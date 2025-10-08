เรื่องย่อซีรีส์รายตอน “รัก /สาป /สูญ (The Cursed Love)”
กำกับการแสดง : ใหม่ ภวัต พนังคศิริ
แนวซีรีส์ : ดรามา แฟนตาซี
ผลิต : AYU ENTERTAINMENT
ผู้จัด : เอ ศุภชัย ศรีวิจิตร
ควบคุมการผลิตโดย : เอ ศุภชัย ศรีวิจิตร
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันพุธ เวลา 22.30 น. ทางช่อง 3 กด 33 ดูมือถือ กด 3Plus
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก พุธที่ 8 ต.ค.นี้
EP 1 (พุธที่ 8 ต.ค. )
ขณะที่ ศิวัช (องศา) และ ดีน (เลโอนาร์โด ซุนโด) ออกเดินทางตามหาเมืองพรลิงค์ ศิวัชเจอไล่ล่าและหวังชิง “ของสำคัญ” ที่ติดตัวเขามา ขุนเขา (อู๋ กิตติภณ) เห็นเหตุการณ์ จึงบุกเข้าไปช่วยชีวิตศิวัช จังหวะสบตากัน ทั้งคู่ต่างรู้สึกถึงอะไรบางอย่าง ธารา (ทาฆิ) ลูกพี่ลูกน้องของขุนเขาเข้ามาช่วยอีกแรงจนคนร้ายหนีหัวซุกหัวซุน ศิวัชรีบออกเดินทางต่อทันที ยิ่งพอเข้าใกล้ผืนป่าเขาหลวง จังหวัดนครศรีธรรมราชมากเท่าไหร่ ศิวัชก็ยิ่งรู้สึกเหมือนว่าได้เข้าใกล้เบาะแสเมืองตามพรลิงค์มากขึ้นเท่านั้น ขุนเขามีความรู้สึกสื่อถึงศิวัชได้อย่างน่าประหลาด จึงรู้ว่าศิวัชโดนทำร้ายจนตกเขาได้รับบาดเจ็บอยู่กลางป่า ขุนเขาตามหาจนเจอและช่วยดูแลทำแผลให้ศิวัช แต่คืนนี้พวกเขายังออกจากป่าไม่ได้เพราะอันตรายเกินไป ทั้งคู่จึงต้องนอนค้างกันในป่า ไม่ใช่แค่ช่วยชีวิต ขุนเขายังต้องสละแผงอกให้ศิวัชหนุนแทนหมอนทั้งคืน เกิดอะไรขึ้นกับศิวัช? และอะไรที่ทำให้ขุนเขากับศิวัชสามารถสื่อเชื่อมโยงถึงกันได้