เรื่องย่อ ซีรีส์วาย “ โปตัวปลอม | Me and Who ” [2025]
• “เมื่อเขาข้ามโลกมาเป็นตัวปลอม แต่ใจดันพร้อมเป็นตัวจริง”
ชื่อเรื่อง : โปตัวปลอม
ชื่อสากล : Me and Who
แนวซีรีส์ : วาย, บอย เลิฟ, โรแมนติก, คอมเมดี้, แฟนตาซี, ข้าม-ย้อน เวลา
เรตซีรีส์ : PG
ผู้กำกับซีรีส์ : โอซัง - จิรวัฒน์ โตสุวรรณ
ผู้เขียนบท : -
ดัดแปลงจากนิยายเรื่อง : โปตัวปลอม | Me and Who
ผู้ประพันธ์ : wickedwish_
จำนวนตอนออกอากาศ : 10 ตอนจบ
ความยาวตอนออกอากาศ : ตอนละ 60 นาที
วัน เวลา ออกอากาศ : ทุกวันศุกร์ เวลา 20:00 น. ทาง แอปพลิเคชั่น WeTV หรือเว็บไซต์ www.wetv.vip เท่านั้น
ระยะเวลาออกอากาศ : เริ่มตอนแรก 17 ตุลาคม – 12 ธันวาคม 2568 (VIP)
“ภพธร” (รับบทโดย ปาร์ค - อนันตเดช สอดสี) หนุ่มกำพร้าดวงซวยแต้มบุญเป็นศูนย์ ที่มีจุดแข็งเดียวคือตายแล้วแต่กลับวาร์ปข้ามโลกมาอยู่ในร่าง “อาโป เยว่” (รับบทโดย ปาร์ค - อนันตเดช สอดสี) ทายาทเศรษฐีพันล้าน เจ้าของกิจการวายมาร์ท แถมยังมีคู่หมั้นเป็นถึงคุณชายสุดหล่อ “หม่อมราชวงศ์สุริยะ สุริยะเดชากร” (รับบทโดย บิ๊ก - ธนกร กุลจรัสสมบัติ) ทายาทเจ้าของกิจการโรงแรมสุดหรู
แต่จุดอ่อนของภพธรคือดันถูกคุณชายสุริยะจับโป๊ะได้ตั้งแต่วันแรกว่าเขาเป็นโปตัวปลอม เพราะคู่หมั้นสุดหล่อของเขาดันมีพลังพิเศษสามารถอ่านใจคนอื่นได้!
ดีลลับการแต่งงานปลอมๆ เพื่อธุรกิจของครอบครัวสองฝ่าย ระหว่างคุณชายสุดเนี้ยบกับอาโปสุดเพี้ยนจึงเริ่มต้นขึ้น โดยสองคนได้ตกลงกันว่า หากแผนสำเร็จและครอบครัวยกธุรกิจโรงแมให้สุริยะเรียบร้อย ทั้งคู่ก็จะได้กลับไปใช้ชีวิตของตัวเอง ทางใครทางมัน ไม่เกี่ยวข้องกันอีก วินๆ กันทั้งคู่
ซึ่งงานนี้คุณชายสุริยะอาสาเทรนให้ภพธรเป็นอาโปตัวจริงให้ได้อย่างแนบเนียนที่สุด เพื่อฝ่าด่าน พ่อๆ แม่ๆ “หม่อมเจ้าจักรวาล สุริยะเดชากร” (รับบทโดย มนตรี เจนอักษร) กับ “คุณหญิงพริบพราว สุริยะเดชากร” (รับบทโดย พิจิกา จิตตะปุตตะ) ฝั่งของครอบครัวคุณชายสุริยะ และ “เจ้าสัวเม้ง เยว่” (รับบทโดย สุรศักดิ์ ชัยอรรถ) กับ “หม่าม้าเหมยฟาน เยว่” (รับบทโดย ธนพร แวกประยูร) ฝั่งตระกูลเยว่
โดยคุณชายสุริยะต้องติวเข้มทั้งกิริยามารยาทเป๊ะๆ ของลูกคุณหนูระดับดีว่า รวมถึงอินเนอร์วร้ายๆ แบบอาโป แม้ในความเป็นจริงจะตรงข้ามกับตัวภพธรซะเหลือเกิ๊น
หรือดีลลับครั้งนี้อาจจะกลายเป็นดีลรัก? ความสัมพันธ์แบบหลอกๆ ระหว่างคุณชายสุดเนี้ยบกับลูกคุณหนูตัวปลอม จะกลายเป็นรักจริงได้หรือไม่? ต้องติดตามชมเอาเอง ในซีรีส์ “ โปตัวปลอม | Me and Who ” ในวันที่ 17 ตุลาคม 2568 ทุกวันศุกร์ เวลา 20:00 น. ทาง แอปพลิเคชั่น WeTV หรือเว็บไซต์ www.wetv.vip เท่านั้น
รายชื่อนักแสดง ใครเล่นเป็นใคร ใน “ โปตัวปลอม | Me and Who ”
ธนกร กุลจรัสสมบัติ รับบทเป็น หม่อมราชวงศ์สุริยะ สุริยะเดชากร / คุณชายสุริยะ
ลูกชายคนโตของตระกูลสุริยะเดชากร และเป็นคู่หมั้นของคุณหนูอาโป สุขม ฉลาด และสามารถอ่านใจได้เพียงแค่มองตา ทำให้รับรู้ถึงความรู้สึกของใครบางคนได้...
อนันตเดช สอดสี รับบทเป็น โปตัวปลอม หรือ อาโป เยว่ / ภพธร
หนุ่มกำพร้าจิตใจดี ที่ตื่นขึ้นมาหลังจากเกิดอุบัติเหตุ แล้วพบว่าตัวเองอยู่ในร่างของลูกชายคนรองของตระกูลเยว่ที่มีชื่อว่า "อาโป" ที่มีนิสัยที่ต่างกันอย่างสุดขั้ว และมีคู่หมั้นสุดเนี้ยบที่สามารถอ่านใจเขาได้!
โชติพัฒน์ สุทัศนทรวง รับบทเป็น ใต้หล้า
เพื่อนสนิทที่แอบชอบอาโปมาตั้งแต่สมัยเรียน จิตใจดี สุภาพ จริงใจ แต่ไม่เคยได้รับความสนใจ จนกระทั่งหลังเหตุการณ์ที่อาโปประสบอุบัติเหตุ
ภูมินทร์ สัยงาม รับบทเป็น หม่อมราชวงศ์จันทร์จักร สุริยะเดชากร
ลูกชายคนกลางของตระกูลสุริยะเดชากร ที่มีความสามารถในการอ่านใจคนเช่นกัน เข้าหาใต้หล้าเหมือนเป็นที่ปรึกษารู้ใจทุกอย่าง เพียงเพราะรู้ว่าใต้หล้าชอบอาโป
สิทธิโชค เผือกพูลผล รับบทเป็น อาชิน เยว่
พี่ชายต่างมารดาของอาโป นิสัยปากไม่ตรงกับใจ ลึกๆ ก็แอบเป็นห่วงอาโป เพียงแค่ไม่แสดงออกมา
รัชพงศ์ อโนมกิติ รับบทเป็น พ่อบ้านฟรองซัว
อดีตสายลับมือดี ที่ปัจจุบันผันตัวมาเป็นพ่อบ้านเฉพาะกิจ เพื่อจับโป๊ะคู่รักปลอม ๆ อย่างสุริยะและอาโป
ร่วมด้วย
วิชัย แซ่ฟ่าน รับบทเป็น อี้
มนตรี เจนอักษร รับบทเป็น หม่อมเจ้าจักรวาล สุริยะเดชากร
พิจิกา จิตตะปุตตะ รับบทเป็น คุณหญิงพริบพราว สุริยะเดชากร
สุรศักดิ์ ชัยอรรถ รับบทเป็น เจ้าสัวเม้ง เยว่
ธนพร แวกประยูร รับบท หม่าม้าเหมยฟาน เยว่
ธนพล หทัยเดชะดุษฎี รับบท ต่อพงษ์