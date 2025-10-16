โซจึ้งโซใจมาก “กงจวิ้น” กางร่มถือกระบี่วาดเพลงยุทธ์คืนจอคืนใจ ในซีรีส์จีนกำลังภายใน “ตำนานนทีมืด • Blood River” เบิ่งทาง YOUKU

คอซีรีส์จีน ไหนใครรอ อาจวิ้น - “กงจวิ้น” ใน “ตำนานนทีมืด • Blood River” อยู่ ยกมือ มาๆ มามุงตรงนี้ ละครออนไลน์ มีข่าวมาเมาท์มอยให้ฟัง ซึ่งไม่น่ามีอะไรผิดพลาดแล้วละสู ความว่า 20 ตุลาคม นี้ อาจวิ้น ของเราท่านจะกางร่มถือกระบี่วาดวิทยายุทธ์หวนกลับคืนจอคืนใจอย่างแน่นอน รอลุ้น รอการประกาศอย่างเป็นทางการจาก “โยวคู่” (YOUKU) จ้า!!
เรื่องย่อ : นทีมืด คือองค์กรมือสังหารอันดับหนึ่ง อันเป็นที่น่าพรั่นพรึงในใต้หล้า ประกอบด้วยมือสังหารยอดฝีมือที่เกิดจากร่วมมือกันของสามตระกูล ซู มู่ และเซี่ย ระหว่างนั้น "ซูเจ๋อ" (รับบทโดย เฉียวเจิ้นอวี่) ประมุขนทีมืด ต้องพิษประหลาดระหว่างออกปฏิบัติภารกิจ จึงได้เกิดการสั่นคลอนภายในองค์กร บรรดายอดมือสังหารของสามตระกูลต่างหมายมั่นจะแย่งชิง “กระบี่มังกรนิทรา” พาตัวเองขึ้นเป็นประมุขคนใหม่
หลังผ่านการต่อสู้วัดฝีมือวิทยายุทธ์กันมาหลายครั้ง ในที่สุด “ซูชางเหอ” (รับบทโดย ฉางหัวเซิน) ก็ได้ขึ้นสู่บัลลังก์ประมุขคนใหม่ ขณะเดียวกัน “ซูมู่อวี่” (รับบทโดย กงจวิ้น) ก้าวขึ้นรับตำแหน่งประมุขสกุลซู เช่นเดียวกับ “มู่อวี่โม่” (รับบทโดย เผิงเสี่ยวหร่าน) คุณหนูตระกูลมู่ พวกเขาประกาศก้องขอไม่ยอมเป็นหุ่นเชิด หรือเป็นกระบี่ในมือใครอีกต่อไป และอยากจะเปลี่ยนแปลงนทีมืด ผ่าน “แผนการปารมิตา” วาดหวังนำพาชีวิตผู้คนในใต้หล้าหลุดพ้นออกจากความมืดมิดสู่หนทางสว่าง
เพื่อเสาะหาหนทางใหม่ เป้าหมายใหม่ที่ดีกว่านี้แล้ว พวกเขาจึงวนเวียนอยู่กับการต่อสู้กับฝักฝ่ายในยุทธภพ และยังมีมือมืดจากราชสำนัก อย่างมุ่งมั่นทุ่มเทโดยไม่ท้อถอย ทว่า พวกเขาจะข้ามผ่านนทีมืดสู่แสงสว่างอีกฝั่งได้หรือไม่? อย่างไร? โปรดติดตามด้วยสองตา
ซีรีส์แนว กำลังภายใน (Wuxia) ประสม ระทึกขวัญ เรื่อง “ตำนานนทีมืด • Blood River” นำแสดงโดย #กงจวิ้น (Gong Jun) #เผิงเสี่ยวหร่าน (Peng Xiao Ran) ร่วมด้วย #ฉางหัวเซิน (Chang Hua Sen) #หยางอวี่ถง (Yang Yu Tong) และ #ขงเสว่เอ๋อร์ (Kong Xue Er) พร้อมกองทัพนักแสดงเนืองแน่นจอ บริหารสายตาให้พร้อมกับความยาว 40 ตอนจบ รับประกันความมันส์โดยฝีมือผู้กำกับ “อิ่นเทา” (Yin Tao) จากผลงาน “อาจารย์มารหวนภพ” (Love of the Divine Tree) และ “สยบรักจอมเสเพล” (Destined) พร้อมทีมเขียนบท นำโดย “โจวมู่หนาน” (Zhou Mu Nan) ผู้ประพันธ์นิยายเรื่องนี้ รับชม ทางแอป YOUKU หรือเว็บไซต์ youku.tv เริ่ม 20 ตุลาคม นี้...ว่าซั่น
โปสเตอร์ตัวละคร “ซูมู่อวี่” รับบทโดย กงจวิ้น ที่ โยวคู่ ขยันยั่วหย่อนภาพปล่อยออกมาเป็นระยะๆ นั้น ได้ผลชะงัดนัก มันช่างโซจึ้งโซใจมากมายเกิ๊น กระตุ้นต่อมกระหายแฟนซีรีส์กำลังภายในเอามากๆ และมันช่างน่าดูมากจริงๆ