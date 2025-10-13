เรื่องย่อรายตอน “น้ำผึ่งขม”(2025)
บทประพันธ์ : กฤษณา อโศกสิน
บทโทรทัศน์ : น้ำผึ้งเดือน8, ผาณิต เจียรวิบูลยานนท์
กำกับการแสดง: วุธ–อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร โดย บริษัทเพ็ญพุธ จำกัด
แนวละคร : ดรามา
ผลิต : บ. จันทร์ 25 จำกัด โดยแดง–สุรางค์ เปรมปรีดิ์:
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ - อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 #ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3Plus
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรกวันอังคารที่ 14 ตุลาคมนี้
ตอนที่ 1 (วันอังคารที่ 14 ตุลาคม 2568)
นุ้ย (ยิหวา ปรียากานต์) เด็กสาวที่ชีวิตไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบ ต้องสู้ทุกทางเพราะแม่ติดเหล้า–ติดพนัน จนเธอต้องทำงานพิเศษเป็นไกด์ฟู้ดทัวร์ พานักท่องเที่ยวสัมผัส “รสชาติความเป็นไทย” แต่โชคชะตากลับพาให้เธอเจอกับ ปุริม (โดม ปกรณ์) นักธุรกิจหนุ่มเจ้าของโรงแรมใหญ่ ที่ดันตกหลุมเสน่ห์ความจริงใจของเธอเข้าเต็ม ๆ