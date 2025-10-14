Review ซีรีส์ : “อริรักลิขิตใจ” ซีรีส์จีนพีเรียดชงเข้ม “เฉินเจ๋อหย่วน” สลัดมาดอบอุ่น จับคู่ “หลี่ซิ่น” ตามล่าความจริง

ขึ้นแท่นเป็นอีกหนึ่งซีรีส์จีนกระแสแรง ที่ยิ่งออนแอร์ยิ่งทำเอาโลกโซเชียลร้อนระอุกับความร้อนแรงของซีรีส์ที่หลายคนยกให้เป็นฟอร์มดีแห่งปี สำหรับ “อริรักลิขิตใจ (Fated Hearts - 2025) ผลงานพีเรียดฟอร์มยักษ์ ที่พล็อตเรื่องน่าติดตาม สนุกครบรส แถมยังได้สองนักแสดงนำขวัญใจมหาชน อย่าง เฉินเจ๋อหย่วน พระเอกหน้าหวาน ลุคอบอุ่น ที่ตกแฟนๆ จากซีรีส์แนวปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น แอบรักให้เธอรู้ (Hidden Love – 2023) และ ปลูกรักใต้ต้นมะกอกขาว (The White Olive Tree - 2025) เรื่องนี้โคจรมาเจอกับ หลี่ชิ่น นางเอกสาวหน้าหวาน ที่เคยฝากผลงานดังมาแล้วมากมาย อาทิ หาญท้าชะตาฟ้าปริศนายุทธจักร (Joy of Life -2019) และ สมรภูมิแห่งศรัทธา (War of Faith - 2024)
สำหรับ อริรักลิขิตใจ เปิดเรื่องมาก็สะกดผู้ชม ด้วยซีนระดับตำนานที่ “ฟู่อีเสี้ยว” (รับบทโดย หลี่ชิ่น) ผู้บัญชาการทัพจิ่นซิ่ว ฉายาของเธอคือแม่ทัพหญิงอาภรณ์แดงแห่งกองทัพเจี้ยนหนาน ถึงแม้จะเป็นผู้หญิงแต่ทักษะการต่อสู้คือดีมาก
ในศึกผิงหลิง เธอคือ แม่ทัพหญิงชุดแดงที่ยิงธนูจากกำแพงเมืองเข้าที่อกของ “เฟิ่งสุยเกอ” (รับบทโดย เฉินเจ๋อหย่วน) องค์ชายใหญ่แห่งซู่ซา มีฉายาว่าเทพสังหารซู่ซา อย่างจังจนเกือบขิต ความพีคคือซีนนี้ไม่ใช่การหยิบเอาไฮไลต์ของเรื่องมาชู แล้วพาผู้ชมค่อยๆ กลับไปย้อนเวลาเพื่อหาความจริง แต่เป็นซีนที่จุดชนวนเรื่องราวทั้งหมดให้เกิดขึ้น
หลังจากโดนยิงธนูองครักษ์ของเฟิ่งสุยเกอพากันตื่นตระหนก รีบฝ่าวงล้อม เพื่อให้หลุดพ้นจากการตามล่าของมือสังหารที่ตามมาระหว่างทาง เฟิ่งสุยเกอได้ออกอุบายให้มือสังหารเข้าใจว่า เขาตกหน้าผาตายพร้อมรถม้า แต่จริงๆ แล้ว เขาเดินทางไปยังด้านหลังสำนักเจิ้งเนี่ยน เพื่อไปแช่สระโอสถเพื่อรักษาบาดแผล
ด้านฟู่อีเสี้ยว หลังสร้างผลงานใหญ่ นอกจากจะไม่ได้ความดีความชอบ หรือได้รับการอวยยศ ยังโชคร้าย กลายเป็นว่าถูกคนใกล้ชิดหักหลัง ยิงธนูจนตกหน้าผาไม่พอ ยังโดนตามฆ่าจนบาดเจ็บสาหัส โชคดีได้รับความช่วยเหลือจากหลิงเสวี่ยอิ่ง (รับบทโดย ซินไคลี่) ประมุขน้อยสำนักเจิ้งเนี่ยน โรงหมอชื่อดังของสองแคว้นรับรักษาทหารของทุกแคว้น จนรอดพ้นจากความตาย แต่กลับพบว่าตัวเองสูญเสียความทรงจำไม่พอ ตอนที่ไปแช่สระโอสถดันพบกับเฟิ่งสุยเกอที่อยู่ระหว่างการรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บสาหัสโดยบังเอิญ
ในตอนนั้นเฟิ่งสุยเกอจดจำใบหน้าของมือยิงธนูชุดแดงได้ไม่ลืม หลังจากทำทีว่าเป็นสหายเก่า พอสบโอกาสก็ให้ลูกน้องจับตัวฟู่อีเสี้ยวไป นอกจากจะเพื่อชำระแค้น ยังคิดใช้ประโยชน์จากโอกาสนี้ รีดเอาความจริง เพื่อตามหาว่าใครคือผู้อยู่เบื้องหลังศึกผิงหลิง ที่เขาเกือบจะกำชัย แต่กลับถูกธนูดอกเดียว ทำให้แพ้ทั้งกระดาน แต่ดูเหมือนฟู่อีเสี้ยวที่บาดเจ็บและสูญเสียความทรงจำจะไม่เล่นตามเกม แถมยังแข็งข้อ จนยากจะจัดการ
เมื่อเห็นว่าทรมานฟู่อีเสี้ยวไปก็ตายเปล่า จึงตัดสินใจเปลี่ยนศัตรูเป็นมิตร โน้มน้าวให้ฟู่อีเสี้ยวมาเป็นพวกเดียวกัน เพื่อตามหาว่า ใครที่หักหลังและทำให้เธอต้องตกอยู่ในสภาพนี้ แต่ด้วยความแสบของฟู่อีเสี้ยว ก่อนจะตกลงเป็นพันธมิตรกับเฟิ่งสุยเกอ เธอเลือกที่จะเอาคืนอย่างสาสม ด้วยการจับเฟิ่งสุยเกอเป็นตัวประกัน แล้วพาเข้าป่าไปทรมานแบบเดียวกับที่เธอเคยโดนกระทำ ก่อนจะตกลงจับมือกัน เพื่อไขความลับที่ถูกปกปิด
ท่ามกลางการไล่ล่า หักเหลี่ยมทางอำนาจ ใครจะคิดว่าฟู่อีเสี้ยวและเฟิ่งสุยเกอ กลับเริ่มค่อยๆ มีใจให้กัน ในขณะที่ต่างฝ่ายต่างไม่รู้ตัว ทว่าเส้นทางความรักนี้กลับไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาย แต่ดำเนินไปพร้อมกับเรื่องราวความสัมพันธ์ของอีกหลากหลายตัวละคร ไม่ว่าจะเป็น เซี่ยจิ้งสือ (รับบทโดยเฉินเฮ่ออี้) เจิ้นหนานอ๋องแคว้นจิ่นซิ่ว ผู้บัญชาการทัพ ที่ซีรีส์ปูว่าเหมือนเป็นคนรักของฟู่อีเสี้ยว แต่จำใจต้องยิงธนูเพื่อสังหารนางเอกเพราะเหตุผลบางอย่าง ต่อมายังยอมแต่งงานเชื่อมสัมพันธ์กับเฟิ่งซี่หยาง (รับบทโดยเซี่ยเมิ่ง) องค์หญิงแคว้นซู่ซา น้องสาวร่วมมารดาของเฟิ่งสุยเกอ เพื่อหาทางพาฟู่อีเซี่ยวกลับแคว้น
ขณะที่องค์หญิงซี่หยาง กลับยินดีกับงานแต่งงานครั้งนี้อย่างยิ่ง เพราะตกหลุมรักเซี่ยจิ้งสือ ที่เคยช่วยชีวิตเธอไว้ตอนปลอมตัวเป็นทหารแล้ว เกิดพลัดหลงกลางทะเลทราย องค์หญิงคลั่งรักเซี่ยจิ้งสือ ถึงขั้นยอมขัดใจพี่ชายอย่างเฟิ่งสุยเกอที่รักน้องสาวราวกับแก้วตาดวงใจ
งานนี้ ดูไปก็ต้องลุ้นไปว่า สุดท้ายเรื่องราวทั้งหมดที่ผูกปมกันวุ่นวายจะจบลงอย่างไร แต่ที่ไม่ต้องลุ้นคือ อริรักลิขิตใจ เนื้อเรื่องเข้มข้นทุกตอน หักมุมไปมา จนเดายากว่า จริงๆ แล้วใครกันแน่คือลาสบอสตัวจริง
หนึ่งในเสน่ห์ที่ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้ เป็นที่พูดถึงคือ บทพระเอก-นางเอก ที่เขียนออกมาได้ศีลเสมอกัน ดูแล้วมันซะใจ โดยเฉพาะช่วง EP แรกๆ ที่ต้องบอกว่า แรงมาแรงกลับ โบยมาก็โบยกลับ รู้ว่าจุดอ่อนที่อีกฝ่ายได้รับบาดเจ็บอยู่ตรงไหน ก็พร้อมเล่นงาน ที่พีคคือ พอนางเอกกัดพระเอกเพื่อระบายความแค้น เมื่อถึงคราวพระเอกก็เอาคืนกัดกลับ เล่นเอาคนดูสะใจ เพราะซีนแบบนี้หาไม่ได้บ่อยๆ ในซีรีส์พีเรียด ที่ส่วนใหญ่ นางเอกจะบอบบาง มาแนวอดทน แต่เรื่องนี้นางเอกสมศักดิ์ศรีแม่ทัพชุดแดง ฉลาดไม่ง้อผู้ แรงมาแรงกลับ ไม่โกง
ถึงจะบ้าเลือดแบบไม่ยอมกัน แต่ถ้าพูดถึงเคมีของพระ-นาง ใครที่เคยติดตามผลงานของทั้งคู่มาก่อน อาจจะนึกภาพตามไม่ออกว่า ถ้าต้องโคจรมาเจอกันจะเป็นอย่างไร แต่บอกเลยเรื่องนี้ เฉินเจ๋อหย่วน กับ หลี่ชิ่น ทำถึง อาจจะไม่ได้ดูเคมีเดียวกัน แต่เมื่อมาเข้าคู่กันกลับไม่ได้ค้านสายตา ในขณะที่หลี่ชิ่นถ่ายทอดความแข็งแกร่งและบอบบางในเวลาเดียวกันผ่านตัวละครฟู่อี้เสียว เฉินเจ๋อหย่วนก็สะท้อนภาพองค์ชายใหญ่ ผู้เยือกเย็นแต่ลึกซึ้ง แววตาซ่อนเรื่องราวความเจ็บปวดเป็นหมื่นล้านคำอยู่ภายใน แต่เมื่อทั้งคู่เริ่มเกิดความรัก ไม่ว่าจะเป็นแววตา ท่าทางล้วนสะท้อนให้เห็นถึงสายใยแห่งความผูกพันและความเชื่อใจที่ค่อยๆ ถูกถักทอขึ้นอย่างอบอุ่น
อีกหนึ่งจุดที่ทำให้คนอวยยศซีรีส์เรื่องนี้ คือ ผู้ชายงานดีทั้งเรื่อง นอกจากสองตัวเอกอย่าง เฟิ่งสุยเกอ และเซี่ยจิ้งสือ องครักษ์ข้างกายพระเอก ไปจนสหายพระเอก หน้าตาหล่อเหลาแบบไม่มีใครยอมใคร
สำหรับใครที่เป็นแฟนซีรีส์จีนแนวพีเรียด ดูเรื่องนี้อาจทำให้นึกถึงซีรีส์ดังหลายๆ เรื่อง ก็ไม่ต้องแปลกใจ เพราะอริรักลิขิตใจ ได้ทีมงานคุณภาพ ที่เคยสร้างผลงานสร้างชื่อไว้แล้วมากมาย อาทิ มือเขียนบทคนเดียวกันกับ เรื่องปรารถนาสองฟากฟ้า (Everlasting Longing - 2025) และตำนานลั่วหยาง (Luo Yang - 2021) มาเขียนบทให้ยิ่งเข้มข้น ดูแล้วครบรส น่าติดตาม
ขณะที่ทีมผู้กำกับก็คุณภาพคับแก้ว เคยฝากฝีมือลายมือในผลงานเรื่องดังมากมาย อาทิ เล่ห์รักวังคุนหนิง( Story of Kunning Palace - 2023), ฮวาจื่อ บุปผาเทียมเพชร (Blossoms in Adversity - 2024) และ ตำนานรักสวรรค์จันทรา (moonlight mystique - 2025)
เอาเป็นว่า ใครกำลังที่มองหาซีรีส์พีเรียดจีน เนื้อหาเข้มข้น จัดเต็มมาครบทุกอารมณ์ อย่าพลาดไปติดตามเรื่องราวสุดเข้มขนของอริรักลิขิตใจ มีทั้งหมด 38 ตอนจบ สามารถรับชมได้แล้วทั้งเวอร์ชั่นซับไทยและพากย์ไทยคุณภาพ ทาง iQIYI
ร้อยเรียงเรื่องราว : Mickey Mouse
อ้างอิงเรื่องและภาพ : mydramalist.com/
