โครงเรื่องย่อซีรีส์“”รักสุดท้าย(My Safe Zone The Series)
บทโทรทัศน์ :เพชรพญาธร
กำกับการแสดง :พัชนี จารุจินดา
แนวซีรีส์:โรแมนติก ดราม่า คอมเมดี้
ผลิต:BEC World Original Series
วันเวลาออกอากาศ:ทุกวันศุกร์ เวลา20.30น. ช่อง3ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3Plus
ระยะเวลาออกอากาศ :ตอนแรก24ตุลาคม2568
#รักสุดท้าย #MySafeZoneThe Series #BECWorld #Ch3Thailand #lakornonlinefan #ละครออนไลน์
โครงเรื่องย่อ
ความเป็น“safe zone”ของเพื่อนสนิท จะสามารถก้าวข้ามไปสู่ความรักได้จริงหรือไม่
อลิน (ลลินา ชูเอ็ทท์ )กับเจน (ณัชชา เตชะมงคลาภิวัฒน์)เป็นเพื่อนรักที่บ้านอยู่ข้างกัน แต่อลินได้ทุนเรียนต่อต่างประเทศแบบไม่บอกเจน เพราะกลัวว่าถ้าเจนรู้แล้วจะไม่อยากให้ไปเวลาผ่านไป8ปี อลินผิดหวังกับชีวิต ทั้งเรื่องคนรัก และงาน แล้วเลือกที่จะกลับบ้านมาพักใจ และได้เจอเจนคนที่เป็นSafe Zoneของอลินในวันที่เรียนอยู่ด้วยกัน แต่วันนี้ทุกอย่างมันไม่เหมือนเดิม เพราะเจนโกรธที่อลินทิ้งไป อลินเสียใจมากที่เสียเพื่อนที่ดีที่สุดที่เธอมี อลินไม่ยอมแพ้เดินหน้าง้อเจน แต่การง้อครั้งนี้มันกลับเปลี่ยนทุกอย่างระหว่างเจนกับอลิน มันเป็นความรักที่อลินไม่เคยรู้ตัวมาก่อน เจนแอบรักอลินเพื่อนสนิทมานานแล้ว และครั้งนี้อลินก็เปิดใจให้เจนข้ามfriend zoneเข้ามาใน แฟนโซน แต่ ความรักของทั้งคู่อาจต้องจบลงเพราะการกลับมาของใครบางคน…คนที่ตั้งจะมาทวงอลินคืน
นักแสดง
1.ลลินา ชูเอ็ทท์ (ลีน่า)รับบทอลิน
2.ณัชชา เตชะมงคลาภิวัฒน์(หมิว)รับบทเจน
3.อาณดา ประกอบกิจ(หญิง)รับบทพาย
4.ภาริน เกษมชยามาศ(ผักไผ่)รับบทเกด
5.พีระกฤตย์ พชรบุณยเกียรติ (เฟรนด์)รับบททิม
6.สุปราณี เจริญผล(ไก่)รับบทอ้อม
7.อริศรา วงศ์ชาลี(เฟรช)รับบทตุ๊กตา
8.จันจิรา จันทร์พิทักษ์ชัย(จันจิ)รับบทแบม
9.วรวรรธน์ บุญชื่น (นนท์ อินทนนท์)รับบทพีท