คณะกรรมการ ผู้กำกับการแสดง
ครูผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์ผู้ฝึกซ้อม นักแสดงโขน ศิลปิน ทั้งระดับศิลปินชั้นครูและเยาวชน รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วน เข้าร่วมพิธีคำนับครู ซึ่งจัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคล จากนั้นเริ่มทำการซ้อมการแสดง เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนขึ้นแสดงจริง ซึ่งมีกำหนดจัดแสดงขึ้นในระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน - วันที่ 8 ธันวาคม 2568 ณ หอประชุมใหญ่
ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
“พิธีคำนับครู” เป็นพิธีสำคัญ ถือเป็นประเพณีและธรรมเนียมปฏิบัติในวงการนาฏศิลป์และ
ดุริยางคศิลป์ ก่อนเริ่มทำกิจกรรมแรก รวมทั้งการฝึกซ้อมการแสดงต่างๆ ด้วยพิธีคำนับครู จะเป็นสิริมงคลสำหรับครูอาจารย์ ศิลปิน นักแสดง รวมถึงผู้ที่เข้าร่วมพิธี ภายหลังจากจบพิธีคำนับครู ประธานในพิธีคำนับครู มอบทุนพระราชทานมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ประจำปี 2568 ให้แก่ นักแสดงที่ได้รับการคัดเลือกจากทั่วภูมิภาค ซึ่งคัดเลือกจากนักแสดงที่มีฝีมือ มีความพร้อมในการแสดงโขนฯ โดยคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ เป็นผู้คัดเลือกแต่ละกลุ่มสาขา ละครพระ ละครนาง โขนพระ โขนยักษ์ และโขนลิง สาขาละ 3 ทุน รวมจำนวน 15 ทุน ได้แก่
สาขาละครพระ จำนวน 3 ทุน ได้แก่ นางสาวฤทัยวรรณ พ่วงพรมมา คณะศิลปนาฏดุริยางค์ นางสาวนนทพร โคตะมะ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่ นางสาวนฤภร จันทร์คง คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สาขาละครนาง จำนวน 3 ทุน ได้แก่ นางสาวนิตติกาล สุขกลิ่น คณะศิลปนาฏดุริยางค์ นางสาวธนัญญา ใหม่จันดี วิทยาลัยนาฏศิลป นางสาวกัณฐมณี คำศรี วิทยาลัยนาฏศิลป สาขาโขนพระ จำนวน 3 ทุน ได้แก่ นายธีระ พันเชื้อ วิทยาลัยนาฏศิลป
นายอิสระพงศ์ อิสระโชติ วิทยาลัยนาฏศิลป นายนัฐพล รักศรี คณะศิลปนาฏดุริยางค์ สาขาโขนยักษ์ จำนวน 3 ทุน ได้แก่ นายสุวิชชา ใจอารีย์ คณะศิลปนาฏดุริยางค์ นายรัฐศาสตร์ แซ่โอ้ว วิทยาลัยนาฏศิลป นายกลับวัง ยนตรกิจ วิทยาลัยนาฏศิลป สาขาโขนลิง จำนวน 3 ทุน ได้แก่ นายฐาปนะ ไทรเกต คณะศิลปนาฏดุริยางค์ นายธนกร พินิจ วิทยาลัยนาฏศิลป นายอธิรักษ์ อภิรัตนนันทกุล คณะศิลปศึกษา จากนั้นประธานในพิธีฯ กล่าวให้โอวาทแก่นักแสดงและ
คณะผู้ปฏิบัติงาน ครูผู้ฝึกซ้อมและนักแสดงทั้งหมดเริ่มทำการซ้อมการแสดง เพื่อให้เกิดความพร้อมเพรียงสำหรับการแสดงที่ยิ่งใหญ่สมการรอคอยของผู้ชม
สำหรับปี 2568 นี้ การแสดงโขนสุดยิ่งใหญ่แห่งปี ตอน “สัตยาพาลี” เป็นเรื่องราวของพญาพาลีวานรผู้เป็นกษัตริย์แห่งเมืองขีดขิน ซึ่งเสียคำสัตย์เพราะความหลงผิด แต่ภายหลังระลึกได้จึงสำนึกและยอมรับโทษ ชี้ให้เห็นคุณของความกตัญญูและโทษของความไม่รักษาสัตย์ และกล่าวถึงหน้าที่ของแต่ละบุคคลที่ต้องตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความจงรักภักดีต่อแผ่นดินและผู้มีพระคุณ การต่อสู้ของทศกัณฐ์และพระราม(อวตารของพระนารายณ์) ย้ำให้มั่นใจว่าผู้มีจิตใจชั่วร้ายแม้จะมีอิทธิฤทธิ์มากมายปานใด ก็ไม่สามารถดำรงตนไปได้นาน ฝ่ายผู้ยึดมั่นในธรรมะ แม้จะเผชิญอุปสรรคใดๆ
ก็จะชนะฝ่ายอธรรมเสมอ ส่วนเรื่องราวจะสนุกเข้มข้นอย่างไร ความพิเศษของฉากจะยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนนั้น ติดตามรับชมได้ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ตอน “สัตยาพาลี” จัดแสดงขึ้นในระหว่างวันที่ 6 พฤศจิกายน - วันที่ 8 ธันวาคม 2568 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ www.thaiticketmajor.com โทร. 0-2262-3456 บัตรราคา 2,000 บาท, 1,800 บาท, 1,000 บาท, 800 บาท
และ 600 บาท (รอบนักเรียน ราคา 200 บาท)