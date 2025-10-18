“เข้ม-มุกดา” & นักแสดง A-list ของเอเชีย ฟาดบทบาทสุดเข้มข้น !

“เข้ม-มุกดา”&นักแสดงA-listของเอเชียฟาดบทบาทสุดเข้มข้น!
ช่องวัน31ส่งซีรีส์คุณภาพฟอร์มยักษ์“ทวิญร่างฉัน วิญญาณเธอ(Decalcomania)”หนึ่งในคอนเทนต์คุณภาพจาก oneD ORIGINALซึ่งเป็นการจับมือครั้งสำคัญระหว่างผู้สร้างจากประเทศไทยและสิงคโปร์เพื่อส่งมอบผลงานระดับWorld-classสู่สายตาผู้ชม
เมื่อวิญญาณฝาแฝดสลับร่าง การไล่ล่าจึงเกิดขึ้น แต่มีเพียงหนึ่งชีวิตที่“หัวใจ”จะได้เต้นต่อไป นำแสดงโดยพระ-นางคู่ขวัญชื่อดังของไทยเข้ม-หัสวีร์ ภัคพงษ์ไพศาลและมุกดา นรินทร์รักษ์ที่มาร่วมงานกับช่องวัน31เป็นครั้งแรกพร้อมด้วยนักแสดงชั้นนำของวงการบันเทิงไทย เอก-ธเนศ วรากุลนุเคราะห์,ชาย-ชาตโยดม หิรัญยัษฐิติ,แพต-ชญานิษฐ์ ชาญสง่าเวชและทัพนักแสดงระดับ A-listจากสิงคโปร์Pierre Png(ปิแอร์ พัง), Cynthia Koh(ซินเธีย โคห์), Amy J Cheng(เอมี่เจ เจิ้ง), Gladys Ng(แกลดิ้ง อึ้ง), Hong Hui Fang(หง เฮ่ย ฟาง), Regina Lim(เรจิน่า ลิม)บทโทรทัศน์นามปากกาเนปาลีหรือเจี๊ยบ-วรรธนา วีรยวรรธนนักเขียนบทมือฉมังเจ้าของผลงานเรื่องดัง อาทิ ทิชา,ใต้หล้า,ใบไม้ที่ปลิดปลิว,เมีย2018 กำกับการแสดงโดยหวอ-วรวิทย์ ขัตติยโยธินผู้กำกับมากฝีมือเจ้าของผลงานเรื่องเยี่ยม อาทิกาหลมหรทึก,คุณชายและการุณยฆาต
“ทวิญร่างฉัน วิญญาณเธอ(Decalcomania)”เรื่องราวของแฝดสาวสองคนที่มีหน้าตาเหมือนกันแต่มีชีวิตต่างกันสุดขั้ว อย่างหนึ่งเดียว(มุกดา นรินทร์รักษ์)ผู้จัดการไนต์คลับในกรุงเทพฯที่มีอดีตอันดำมืด กับเลอา(มุกดา นรินทร์รักษ์)ไฮโซสาวชาวสิงคโปร์ที่มีปัญหาโรคหัวใจเข้าขั้นวิกฤติ จนกระทั่งวันที่ หนึ่งเดียวกับเลอาประสบอุบัติเหตุทำให้วิญญาณของทั้งคู่สลับร่างกัน เมื่อหนึ่งเดียวฟื้นขึ้นมา เธอกลับพบว่าตัวเองอยู่ในร่างของเลอาที่สิงคโปร์ เธอพยายามตั้งสติและหาทางติดต่อธัน(เข้มหัสวีร์)บอดี้การ์ดคนสนิทเพื่อขอความช่วยเหลือ แต่จู่ๆ หนึ่งเดียวก็เกิดอาการเจ็บปวดที่หน้าอก ก่อนจะวาร์ปกลับเข้าร่างตัวเองในจังหวะที่ธันอยู่ในห้องด้วยพอดีธันเริ่มเดินหน้าค้นหาความจริงจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น พร้อมกับการไล่ล่าข้ามชาติเพื่อช่วยเหลือหนึ่งเดียว ติดตามและร่วมลุ้นไปกับความเข้มข้น ซึ่งเป็นผลงานระดับ World-classในซีรีส์“ทวิญร่างฉัน วิญญาณเธอ(Decalcomania)”ทุกวันจันทร์-อังคาร เวลา20.30น.เริ่มตอนแรกจันทร์ที่27ตุลาคมนี้ 8ตอนเท่านั้น!!ดูสดทางทีวีช่องวัน31,ดูสดออนไลน์ หรือ ดูย้อนหลังเวอร์ชันUNCUTได้ทางแอปพลิเคชันoneD