“โดม-ปกรณ์” คืนจอ“น้ำผึ้งขม” รอบ 10 ปี ประกบ “ยิหวา-ปรียากานต์” ดราม่าทะลุจอ!!
ค่าย จันทร์ 25 จำกัด ภายใต้การดูแลของ “แดง–สุรางค์ เปรมปรีดิ์” ผนึกกำลังกับผู้กำกับฝีมือประณีต “วุธ–อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร” จาก บริษัทเพ็ญพุธ จำกัด เสิร์ฟความเข้มข้นครั้งใหม่ กับ “น้ำผึ้งขม” ละครดราม่าเข้มข้นในตำนาน ที่ถูกรีเมกมาแล้วกว่า 6 ครั้ง และทุกครั้งก็ได้รับกระแสตอบรับล้นหลามจากผู้ชมเสมอมา
น้ำผึ้งขม เวอร์ชั่น 2025 นี้ ได้ถูกตีความใหม่ให้ร่วมสมัย เข้ากับบริบทสังคมในยุคปัจจุบันมากขึ้น พร้อมคว้าซุปตาร์หล่ออมตะแห่งยุค 90S “โดม–ปกรณ์ ลัม” มารับบทพระเอกสายดุดัน กับบท “ปุริม” นักธุรกิจหนุ่มใหญ่ผู้เปี่ยมด้วยบาดแผลแห่งความรักในอดีต ประกบคู่กับนางเอกหน้าหวาน น้ำตาสั่งได้ “ยิหวา–ปรียากานต์ ใจกันทะ” ในบท “กังสดาล” ลูกสาวของผู้หญิงที่เคยฝากรอยแผลลึกในหัวใจพระเอก นอกจากนี้ยังอัดแน่นด้วยนักแสดงคุณภาพ ฝีมือชั้นครู ไม่ว่าจะเป็น จอย–รินลณี, แคทรียา อิงลิช, , แป้งโกะ–จินตนัดดา , เฟิสท์–เอกพงศ์, ท็อป–ดารณีนุช, ผัดไทย–ดีใจ, ปอ–ปานเลขา, เอ–พศิน, พราวฟ้า–การัญชิดา, น้ำฟ้า–ธัญญภัสร์ และอีกคับคั่ง ที่มาประชันฝีมือกันในเรื่องนี้ ถือเป็นกำไรของแฟนละคร
ครั้งนี้แฟนละครจะได้เห็นการพลิกบทบาทครั้งสำคัญของ โดม–ปกรณ์ หลังจากห่างหายจากงานละครไปนานเกือบ 10 ปี ซึ่งการกลับมาครั้งนี้ พร้อมกับคาแรคเตอร์ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อน ที่เจ้าตัวเอ่ยปากว่าผลงานเรื่องนี้เป็นหนึ่งงานที่ภาคภูมิใจ เพราะน้ำผึ้งขมเป็นละครที่มีเนื้อหาเข้มข้นดราม่าขั้นสุด ถือเป็นที่สุดของชีวิตการแสดงที่ทำให้ได้ปลดล็อคฝีมือการแสดงไปอีกขั้น และส่วนของนางเอกน้ำตาสั่งได้อย่าง ยิหวา–ปรียากานต์ ที่จะมาถ่ายทอดบทบาทของ “นุ้ย” หญิงสาวผู้ต้องเผชิญชะตากรรมแสนเจ็บปวด แต่ก็ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตา บทนี้เป็นบทที่หนัก มีฉากสะเทือนอารมณ์เกือบตลอดทั้งเรื่อง ยิหวาจึงต้องร้องไห้หนักมาก ทุกวันที่ถ่ายทำจะต้องมีฉากร้องไห้ทุกครั้ง บางวันร้องไห้ทุกฉาก ร้องทั้งวัน ถึงขั้นที่ทำเอาปวดหัว ตาบวมตุ่ย ต้องพักกองฯ เลยทีเดียว ยังไม่นับรวมกับการฟาดฟันฝีมือกัน ระหว่าง 2 ตัวแม่ ฝีมือระกับเทพแห่งวงการบันเทิง “จอย–รินลณี ศรีเพ็ญ , แคทรียา อิงลิช” ที่มาปล่อยพลังการแสดง ประชันบทบาทกันครั้งนี้
“โดม ปกรณ์” เผยความรู้สึกในการมารับบทครั้งนี้ว่า “รู้สึกเป็นเกียรติมากครับ เพราะว่าเป็นละครในตำนาน แต่ละเวอร์ชั่นก็จะมีคาแรคเตอร์มีจุดเด่นแตกต่างกัน ซึ่งบทคุณปุ๊ในปัจจุบันก็เข้มข้นไปตามบริบทของยุคสมัยที่เปลี่ยนไป ด้วยบริบทของ พ.ศ. นี้ ทุก ๆ อย่างผมว่ามันอยู่บนพื้นฐานของความจริง คุณปุ๊ดูมีเหตุและผลมากขึ้น เขาก็เป็นมนุษย์คนหนึ่งซึ่งเคยผิดพลาด เคยเจอเรื่องอะไรที่มันฝังใจ แทนที่เขาจะให้อภัยกับเรื่องเหล่านั้น กลับเลือกที่จะยึดติดเอาไว้จนมันเกิดเป็นปมในใจกลายเป็นความแค้น แต่ถ้าดูไปสักตอนสองตอนก็จะเห็นมุมที่เขาวางหัวโขนลง คุณอาจจะรักคุณปุ๊ขึ้นมา จริง ๆ แล้วเขาก็แค่คนธรรมดาคนหนึ่งที่อยากให้มีคนเข้าใจ เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่ผมมองว่ามีความเป็นมนุษย์ครบทุกด้านเลยครับ ขอฝากละครน้ำผึ้งขมไว้ด้วยนะครับ”
ทางด้าน “ยิหวา ปรียากานต์” กล่าวว่า “ในเรื่องรับบทเป็นนุ้ยค่ะ เป็นการทำงานครั้งแรกกับพี่โดม ตอนแรกเกร็งมาก เพราะเราชอบละครที่พี่เขาเล่นอยู่แล้ว พอมาเจอพี่โดมจริง ๆ ก็รู้สึกดีใจที่ได้เล่นกับพี่โดมค่ะ สำหรับนุ้ยเป็นตัวละครที่ห่างจากตัวจริงยิหวาเยอะมาก เพราะว่าในละครจะค่อนข้างเรียบร้อย ไม่ค่อยสู้คนเท่าไหร่ อ่อนต่อโลกมาก แต่ก็มีความเป็นผู้หญิงสมัยใหม่มากขึ้นสำหรับนุ้ยเวอร์ชั่นนี้ ดูแลตัวเองได้ มีความมั่นใจในตัวเองสูงขึ้น แล้วก็มีความคิดความอ่านเป็นของตัวเอง สำหรับใครที่กังวลว่าเป็นห่วงนุ้ยจัง ก็จะมี
เวอร์ชั่นที่ลุกขึ้นมาสู้บ้าง ผู้ชมก็จะได้เห็นในด้านนี้ที่ต่างจากเวอร์ชั่นอื่น ๆ ค่ะ ขอฝากน้ำผึ้งขมในเวอร์ชั่นนี้ด้วยนะคะ รับรองได้ว่าจะได้เห็นความเข้มข้นนอกจากดราม่าแล้วก็จะมีความโรแมนติก คอมเมดี้ สอดแทรกเข้าไป บอกได้เลยว่าครบรสแน่นอนค่ะ”
การันตีได้เลยว่า “น้ำผึ้งขม 2025” สนุกทะลุจอแน่นอน!! พร้อมเสิร์ฟความดราม่าเข้มข้น สะท้อนอีกหนึ่งมิติความรักและความแค้น ทุกวันจันทร์-อังคาร เวลา 20.30 น. เริ่มตอนแรกวันอังคารที่ 14 ตุลาคมนี้ ทางช่อง 3 ห้ามพลาด #ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3Plus