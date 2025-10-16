xs
xsm
sm
md
lg

โขน “สัตยาพลาลี” จัดฝึกซ้อมนักแสดงกับระบบเทคนิคพิเศษ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



โขน “สัตยาพลาลี” จัดฝึกซ้อมนักแสดงกับระบบเทคนิคพิเศษ

มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทำการฝึกซ้อมนักแสดงกับระบบเทคนิคพิเศษ ที่บริษัท บ้านริก จำกัด เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ประจำปี 2568 เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน สัตยาพาลี โดยมีรศ.ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์(ศิลปินแห่งชาติ) ผู้กำกับการเเสดง กล่าวถึง การแสดงในปี 2568 เน้นในเรื่องของความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ และความสามัคคี แสดงให้เห็นถึงหากไม่มีความกตัญญูรู้คุณจะก่อให้เกิดความหายนะตามมามากมาย ยกตัวอย่างถึง ทรพีซึ่งเป็นคนเก่งที่มีเทวดาประจำกายคุ้มครองดูแลอยู่ แต่ไม่สำนึกในบุญคุณ จึงก่อให้เกิดผลเสียตามมา รวมถึงการเสียสัตย์ของพญาพาลีวานรผู้เป็นกษัตริย์แห่งเมืองขีดขิน เป็นที่มาของเรื่องราวมากมาย สำหรับตอน “สัตยาพาลี” มีการจัดแสดงจำนวนถึง 10 ฉาก ซึ่งการซ้อมในวันนี้อุ่นเครื่องให้สื่อมวลชนได้เก็บภาพบรรยากาศเบื้องหลังมาฝากผู้ชม ในฉากพาลีรบกับทศกัณฐ์ซึ่งแปลงเป็นปูยักษ์ เพื่อหวังสังหารองคตในพิธีลงสรงแต่ถูกพาลีจับได้ และทำการซ้อมฉากพาลีรบสุครีพ รวมถึงซ้อมการขึ้นรอกสลิงของหนุมาน ชมพูพาน นิลนนท์ ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวเอกของเรื่อง ให้เกิดความพร้อมต่อการแสดงอย่างสมบูรณ์แบบ นักแสดงและทีมงานได้ฝึกซ้อมการแสดงกับระบบเทคนิคพิเศษ รวมถึงการขึ้นรอกสลิงจนเกิดความคุ้นชิน เพื่อสามารถถ่ายทอดการแสดงได้อย่างสมบูรณ์แบบ แสดงโดยนักแสดงเยาวชนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและฝึกซ้อมจากครูผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ จนมีฝีมือการร่ายรำงดงามถูกต้องตามจารีต

การแสดงโขนสุดยิ่งใหญ่แห่งปี ตอน “สัตยาพาลี” เป็นเรื่องราวของพญาพาลีวานรผู้เป็นกษัตริย์แห่ง เมืองขีดขิน ซึ่งเสียคำสัตย์เพราะความหลงผิด แต่ภายหลังระลึกได้จึงสำนึกและยอมรับโทษ ชี้ให้เห็นคุณของความกตัญญูและโทษของความไม่รักษาสัตย์ และกล่าวถึงหน้าที่ของแต่ละบุคคลที่ต้องตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความจงรักภักดีต่อแผ่นดินและผู้มีพระคุณ การต่อสู้ของทศกัณฐ์และพระราม (อวตารของพระนารายณ์) ย้ำให้มั่นใจว่าผู้มีจิตใจชั่วร้ายแม้จะมีอิทธิฤทธิ์มากมายปานใด ก็ไม่สามารถดำรงตนไปได้นาน ฝ่ายผู้ยึดมั่นในธรรมะ แม้จะเผชิญอุปสรรคใดๆ ก็จะชนะฝ่ายอธรรมเสมอ ส่วนเรื่องราวจะสนุกเข้มข้นอย่างไร ความพิเศษของฉากจะยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนนั้น ติดตามรับชมได้ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ตอน “สัตยาพาลี" เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ www.thaiticketmajor.com โทร. 0-2262-3456 บัตรราคา 2,000 บาท, 1,800 บาท, 1,000 บาท, 800 บาทและ 600 บาท (รอบนักเรียน ราคา 200 บาท)































































โขน “สัตยาพลาลี” จัดฝึกซ้อมนักแสดงกับระบบเทคนิคพิเศษ
โขน “สัตยาพลาลี” จัดฝึกซ้อมนักแสดงกับระบบเทคนิคพิเศษ
โขน “สัตยาพลาลี” จัดฝึกซ้อมนักแสดงกับระบบเทคนิคพิเศษ
โขน “สัตยาพลาลี” จัดฝึกซ้อมนักแสดงกับระบบเทคนิคพิเศษ
โขน “สัตยาพลาลี” จัดฝึกซ้อมนักแสดงกับระบบเทคนิคพิเศษ
+27
กำลังโหลดความคิดเห็น