โครงเรื่องย่อซีรีส์“ทวิญ ร่างฉัน วิญญาณเธอ(Decalcomania)”
บทโทรทัศน์ :เนปาลี(เจี๊ยบ-วรรธนา วีรยวรรธน)
กำกับการแสดง :หวอ-วรวิทย์ ขัตติยโยธิน
ผลิต :oneD ORIGINAL
จำนวนตอน:8ตอน
วันเวลาออกอากาศ:ทุกวันจันทร์-อังคาร เวลา20.30น.ดูสดทางทีวีช่องวัน31,ดูสดออนไลน์ หรือ ดูย้อนหลังเวอร์ชันUNCUTได้ทางแอปพลิเคชันoneD
ระยะเวลาออกอากาศ :ตอนแรกจันทร์ที่27ตุลาคมนี้
โครงเรื่องย่อ
“ทวิญ ร่างฉัน วิญญาณเธอ(Decalcomania)”เรื่องราวของแฝดสาวสองคนที่มีหน้าตาเหมือนกัน แต่มีชีวิตต่างกันสุดขั้ว อย่างหนึ่งเดียว(มุกดา นรินทร์รักษ์)ผู้จัดการไนต์คลับในกรุงเทพฯ ที่มีอดีตอันดำมืด กับ เลอา(มุกดา นรินทร์รักษ์)ไฮโซสาวชาวสิงคโปร์ที่มีปัญหาโรคหัวใจเข้าขั้นวิกฤติ จนกระทั่งวันที่ หนึ่งเดียวกับเลอาประสบอุบัติเหตุทำให้วิญญาณของทั้งคู่สลับร่างกัน เมื่อหนึ่งเดียวฟื้นขึ้นมา เธอกลับพบว่าตัวเองอยู่ในร่างของเลอาที่สิงคโปร์ เธอพยายามตั้งสติและหาทางติดต่อ ธัน(เข้ม หัสวีร์)บอดี้การ์ดคนสนิทเพื่อขอความช่วยเหลือ แต่จู่ๆ หนึ่งเดียวก็เกิดอาการเจ็บปวดที่หน้าอก ก่อนจะวาร์ปกลับเข้าร่างตัวเองในจังหวะที่ธันอยู่ในห้องด้วยพอดี ธันเริ่มเดินหน้าค้นหาความจริงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมกับการไล่ล่าข้ามชาติเพื่อช่วยเหลือหนึ่งเดียว ติดตามและร่วมลุ้นไปกับความเข้มข้น ซึ่งเป็นผลงานระดับ World-classในซีรีส์ “ทวิญ ร่างฉัน วิญญาณเธอ(Decalcomania)”
รายชื่อนักแสดง
มุกดานรินทร์รักษ์:หนึ่งเดียว/เลอา
หัสวีร์ภัคพงษ์ไพศาล :ธัน
ธเนศวรากุลนุเคราะห์ :วิทย์
ชาตโยดมหิรัณยัษฐิติ :ปีเตอร์
ชญานิษฐ์ชาญสง่าเวช :มัดหมี่
Pierre Png(ปิแอร์ พัง) :มาร์ค
อรรถพรธีมากร :ครูสันติ
ขอแนะนำ
ณิชาพูลโภคะ :แอล
Amy J Cheng(เอมี่ เจ เจิ้ง) :ดอกเตอร์ยู
Cynthia Koh(ซินเธีย โคห์) :ซู
Gladys Ng(แกลดิ้ง อึ้ง):เฟยลี่
Regina Lim(เรจิน่า ลิม) :วิเวียน
นักแสดงรับเชิญ
อัยย์ญาดาคุปตวุฒินันท์ :หนึ่งเดียว/เลอา(เด็ก)
พันธ์ชนกชนม์พันธ์สังข์ :ธัน(เด็ก)
น้ำหนึ่ง แวน เดอ เวน :สาวบริการ
นักแสดงรับเชิญเกียรติยศ
Hong Hui Fang(หง เฮ่ย ฟาง):อามาลู