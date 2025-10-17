เปิดตำราไล่วิญญาณสุดปั่นป่วน!
เตรียมพบกับแก๊งตัวแม่ตัวมัมที่จะมาเปิดตำราไล่วิญญาณแบบใหม่แบบสับ เพราะว่าผีที่ว่าแน่ยังต้องยอมแพ้ความป่วนและความเริ่ดของพวกเขา กับอีกจักรวาลสายมูความรักในโปรเจกต์ “MuTeLuv โปรดใช้วิจารณญาณในการรักเธอ” จาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย สำหรับ “MuTeLuv ตอน เจ้าแม่ตัวแม่ Diva Deva Mata” ที่ได้รวมสุดยอดนักแสดงสุดฮอตเสน่ห์แพรวพราว อาทิ “ฟลุ๊ค ณัฐนนท์ ทองแสง, เลโก้ รพีพงศ์ ศุภธินีกิตติ์เดชา, สุดยอด พัฐสิฏ เพิ่มพูลสวัสดิ์, นีโอ ตรัย นิ่มทวัฒน์, กอล์ฟ กิตติพัทธ์ ชลารักษ์, ป๋อมแป๋ม นิติ ชัยชิตาทร, มิค เมธัส โอภาสเอี่ยมขจร, มาร์ค ณฐริศร์ วรกรเลิศสิทธิ์ ฯลฯ” พร้อมแท็คทีมกันมาพลิกโฉมการไล่วิญญาณแบบใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน เรียกว่าจัดจ้านและทรงพลังที่สุดกับการผสมผสานแฟชั่นและความเชื่อที่เป็นอาวุธหลักในภารกิจนี้ จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อพวกเขาไปท้าทาย “เจ้าแม่” ของเลยเข้าเหล่า “ตัวแม่” การันตีความสนุกกับผลงานกำกับของ “เมืองไทย สรุปการ”
บอกเลยว่าทั้งป่วนและฮาแถมวลีเด็ดที่คุณต้องห้ามพลาด ใน “MuTeLuv ตอน เจ้าแม่ตัวแม่ Diva Deva Mata” เริ่มตอนแรกวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคมนี้ เวลา 20:30 น. ทางช่อง GMM25 และทางแอป TrueVisions NOW เท่านั้น
เรื่องราวสุดวายป่วงของแก๊งตัวแม่มัธยมปลายคลื่นลูกใหม่ “นีเวีย” (ฟลุ๊ค ณัฐนนท์), “อิงกี้”
(เลโก้ รพีพงศ์), “ฟิวส์” (สุดยอด พัฐสิฏ) และ “แคทริน่า” (นีโอ ตรัย) กลุ่มอินฟลูฯ ตัวแม่ที่เริ่ดและมาแรงแบบสุดๆ ในตอนนี้ แต่เรื่องดันเกิดเพราะว่ายอดผู้ติดตามของช่องไม่ขึ้นซักที ทั้งสี่คนจึงหันไปมูเจ้าแม่ดาลป ที่ขึ้นชื่อเรื่องพลังที่ทำให้ขึ้นสู่จุดสูงสุดของการเป็นอินฟลูฯ แต่แล้วพลังของเจ้าแม่ก็ดันตีกลับเข้าสิง “แคทริน่า” ทำให้ “นีเวีย”, “ฟิวส์” และ “อิงกี้” ต้องช่วยกันหาวิธีไล่วิญญาณของเจ้าแม่ดาลปออกไปจากตัว “แคทริน่า”
ยิ่งไล่ก็ยิ่งเกิดเรื่องราวแบบไม่คาดคิด!
มาร่วมไล่วิญญาณของเจ้าแม่ออกจากตัวแม่กันในซีรีส์ "MuTeLuv ตอน เจ้าแม่ตัวแม่ Diva Deva Mata" ทุกวันจันทร์ เวลา 20:30 น. ทางช่อง GMM25 และทางแอป TrueVisions NOW เท่านั้น เริ่มตอนแรก 20 ตุลาคมนี้