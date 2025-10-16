โค้งสุดท้าย “เยาวชนสืบสานรักษ์เพลงไทย โดย สำนักงานพระคลังข้างที่” ซีซั่น ๒ ปี ๒๕๖๘
เดินทางมาถึงโค้งสุดท้าย กับการประกวดร้องเพลงไทยอมตะร่วมสมัย โครงการ “เยาวชนสืบสานรักษ์เพลงไทย โดย สำนักงานพระคลังข้างที่” ซีซั่น ๒ ปี ๒๕๖๘ รอบชิงชนะเลิศ ชิงถ้วยรางวัล เกียรติบัตร และเงินรางวัลมูลค่ารวมกว่าหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท วันอาทิตย์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๒.๐๐ น. ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เวสต์วิลล์
โครงการ “เยาวชนสืบสานรักษ์เพลงไทย โดย สำนักงานพระคลังข้างที่” จัดขึ้นโดยสำนักงานพระคลังข้างที่ ร่วมกับ โรงมหรสพหลวงศาลาเฉลิมกรุง และหน่วยงานภาคี อาทิ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดุริยางค์เหล่าทัพ กรมประชาสัมพันธ์ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ช่อง 7HD บริษัท เซเว่น สตาร์ สตูดิโอ จำกัด บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) และช่องวัน 31 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของเยาวชน ผ่านทักษะด้านคีตศิลป์และดุริยางคศิลป์ ด้วยการประกวดร้องเพลง อีกทั้งยังเป็นการขยายโอกาสด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษา และสามารถพัฒนาเป็นอาชีพได้ในอนาคต รวมถึงเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมมรดกเพลงไทยให้คงอยู่กับประเทศชาติตลอดไป
จากผลตอบรับที่ดีของซีซั่น ๑ (ปี ๒๕๖๗) ซึ่งจัดการประกวดใน ๓ จังหวัด คือ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และนครนายก ทำให้ปีนี้โครงการฯ ขยายโอกาสไปยังเยาวชนจากทั่วประเทศผ่านการออดิชันออนไลน์ ซึ่งมีผู้สมัครจำนวน ๑,๓๔๒ คน ร่วมออดิชันโดยการส่งคลิปวิดีโอ ผ่านการคัดเลือกสุดเข้มข้นจากกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ จนได้ผู้ผ่านเข้ารอบพื้นที่ จำนวน ๒๔๐ คน จัดแบ่งการประกวดออกเป็น ๔ พื้นที่ คือ กรุงเทพมหานคร ลำปาง นครศรีธรรมราช และนครราชสีมา พื้นที่ละ ๖๐ คน ครอบคลุมทั่วประเทศ การประกวดรอบพื้นที่จะคัดผู้ผ่านเข้ารอบพื้นที่ละ ๑๐ คน จากนั้นทั้ง ๔๐ คน จะร่วมกิจกรรม Workshop เพื่อเพิ่มพูนทักษะการขับร้องเพลง เตรียมความพร้อมสำหรับการประกวดรอบรองชนะเลิศ ซึ่งต้องการผู้ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเพียง ๑๔ คน เท่านั้น โดยรอบชิงชนะเลิศนี้ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ดร.วันดี กุญชรยาคง จุลเจริญ อดีตประธานสภาสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์ คุณสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อดีตปลัดกระทรวงมหาดไทย อาจารย์วิรัช อยู่ถาวร ศิลปินแห่งชาติ คุณหนึ่ง จักรวาล คุณชมพู ฟรุตตี้ คุณนนทิยา จิวบางป่า คุณบริพันธ์ ชัยภูมิ คุณเอก รังสิโรจน์ คุณอิสรพงศ์ ดอกยอ (อิสร์ แกรมมี่ โกลด์) และคุณสุรัตน์ติกานต์ พรรคเจริญ (เอิร์น The Star)
รางวัลการประกวดในครั้งนี้ ๘ อันดับ แบ่งเป็น ประเภทเพลงลูกทุ่ง ๔ อันดับ และประเภทเพลงลูกกรุง ๔ อันดับ รางวัลชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล ๕๐,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง ได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล ๓๐,๐๐๐ บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ได้รับถ้วยรางวัลและเงินรางวัล ๒๐,๐๐๐ บาท และรางวัลชมเชย จำนวน ๔ รางวัล รางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท นอกจากนี้ ยังมีรางวัลพิเศษอีก ๒ รางวัล คือ รางวัลเสน่ห์เยาวชนสืบสานรักษ์เพลงไทย (Charming and Entertaining Award) รางวัลละ ๕๐,๐๐๐ บาท และรางวัลขวัญใจทีมงาน รางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท
ขอเชิญชวนร่วมเป็นกำลังใจให้แก่เยาวชนคนเก่ง ในโครงการ “เยาวชนสืบสานรักษ์เพลงไทย โดย สำนักงานพระคลังข้างที่” ซีซั่น ๒ ปี ๒๕๖๘ รอบชิงชนะเลิศ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๘ ณ ศูนย์การค้า เซ็นทรัล เวสต์วิลล์ เวลา ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป
นอกจากนี้สามารถรับชมบรรยากาศการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศจากตัวแทนเยาวชนทั่วประเทศ ๑๔ คนสุดท้ายที่จะแสดงความสามารถให้เป็นที่ประจักษ์อีกครั้ง ในวันเสาร์ที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ทางช่อง NBTช่อง 7HD และช่องวัน 31 เวลา ๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ น. ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊กแฟนเพจ เยาวชนสืบสานรักษ์เพลงไทย