“ลีน่า–หมิว”เสิร์ฟแซฟฟิกจากเพื่อนซี้กลายเป็นเพื่อนรัก
เตรียมโอบกอดทุกหัวใจไปกับความรักที่แสนละมุนใน“รักสุดท้ายMy Safe Zone The Series”ซีรีส์โรแมนติก ดราม่า คอมเมดี้ส่งท้ายปีจากช่อง3ซึ่งเป็นOriginal SeriesจากทางBEC World Original Seriesที่พร้อมจะพาผู้ชมไปตกหลุมรักอีกครั้งกับเรื่องราวของ“อลิน”และ“เจน”สองเพื่อนสนิทที่ความสัมพันธ์กำลังจะถูกขยับจากคำว่า“เพื่อน”ไปสู่“คนรัก”
เรื่องนี้ถ่ายทอดความรักของผู้หญิงสองคนผ่านอารมณ์ที่เต็มไปด้วยความอบอุ่น ละมุน และจริงใจ โดยได้นางเอกนัยน์ตาเสน่ห์อย่าง“ลีน่า–ลลินา ชูเอ็ทท์”มาประกบคู่นางเอกน้องใหม่สุดแสนซน“หมิว–ณัชชา เตชะมงคลาภิวัฒน์”อวดเคมีสุดละมุนโรแมนติกที่ใครดูก็ต้องเขิน อมยิ้มไปกับความหวานของคู่นี้
ซึ่งด้านลีน่า ลลินาเล่าถึงคาแรคเตอร์ที่ได้รับว่า “ในเรื่องนี้รับบทเป็นอลิน เป็นช่างภาพสายแฟชั่นที่มั่นใจและมีเป้าหมายชัดเจน เติบโตมากับคุณแม่แค่2คน ทำให้แม่คาดหวังในตัวของอลินสูง ชีวิตอลินเหมือนจะดีจนกระทั่งรู้ว่าคนรักที่กำลังวางแผนจะแต่งงานด้วยนอกใจ กลายเป็นจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญในชีวิต ด้วยอลินมีความคิด การตัดสินใจ คล้ายกับตัวเอง ทำให้เข้าใจตัวละครและดึงเสน่ห์ของตัวละครออกมาได้ ในพาร์ทความรัก เป็นคนที่รักใครแล้วรักจริง และจะอยู่กับคน ๆนั้นไปตลอด”
ส่วนหมิว ณัชชาพูดถึงบทบาทของตัวเองว่า “ได้รับบทเป็นเจนค่ะเป็นคนที่รักจริง รักมั่นคง และยินยอมที่จะอดทนรอความรัก เจนเป็นเชฟและเจ้าของร้านเชฟเทเบิ้ล รักอิสระไม่อยู่ในกรอบเพราะป้าเลี้ยงมาแบบอิสระไม่ตีกรอบ ภายนอกดูนิ่งแต่หากคนที่สนิทก็มีความเด็ก งอแง งอน โดยเฉพาะกับอลิน เพื่อนสนิทที่ตัวเองแอบรักความท้าทายของตัวเองกับเรื่องนี้น่าจะเป็นฉากที่ต้องเล่นดราม่า เพราะต้องมาจากความรู้สึกของตัวละครจริง ๆ และอยากขอบคุณพี่ลีน่าที่เลือกหมิวให้มาได้รับบทเจนและมาเป็นพาร์ทเนอร์คู่กัน”
แม้เคมีจะดีงามจนพาใจเต้นแรง แต่เส้นทางความรักของอลินและเจนก็ไม่ได้ราบรื่น เมื่อต้องเจอกับบททดสอบและความวุ่นวายจากตัวละครสำคัญอื่น ๆ ที่จะเข้ามาเพิ่มสีสันและความเข้มข้นให้กับเรื่องราว ไม่ว่าจะเป็น ผักไผ่–ภาริน เกษมชยามาศ,หญิง–อาณดา ประกอบกิจ,ไก่–สุปราณี เจริญผล,เฟรช–อริศรา วงศ์ชาลี,เฟรนด์–พีระกฤตย์ พชรบุณยเกียรติ,จันจิ–จันจิรา จันทร์พิทักษ์ชัย รวมถึง นนท์อินทนนท์–วรวรรธน์ บุญชื่น
