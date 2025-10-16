โขน “สัตยาพลาลี” จัดฝึกซ้อมนักแสดงกับระบบเทคนิคพิเศษ
มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทำการฝึกซ้อมนักแสดงกับระบบเทคนิคพิเศษ ที่บริษัท บ้านริก จำกัด เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ประจำปี 2568 เรื่อง รามเกียรติ์ ตอน สัตยาพาลี โดยมีรศ.ดร.ศุภชัย จันทร์สุวรรณ์(ศิลปินแห่งชาติ) ผู้กำกับการเเสดง กล่าวถึง การแสดงในปี 2568 เน้นในเรื่องของความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ และความสามัคคี แสดงให้เห็นถึงหากไม่มีความกตัญญูรู้คุณจะก่อให้เกิดความหายนะตามมามากมาย ยกตัวอย่างถึง ทรพีซึ่งเป็นคนเก่งที่มีเทวดาประจำกายคุ้มครองดูแลอยู่ แต่ไม่สำนึกในบุญคุณ จึงก่อให้เกิดผลเสียตามมา รวมถึงการเสียสัตย์ของพญาพาลีวานรผู้เป็นกษัตริย์แห่งเมืองขีดขิน เป็นที่มาของเรื่องราวมากมาย สำหรับตอน “สัตยาพาลี” มีการจัดแสดงจำนวนถึง 10 ฉาก ซึ่งการซ้อมในวันนี้อุ่นเครื่องให้สื่อมวลชนได้เก็บภาพบรรยากาศเบื้องหลังมาฝากผู้ชม ในฉากพาลีรบกับทศกัณฐ์ซึ่งแปลงเป็นปูยักษ์ เพื่อหวังสังหารองคตในพิธีลงสรงแต่ถูกพาลีจับได้ และทำการซ้อมฉากพาลีรบสุครีพ รวมถึงซ้อมการขึ้นรอกสลิงของหนุมาน ชมพูพาน นิลนนท์ ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวเอกของเรื่อง ให้เกิดความพร้อมต่อการแสดงอย่างสมบูรณ์แบบ นักแสดงและทีมงานได้ฝึกซ้อมการแสดงกับระบบเทคนิคพิเศษ รวมถึงการขึ้นรอกสลิงจนเกิดความคุ้นชิน เพื่อสามารถถ่ายทอดการแสดงได้อย่างสมบูรณ์แบบ แสดงโดยนักแสดงเยาวชนรุ่นใหม่ ซึ่งเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกและฝึกซ้อมจากครูผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์ จนมีฝีมือการร่ายรำงดงามถูกต้องตามจารีต
การแสดงโขนสุดยิ่งใหญ่แห่งปี ตอน “สัตยาพาลี” เป็นเรื่องราวของพญาพาลีวานรผู้เป็นกษัตริย์แห่ง เมืองขีดขิน ซึ่งเสียคำสัตย์เพราะความหลงผิด แต่ภายหลังระลึกได้จึงสำนึกและยอมรับโทษ ชี้ให้เห็นคุณของความกตัญญูและโทษของความไม่รักษาสัตย์ และกล่าวถึงหน้าที่ของแต่ละบุคคลที่ต้องตั้งใจปฏิบัติงานด้วยความจงรักภักดีต่อแผ่นดินและผู้มีพระคุณ การต่อสู้ของทศกัณฐ์และพระราม (อวตารของพระนารายณ์) ย้ำให้มั่นใจว่าผู้มีจิตใจชั่วร้ายแม้จะมีอิทธิฤทธิ์มากมายปานใด ก็ไม่สามารถดำรงตนไปได้นาน ฝ่ายผู้ยึดมั่นในธรรมะ แม้จะเผชิญอุปสรรคใดๆ ก็จะชนะฝ่ายอธรรมเสมอ ส่วนเรื่องราวจะสนุกเข้มข้นอย่างไร ความพิเศษของฉากจะยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนนั้น ติดตามรับชมได้ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพฯ ตอน “สัตยาพาลี" เปิดจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์ www.thaiticketmajor.com โทร. 0-2262-3456 บัตรราคา 2,000 บาท, 1,800 บาท, 1,000 บาท, 800 บาทและ 600 บาท (รอบนักเรียน ราคา 200 บาท)