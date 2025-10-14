รูปภาพ “ โปตัวปลอม | Me and Who ” [2025]

เรื่องย่อ ซีรีส์วาย “ โปตัวปลอม | Me and Who ” [2025]
• “เมื่อเขาข้ามโลกมาเป็นตัวปลอม แต่ใจดันพร้อมเป็นตัวจริง”
.
ชื่อเรื่อง : โปตัวปลอม
ชื่อสากล : Me and Who
แนวซีรีส์ : วาย, บอย เลิฟ, โรแมนติก, คอมเมดี้, แฟนตาซี, ข้าม-ย้อน เวลา
เรตซีรีส์ : PG
ผู้กำกับซีรีส์ : โอซัง - จิรวัฒน์ โตสุวรรณ
ผู้เขียนบท : -
ดัดแปลงจากนิยายเรื่อง : โปตัวปลอม | Me and Who
ผู้ประพันธ์ : wickedwish_
จำนวนตอนออกอากาศ : 10 ตอนจบ
ความยาวตอนออกอากาศ : ตอนละ 60 นาที
วัน เวลา ออกอากาศ : ทุกวันศุกร์ เวลา 20:00 น. ทาง แอปพลิเคชั่น WeTV หรือเว็บไซต์ www.wetv.vip เท่านั้น
ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก 17 ตุลาคม – 12 ธันวาคม 2568 (VIP)