เรื่องย่อซีรีส์วาย “ไหนใครว่าพวกมันไม่ถูกกัน - Head 2 Head” (มีคลิป)

เรื่องย่อซีรีส์วาย “ไหนใครว่าพวกมันไม่ถูกกัน - Head 2 Head”
กำกับการแสดง : ศิวัจน์ สวัสดิ์มณีกุล
แนวซีรีส์ : วาย BL
ผลิต : จีเอ็มเอ็มทีวี
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 20:30 น. ทางช่อง GMM25 และทางแอปพลิเคชั่น TrueVisions NOW เท่านั้น
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก 26 ตุลาคมนี้
เครดิตภาพ : X - ไหนใครว่าพวกมันไม่ถูกกัน Head 2 Head
ความสัมพันธ์ของคู่อริ “เจโรม” (ซี เดชชาติ) และ “จิณณ์” (คีน สุวิจักขณ์) ที่คนทั้งมหาวิทยาลัย เรียกกันว่า “สองเจ” เริ่มต้นขึ้นจากความเกลียดขี้หน้าในวัยเด็ก จนเข้ามหาวิทยาลัยก็ยังตามติดกันมาเรียนแฟชั่นดีไซน์ด้วยกันทั้งคู่ บ้านก็อยู่ตรงข้ามกัน กลุ่มเพื่อนกลุ่มเดียวกัน แถมครอบครัวยังสนิทกันอีก แต่แม้ว่า คนรอบตัวจะพยายามหาวิธีสานสัมพันธ์อย่างไรก็ไม่เคยเกิดผล แต่เป็นการเกลียดขี้หน้าชนิดที่ว่าตัวติดกัน ตลอดเวลา แต่จนแล้วจนรอดเบื้องบนก็เหมือนเล่นตลก เมื่อ “เจโรม” ดันฝันเห็นเหตุการณ์ในอีก 10 ปีข้างหน้า และเห็นว่าไอ้คนที่ปัจจุบันเกลียดขี้หน้ากันแทบตาย แต่สุดท้ายดันต้องกลายมาเป็นคู่ชีวิต จากแค่อยากกวนไป วันๆ กลับกลายเป็นความรู้สึกที่ไม่เคยคิดมาก่อน สองความสัมพันธ์ที่ถูกลิขิตมาแล้ว ต่อให้เกลียดกันมากแค่ไหน ผลักไสกันไปเท่าไหร่แต่เชื่อเถอะที่บอกกันว่าเกลียดอะไรจะได้อย่างนั้น มันได้อย่างนั้นจริงๆ
รายชื่อนักแสดง
ซี เดชชาติ ทาศิลป์ : เจโรม
คีน สุวิจักขณ์ ปิยะนพโรจน์ : จิณณ์
เซิร์ฟ พชร ศิลปสุนทร : ฟาร์ม
จาว่า พบธรรม หรรษา : แวน
เจเจ ชยกร จุฑามาศ : ไม้
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์