"เกลิน ธัญรดี" ขึ้นแท่น "นางเอก" ซีรีส์แนวตั้ง "ปานดวงใจSignature"
เตรียมจับตา "นางเอกใหม่" เกลิน- ธัญรดี ชาญชนินทร์กุล กับบทบาทสุดท้าทายในซีรีส์แนวตั้งสุดเข้มข้นเรื่อง "ปานดวงใจSignature" ผลงาน Vertical Series สุดพรีเมียม ถ่ายทอดเรื่องราวของโชคชะตา ความรัก และศักดิ์ศรีของหัวใจ ที่ไม่มีใครหนีได้ ถือเป็นโปรเจกต์ใหญ่ส่งท้ายปี 2568 ที่รวมเหล่านักแสดงมากฝีมือ อาทิ เล้ง ณัฐพล, แสตมป์ พรวศิน, พรีเมียร์ ศรัญญา, ปิ๊งปิ๊ง รภัทร, ลาเต้ กฤษดา, วายุ วายุมันตรา, โฟล์ค รัชนนท์ และนักแสดงรับเชิญมากฝีมือ ดี้-ปัทมา ปานทอง ให้เกียรติร่วมแสดง
ขอแนะนำนักแสดงน้องใหม่ คีธ-กรินทร์ ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวความรักที่ซับซ้อน ระหว่างโชคชะตาและการตัดสินใจของหัวใจ ภายใต้การผลิตโดย 9 STAR GROUP พร้อมทีมผู้สร้างระดับมืออาชีพ และพันธมิตรจากหลากหลายวงการ เตรียมออนแอร์ให้แฟน ๆ ได้รับชมเร็ว ๆ นี้
โดย สาวเกลิน เผยถึงบทบาทที่ได้รับว่า
“สำหรับบทบาทของ ‘ดาริน’ ไม่ใช่แค่การแสดง แต่คือการเดินทางของหัวใจผู้หญิงคนหนึ่ง ที่ต้องต่อสู้กับชะตาและศักดิ์ศรีของตัวเองในโลกที่โหดร้าย แต่ยังเชื่อมั่นในพลังของความรัก ทุกครั้งที่กล้องเริ่มเดิน เกลินรู้สึกเหมือนได้ใช้ชีวิตอีกชีวิตหนึ่งจริง ๆ ชีวิตของคนที่เจ็บ ปวด แต่ไม่เคยยอมแพ้ เพราะท้ายที่สุด ‘หัวใจ’ คือสิ่งเดียวที่บอกเราว่า เรายังมีค่า แม้โลกจะไม่เห็นก็ตาม"
“ไม่มีใครหนีโชคชะตาได้ โดยเฉพาะเรื่องของหัวใจ”
