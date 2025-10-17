xs
xsm
sm
md
lg

โครงเรื่องย่อซีรีส์ “MuTeLuv ตอน เจ้าแม่ตัวแม่ Diva Deva Mata”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



โครงเรื่องย่อซีรีส์ “MuTeLuv ตอน เจ้าแม่ตัวแม่ Diva Deva Mata”

กำกับการแสดง : เมืองไทย สรุปการ
แนวซีรีส์ : คอมมาดี
ผลิต : จีเอ็มเอ็มทีวี
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ เวลา 20:30 น. ทางช่อง GMM25 และทางแอป TrueVisions NOW เท่านั้น
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรกวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคมนี้
อัพเดททุกความเคลื่อนไหวได้ที่ FB & IG & YouTube & X & TikTok : GMMTV

โครงเรื่องย่อ
เรื่องราวสุดวายป่วงของแก๊งตัวแม่มัธยมปลายคลื่นลูกใหม่ “นีเวีย” (ฟลุ๊ค ณัฐนนท์), “อิงกี้” (เลโก้ รพีพงศ์), “ฟิวส์” (สุดยอด พัฐสิฏ) และ “แคทริน่า” (นีโอ ตรัย) กลุ่มอินฟลูฯ ตัวแม่ที่เริ่ดและมาแรงแบบสุดๆ ในตอนนี้ แต่เรื่องดันเกิดเพราะว่ายอดผู้ติดตามของช่องไม่ขึ้นซักที ทั้งสี่คนจึงหันไปมูเจ้าแม่ดาลป ที่ขึ้นชื่อเรื่องพลังที่ทำให้ขึ้นสู่จุดสูงสุดของการเป็นอินฟลูฯ แต่แล้วพลังของเจ้าแม่ก็ดันตีกลับเข้าสิง “แคทริน่า” ทำให้ “นีเวีย”, “ฟิวส์” และ “อิงกี้” ต้องช่วยกันหาวิธีไล่วิญญาณของเจ้าแม่ดาลปออกไปจากตัว “แคทริน่า” ยิ่งไล่ก็ยิ่งเกิดเรื่องราวแบบไม่คาดคิด!

รายชื่อนักแสดง
ฟลุ๊ค ณัฐนนท์ ทองแสง : นีเวีย
เลโก้ รพีพงศ์ ศุภธินีกิตติ์เดชา : อิงกี้
สุดยอด พัฐสิฏ เพิ่มพูลสวัสดิ์ : ฟิวส์
นีโอ ตรัย นิ่มทวัฒน์ : แคทริน่า
กอล์ฟ กิตติพัทธ์ ชลารักษ์: เม็ดทับทิม
ป๋อมแป๋ม นิติ ชัยชิตาทร : อิดิท
มิค เมธัส โอภาสเอี่ยมขจร: พี่พัด
มาร์ค ณฐริศร์ วรกรเลิศสิทธิ์ : แบงค์































โครงเรื่องย่อซีรีส์ “MuTeLuv ตอน เจ้าแม่ตัวแม่ Diva Deva Mata”
โครงเรื่องย่อซีรีส์ “MuTeLuv ตอน เจ้าแม่ตัวแม่ Diva Deva Mata”
โครงเรื่องย่อซีรีส์ “MuTeLuv ตอน เจ้าแม่ตัวแม่ Diva Deva Mata”
โครงเรื่องย่อซีรีส์ “MuTeLuv ตอน เจ้าแม่ตัวแม่ Diva Deva Mata”
โครงเรื่องย่อซีรีส์ “MuTeLuv ตอน เจ้าแม่ตัวแม่ Diva Deva Mata”
+11
กำลังโหลดความคิดเห็น