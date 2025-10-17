โครงเรื่องย่อซีรีส์ “MuTeLuv ตอน เจ้าแม่ตัวแม่ Diva Deva Mata”
กำกับการแสดง : เมืองไทย สรุปการ
แนวซีรีส์ : คอมมาดี
ผลิต : จีเอ็มเอ็มทีวี
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ เวลา 20:30 น. ทางช่อง GMM25 และทางแอป TrueVisions NOW เท่านั้น
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรกวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคมนี้
อัพเดททุกความเคลื่อนไหวได้ที่ FB & IG & YouTube & X & TikTok : GMMTV
โครงเรื่องย่อ
เรื่องราวสุดวายป่วงของแก๊งตัวแม่มัธยมปลายคลื่นลูกใหม่ “นีเวีย” (ฟลุ๊ค ณัฐนนท์), “อิงกี้” (เลโก้ รพีพงศ์), “ฟิวส์” (สุดยอด พัฐสิฏ) และ “แคทริน่า” (นีโอ ตรัย) กลุ่มอินฟลูฯ ตัวแม่ที่เริ่ดและมาแรงแบบสุดๆ ในตอนนี้ แต่เรื่องดันเกิดเพราะว่ายอดผู้ติดตามของช่องไม่ขึ้นซักที ทั้งสี่คนจึงหันไปมูเจ้าแม่ดาลป ที่ขึ้นชื่อเรื่องพลังที่ทำให้ขึ้นสู่จุดสูงสุดของการเป็นอินฟลูฯ แต่แล้วพลังของเจ้าแม่ก็ดันตีกลับเข้าสิง “แคทริน่า” ทำให้ “นีเวีย”, “ฟิวส์” และ “อิงกี้” ต้องช่วยกันหาวิธีไล่วิญญาณของเจ้าแม่ดาลปออกไปจากตัว “แคทริน่า” ยิ่งไล่ก็ยิ่งเกิดเรื่องราวแบบไม่คาดคิด!
รายชื่อนักแสดง
ฟลุ๊ค ณัฐนนท์ ทองแสง : นีเวีย
เลโก้ รพีพงศ์ ศุภธินีกิตติ์เดชา : อิงกี้
สุดยอด พัฐสิฏ เพิ่มพูลสวัสดิ์ : ฟิวส์
นีโอ ตรัย นิ่มทวัฒน์ : แคทริน่า
กอล์ฟ กิตติพัทธ์ ชลารักษ์: เม็ดทับทิม
ป๋อมแป๋ม นิติ ชัยชิตาทร : อิดิท
มิค เมธัส โอภาสเอี่ยมขจร: พี่พัด
มาร์ค ณฐริศร์ วรกรเลิศสิทธิ์ : แบงค์