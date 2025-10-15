“ซี-คีน” จับคู่อีกครั้งแซ่บกว่าเดิม!
เกลียดอะไรมักได้อย่างนั้น!
เตรียมตัวพบกับความป่วนฉบับเด็กสายแฟชั่น กับการกลับมาพบกันอีกครั้งของคู่ฮอตคู่ฮิต “ซี เดชชาติ ทาศิลป์” และ “คีน สุวิจักขณ์ ปิยะนพโรจน์” ที่การันตีแซ่บกว่าเดิมร้อยเท่า พร้อมกอดคอคู่จิ้นน้องใหม่สุดปัง “เซิร์ฟ พชร ศิลปสุนทร” และ “จาว่า พบธรรม หรรษา” ร่วมด้วยนักแสดงวัยรุ่นฝีมือดีอย่าง “เจเจ ชยกร จุฑามาศ” ที่จะมาต่อปากต่อคำตอกย้ำความปากแซ่บให้แฟนๆ ได้จับผิดความน่ารัก พร้อมร่วมพิสูจน์สองความ สัมพันธ์ที่ถูกลิขิต “ซี-คีน” และ “เซิร์ฟ-จาว่า” ที่เกลียดกันมากแค่ไหน ผลักไสกันไปเท่าไหร่ แต่เชื่อเถอะที่บอกกันว่า เกลียดอะไรจะได้อย่างนั้น มันได้อย่างนั้นจริงๆ ในซีรีส์เรื่องใหม่ล่าสุด “ไหนใครว่าพวก มันไม่ถูกกัน Head 2 Headจาก” ถึงเวลา “ตัวต่อตัว” แพ้ไม่กลัว กลัวไม่มีแฟนครับ จาก “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำ ของเมืองไทย ผลงานการกำกับของ “ศิวัจน์ สวัสดิ์มณีกุล” ผู้กำกับฯ มากฝีมือ ที่การันตีทั้งคุณภาพและความสนุกเต็มร้อย
เรื่องราวความสัมพันธ์ของคู่อริ “เจโรม” (ซี เดชชาติ) และ “จิณณ์” (คีน สุวิจักขณ์) ที่คนทั้ง มหาวิทยาลัยเรียกกันว่า “สองเจ” เริ่มต้นขึ้นจากความเกลียดขี้หน้าในวัยเด็ก จนเข้ามหาวิทยาลัยก็ยังตามติด กันมาเรียนแฟชั่นดีไซน์ด้วยกันทั้งคู่ บ้านก็อยู่ตรงข้ามกัน กลุ่มเพื่อนกลุ่มเดียวกัน แถมครอบครัวยังสนิทกันอีก แต่แม้ว่าคนรอบตัวจะพยายามหาวิธีสานสัมพันธ์อย่างไรก็ไม่เคยเกิดผล แต่เป็นการเกลียดขี้หน้าชนิดที่ว่าตัวติด กันตลอดเวลา แต่จนแล้วจนรอดเบื้องบนก็เหมือนเล่นตลก เมื่อ “เจโรม” ดันฝันเห็นเหตุการณ์ในอีก 10 ปีข้างหน้า และเห็นว่าไอ้คนที่ปัจจุบันเกลียดขี้หน้ากันแทบตาย แต่สุดท้ายดันต้องกลายมาเป็นคู่ชีวิต จากแค่อยากกวนไป วันๆ กลับกลายเป็นความรู้สึกที่ไม่เคยคิดมาก่อน สองความสัมพันธ์ที่ถูกลิขิตมาแล้ว ต่อให้เกลียดกันมากแค่ไหน ผลักไสกันไปเท่าไหร่แต่เชื่อเถอะที่บอกกันว่าเกลียดอะไรจะได้อย่างนั้น มันได้อย่างนั้นจริง รับรองว่าแฟนๆ จะลุ้นและเอาใจช่วยไปกับความสัมพันธ์ของคู่ปรับทั้งสองคน
ติดตามชมซีรีส์ "ไหนใครว่าพวกมันไม่ถูกกัน Head 2 Head" ทุกวันอาทิตย์ เวลา 20:30 น. ทางช่อง GMM25 และทางแอปพลิเคชั่น TrueVisions NOW เท่านั้น เริ่มตอนแรก 26 ตุลาคมนี้