Review ซีรีส์ : “จีนี่ ปาฏิหาริย์รักซ่อนกล • Genie, Make a Wish” นิยามรักบทใหม่ของ “ซูจี” VS “คิมอูบิน”

ในที่สุดคู่จิ้นในฝันโอปป้า ‘คิมอูบิน’ กับน้อง ‘ซูจี’ ก็โคจรกลับมาพบกันอีกครั้งในรอบหลายปี หลังจากทั้งคู่เคยสาดความฟินไว้ใน ‘Uncontrollably Fond’ (2016) ซีรีส์เมโลดรามาที่เรียกน้ำตาจากแฟน ๆ มาแล้ว ล่าสุด Netflix ดึงทั้งคู่มาเจอกันอีกครั้งในซีรีส์ฟอร์มยักษ์แนวโรแมนติกแฟนตาซีคอเมดี้อย่าง ‘Genie, make a wish’ (จีนี่ ปาฏิหาริย์รักซ่อนกล - 2025) และซีรีส์ก็ไม่ทำให้ผิดหวังเลยจริงๆ จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อ ‘ปีศาจรูปงาม’ ตกหลุมรักเจ้านายที่เป็น ‘สาวไซโคพาธ’ งานนี้ไม่ต้องการอะลาดิน เพราะพระเอกของเราคือ ‘จีนี่’ ในตะเกียงวิเศษไงละ!
พล็อตเรื่องแปลกใหม่ ปัญหาหัวใจของ ‘ยักษ์ในตะเกียงวิเศษ’
แค่เห็นชื่อซีรีส์และทีเซอร์ ‘Genie, make a wish’ เราก็อาจจะตีความไปว่า พล็อตเรื่องได้แรงบันดาลใจมาจากนิทานเรื่อง “อะลาดินกับตะเกียงวิเศษ” จากพันหนึ่งราตรี (A Thousand and One Nights) ของ Disney เป็นแน่ ก็ถูกส่วนหนึ่งนะ แต่จริง ๆ แล้วซีรีส์เรื่องนี้เป็นการตีความใหม่และใส่ความแซ่บลงไปในสไตล์เกาหลี
ใครจะต้องการอะลาดินกับเจ้าหญิงจัสมินกันละ! ในเมื่อเรามีจีนี่รูปงามที่พกพาความหล่อ ขี้เล่น มาพร้อมรอยยิ้มละลายใจอย่าง ‘คิมอูบิน’ ที่มีปมฝังใจกับไซโคพาธสาวหุ่นแซบ ‘กายอง’ (รับบทโดย ซูจี) เจ้าของอู่ซ่อมรถในเมืองเล็ก ๆ ผู้มีบุคลิกภาพต่อต้านสังคม (Antisocial Personality Disorder - ASPD) ไร้อารมณ์ความรู้สึก แต่เธอก็ฉลาดปราดเปรื่องไม่เป็นสองรองใคร
เรื่องราวรักในรอยแค้นระหว่าง ‘จีนี่’ และ ‘กายอง’ มีจุดเริ่มต้นมาจากอดีตชาติเมื่อหลายร้อยปีก่อน ตอนที่จีนี่ได้เจอกับหนูน้อยชาวเกาหลี ที่ขอพรทั้ง 3 ข้อเพื่อคนอื่นจนตัวตายและขังจีนี่เอาไว้ในตะเกียงวิเศษมานานกว่า 983 ปี กลายเป็นปมแค้นฝังใจที่ทำให้จีนี่เฝ้ารอวันที่จะออกจากตะเกียงเพื่อไปตามฆ่าแม่หนูน้อย ฝั่งหนูน้อยก็เวียนว่ายตายเกิดเป็นคนเบื้องหลังในประวัติศาสตร์เกาหลีมาหลายภพชาติ ทุกชาติเธอก็เป็นคนดีศรีสังคมที่เสียสละชีวิตเพื่อประเทศชาติจนตัวตาย กระทั่งชาติล่าสุดเธอกลายเป็นสาวไซโคพาธที่เอะอะอยากฆ่าคนท่าเดียว
เมื่อจีนี่ได้พบกับศัตรูที่เขาเฝ้ารอมาเกือบพันปี งานนี้เขาจึงรอการล้างแค้นอย่างโหดเหี้ยมหลังจากที่เธอขอพรครบ 3 ข้อ แต่โชคร้ายที่แม่หนูคนดีคนเดิมได้กลายเป็นไซโคพาธหุ่นแซ่บจอมทำลายล้าง และมีความโรคจิตที่คิดฆ่าตัวตายอยู่ลึก ๆ จีนี่จึงต้องรีบพลิกเกมเพื่อรับมือกับกายอง ไหนจะต้องรับมือกับฑูตสวรรค์ที่รอวันปลิดชีพเขาอยู่ใกล้ตัว เรื่องราวความรักโรแมนติกแบบจิต ๆ ระหว่างยักษ์ในตะเกียงกับไซโคพาธได้เริ่มต้นขึ้นแล้วในแดนกิมจิ
‘คิมอูบิน’ VS ‘ซูจี’ เคมีที่ระเบิดตูมตาม!
พูดถึงเรื่องเคมีบอกเลยเต็มสิบไม่หัก! คิมอูบินในบทจีนี่คือความดีงามของโลกใบนี้ ดีแบบตะโกน ทั้งขี้เล่น ซุกซน และเจ้าเล่ห์สมกับเป็นซาตานในเวอร์ชันจีนี่ ที่เล่นกับความชั่วร้ายในจิตใจของผู้คน เป้าหมายของจีนี่คือการล่อลวงให้มนุษย์ทำบาปและเผยด้านมืดในจิตใจ แถมพลังก็ใช่ว่าจะเสกได้ทุกอย่าง และทุกพรล้วนมี ‘ราคา’ ที่ต้องจ่ายเสมอ ซึ่งในเรื่องนี้จะมีจีนี่มากกว่าหนึ่งตนและเผ่าจีนี่ก็เคยสู้รบกับฑูตสวรรค์อย่างดุเดือด จนถูกปราบปรามล้มหายตายจากกันไปหลายร้อยตน ที่เหลือรอดก็อยู่อย่างหลบ ๆ ซ่อน ๆ ในตะเกียง สร้อย แหวน หรือกำไลข้อมือ
ตัดภาพมาที่นางเอกของเรื่องอย่างซูจี ที่เรื่องนี้เธอเล่นบทไซโคพาธได้เพอร์เฟ็กต์มาก ๆ ทั้งสีหน้า แววตา และการแสยะยิ้มชวนหลอน ลบภาพจำของนางเอกที่บอบบางรอการปกป้องของพระเอกแบบในซีรีส์โรแมนติกไปเลย เพราะกายองเป็นต้นแบบของ ‘ราชินีปีศาจ’ ของแทร่!!! เธอทั้งซาดิสม์ เลือดเย็น ฉลาดทันคนจนน่าทึ่ง เธอมีกิจวัตรที่ค่อนข้างรูทีนและมีเพื่อนเพียงคนเดียวเป็นทันตแพทย์หญิงสุดห้าว หญิงสาวที่โตมากับคุณยายผู้ใจดีและโดนครอบครัวทอดทิ้งไปตั้งแต่เด็ก ๆ ทำให้คนทั้งหมู่บ้านต้องมาช่วยกันเลี้ยงดูแม่หนูไซโคพาธตั้งแต่เด็กจนโต และต่อให้เธอเป็นเด็กโรคจิตเพียงไร แต่เธอก็ได้รับความเอ็นดูเมตตาจากคุณยายและผู้ใหญ่ในหมู่บ้านอย่างท้วมท้น
เมื่อสาวไซโคพาธต้องมาเจอกับจีนี่ (ที่คิดล้างแค้นเธอตลอดเวลา) เคมีของคู่นี้ก็ดีงามระเบิดตูมตามกลางสี่แยกอโศก ความต่างสุดขั้วของคู่พระนาง คนหนึ่งร้อนเหมือนไฟและเก็บกดความโกรธไว้ในใจตลอดเวลา อีกคนก็ขี้เล่น ทะเล้น และเป็นจีนี่ตัวร้ายที่กลัวเจ้านาย kiss เป็นที่สุด (ลีลา kiss ของทั้งคู่ของดูดดื่มไม่เบา) พอมาเจอกันเลยเกิดเป็นความน่ารักสุด ๆ บวกกับมุขตลกที่สอดแทรกได้อย่างถูกจังหวะ หัวเราะลั่นบ้าน ฉากหวานก็โรแมนติกแบบจิต ๆ สนุกเกินต้าน จีนี่ ปาฏิหาริย์รักซ่อนกล เป็นซีรีส์แนวแฟนตาซีที่มีความคอเมดีแบบจัดเต็ม!!!
การตีความใหม่ของ ‘ไซโคพาธ’ ในซีรีส์
จีนี่ ปาฏิหาริย์รักซ่อนกล นำเสนอประเด็นอันลึกซึ้งผ่านตัวละครกายอง สอดแทรกมุมมองที่ว่าไซโคพาธ ไม่ได้น่ากลัวเสมอไป หากพวกเขาได้รับการดูแลและความรักจากคนรอบข้างอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะคุณยายที่ใช้วิธีเข้มงวดในการเลี้ยงดูกายอง แต่ก็เต็มไปด้วยความรัก ความเมตตา คอยควบคุมและสอนให้เธอรับมือกับด้านมืดในจิตใจของตนด้วยความเข้าใจ
แม้กายองจะไม่ได้รู้สึกเห็นอกเห็นใจ (Empathy) ตามธรรมชาติ แต่เธอสามารถเรียนรู้ที่จะเข้าใจอารมณ์ความรู้สึกและปฏิกิริยาของมนุษย์ในเชิงตรรกะ ซึ่งช่วยให้เธอใช้ชีวิตในสังคมได้โดยไม่ก่อปัญหา แล้วยังควบคุมและยับยั้งแรงกระตุ้นที่เป็นอันตราย (ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของไซโคพาธ) ด้วยการชี้นำที่ถูกต้องและความเห็นอกเห็นใจจากคนรอบข้าง ทำให้เธอสามารถปรับตัวและใช้ชีวิตในสังคมได้ตามปกติ ทั้งยังอาจใช้ความเฉียบคมตามธรรมชาติช่วยเหลือสังคมในแบบที่ไม่เหมือนใคร เป็นการท้าทายความเชื่อเดิม ๆ เกี่ยวกับปีศาจในคราบมนุษย์ได้อย่างงดงาม
ทว่าในโลกแห่งความเป็นจริง บุคลิกภาพต่อต้านสังคม (ASPD) ยังคงเป็นภาวะทางจิตเวชที่ซับซ้อนและท้าทายต่อการรักษา ซึ่งมักเกี่ยวข้องกับพฤติกรรมที่ละเมิดสิทธิ์ผู้อื่นอย่างรุนแรง การนำเสนอในซีรีส์จึงเป็นมุมมองในเชิงแฟนตาซีที่เปิดประเด็นทางปรัชญามากกว่าการสะท้อนข้อเท็จจริงทางการแพทย์ทั้งหมด
งานภาพและโปรดักชันสุดแฟนตาซี สมกับเป็น ‘จีนี่ ปาฏิหาริย์รักซ่อนกล’
มาถึงงานโปรดักชันกันบ้าง ต้องบอกว่า ใครที่คาดหวังความแฟนตาซีระดับค่ายดิสนีย์ก็ไม่ถึงกับอลังการเบอร์นั้น แต่ก็ทำออกมาได้ดีระดับหนึ่ง แม้เสือดำที่เป็นบริวารของจีนี่จะดูไม่เนียนไปบ้าง เส้นผมยาว ๆ ของจีนี่ในตอนต้นก็ดูจกตาไปนิด ฉากการต่อสู้ระหว่างฑูตสวรรค์และเหล่าจีนี่ก็ดูไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่ แต่โดยรวมแล้วก็ทำได้ดีและไม่มีสะดุดในการเล่าเรื่อง
โดยเฉพาะฉากโรแมนติกที่ไม่ใช่ความหวานแบบในซีรีส์รักทั่วไป แต่เป็นความหวานแบบเล่นใหญ่รัชดาลัยก็ทำออกมาได้น่ารักสดใส โลกกลายเป็นสีรุ้งฟรุ้งฟริ้ง CG แม้จะไม่เนียนเท่าไหร่ อย่างฉากพลุไฟและซากุระที่ดูจกตาไปบ้าง แต่ก็สอดแทรกมุขตลกได้ตรงจังหวะและสื่อแทนอารมณ์ของตัวละครได้อย่างดี ไหนจะเสื้อผ้าหน้าผมเป๊ะปังทุกองศา โดยเฉพาะคอสตูมของโอปป้าเหมือนหลุดมาจากรันเวย์ ส่วนน้องซูจีคือสวยทุกมุม สวยทะลุยูนิฟอร์มช่างซ่อมรถ สวยแบบจิต ๆ เรียกว่าเธอเป็นไซโคพาธสวยจึ้งไม่พึ่งเมคอัพหนา ๆ เลยทีเดียว
เล่ามาถึงตรงนี้ คงไม่ต้องบอกแล้วว่า ‘Genie, make a wish’ จีนี่ ปาฏิหาริย์รักซ่อนกล เป็นซีรีส์มาแรงที่ไม่ควรพลาดอย่างแน่นอน ทั้งตลก โรแมนติก บีบหัวใจ และตั้งคำถามเกี่ยวกับความดีความชั่วได้อย่างน่าสนใจ ด้วยเคมีของพระนางที่สปาร์คจนจอแทบไหม้ โปรดักชันอลังการ และบทที่ฉีกทุกกฎของความแฟนตาซี เชื่อเถอะว่าคุณจะโดนพ่อจีนี่คนนี้ตกเข้าด้อมแบบไม่รู้ตัว สตรีมมิงทั้ง 13 ตอนได้แล้ววันนี้ที่ Netflix
ร้อยเรียงเรื่องราว : รัสรินทร์ สุนทรกลมรัศมิ์
