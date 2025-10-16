“ป๋าเต็ด” ทอล์กโชว์แรกในชีวิต สนุกปนกวนตลอดโชว์
ผ่านพ้นไปด้วยความสนุกที่เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะ สำหรับ “ป๋าเต็ดทอล์กโชว์ เดอะ มิวสิก-คั่น-ทอล์ก” ทอล์กโชว์ครั้งแรกในชีวิตของ “ป๋าเต็ด–ยุทธนา บุญอ้อม” ที่จัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา ณ KBank SiamPic Hall ทำเอาผู้ชมอิ่มใจไปกับทั้ง 2 รอบการแสดง สำหรับทอล์กโชว์นี้สะท้อนเอกลักษณ์เฉพาะตัวของ “ป๋าเต็ด” ได้อย่างชัดเจน กับบทบาทของผู้เล่าเรื่องที่ป๋าเต็ดอยากทำมานาน... บวกกับเรื่องเล่าปนเสียงหัวเราะตลอดโชว์ ที่หยิบเอาเรื่องจริงสุดขำในชีวิตมาถ่ายทอดให้แฟน ๆ ได้ฟังแบบหมดเปลือก ทั้งเบื้องหลังสุดเอ็กซ์คลูซีฟที่คนข้างนอกไม่เคยรู้ อาทิ เรื่อง “เหรียญรุ่นป๋าดัน” ของต้า พาราด็อกซ์ ที่กลายเป็นโมเมนต์เรียกเสียงฮาทั้งฮอลล์ รวมถึงเรื่อง “ป๋าเต็ดกับการโดนตำรวจ LA เรียกครั้งแรก” พร้อมด้วยเพลง “กลับมา” เวอร์ชั่นสุดพิเศษที่รู้กันเฉพาะแค่คนในงาน
และอีกหนึ่งไฮไลต์ที่ทุกคนต่างประทับใจในครั้งนี้กับ ซิงเกิลใหม่ที่แต่งขึ้นเป็นพิเศษโดย “บอย-ดุลย์” Friday I'm In Love สนุกปนกวนในแบบฉบับป๋าเต็ดที่นำมาคั่นทอล์กได้แบบสุดฮา ตลกจนผู้ชมยิ้มตามทั้งฮอลล์
บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยศิลปินและคนในวงการบันเทิงมาให้กำลังป๋าเต็ดมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เล็ก บุษบา ดาวเรือง , จ๋าย ไททศมิตร, น้าเน็ก เกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา , ต้า พาราด็อกซ์ , ปั๊ป โปเตโต้ , ใบเตย สุวพิชญ์ , ฝน ศนันธฉัตร , เบียร์ Buffalo Gags ที่ต่างมาให้กำลังใจและร่วมซึมซับความสนุกตลอดโชว์
นอกจากนี้ยังมีช่วงสุดพิเศษจากแขกรับเชิญคนสำคัญ รอบ 14.00 น. พบ “โอม ค็อกเทล” ส่วนรอบ 19.00 น. พบ “ทิม พิธา” ที่มาร่วมพูดคุยตอบคำถามแบบสดๆ ในสไตล์ “ป๋าเต็ดทอล์ก” เรียกเสียงฮาและเสียงปรบมือได้ตลอดช่วง ซึ่งตลอดการแสดง 2 ชั่วโมงเต็ม “ป๋าเต็ดทอล์กโชว์ เดอะ มิวสิก-คั่น-ทอล์ก” นับเป็นทอล์กโชว์ที่สร้างเสียงหัวเราะ และ อารมณ์ขันได้อย่างลงตัว เป็นโชว์ที่รวมความสนุกแถมอบอุ่นหัวใจทำให้ทุกคนในฮอลล์กลับบ้านพร้อมรอยยิ้มและหัวใจที่เบิกบานเลยทีเดียว