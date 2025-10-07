เรื่องย่อ “น้ำผึ่งขม”
บทประพันธ์ : กฤษณา อโศกสิน
บทโทรทัศน์ : น้ำผึ้งเดือน8, ผาณิต เจียรวิบูลยานนท์
กำกับการแสดง : วุธ–อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร โดย บริษัทเพ็ญพุธ จำกัด
แนวละคร : ดรามา
ผลิต : บ. จันทร์ 25 จำกัด โดยแดง–สุรางค์ เปรมปรีดิ์:
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ - อังคาร เวลา 20.30 น. ทางช่อง 3 #ดูทีวีกด33ดูออนไลน์ที่3Plus
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรกวันอังคารที่ 14 ตุลาคมนี้
เรื่องย่อ
เมื่อความรักของ ปุริม และ โรส แปรสภาพจากกุหลาบสีหวานแห่งรสรัก
กลายเป็นกุหลาบที่เต็มเปี่ยมไปด้วยหนามแหลมแห่งความเจ็บปวด
เขาเก็บความรู้สึกทรมานของหนามแหลมที่ทิ่มแทงใจเอาไว้ตลอดหลายปี
เพาะบ่มเป็นเกสรแห่งความชอกช้ำหลอมรวมเป็นน้ำผึ้งรสขมที่พร้อมจะทำร้ายศัตรู
จนกระทั่งได้พบกับ กังสดาล ลูกสาวของโรส
ปุริมไม่รอช้าที่จะหยิบเอาหนามแหลมที่อาบน้ำผึ้งในอดีต
ออกมาเป็นอาวุธในการแก้แค้นสองแม่ลูกในทันที
แต่แล้วปุริมก็พ่ายแพ้หัวใจตัวเอง แพ้ความดี ความใสซื่อ ของกังสดาล
ผู้ซึ่งเป็นลูกสาวของ ผู้หญิงที่เคยได้ฝากแผลใจไว้กับตนเอง
ปุริม พิษณุการ (ปุ๊) (โดม-ปกรณ์ ลัม) นักธุรกิจหนุ่มใหญ่ ที่ฝังใจเจ็บกับความรักครั้งก่อน กับ “โรส” (แคทรียา อิงลิช) ที่ทำให้ชีวิตแทบพังทลาย ปุริมจึงกลายเป็นคนที่มองผู้หญิงเพียงของเล่นเท่านั้น
โรสกลับมาพบกับปุริมอีกครั้ง เธอกลายเป็นแม่หม้าย ลูกติด แถมด้วยอาการติดสุราขนาดหนัก และกำลังขัดสนถึงขนาดยอมขายกังสดาล (ยิหวา-ปรียากานต์ ใจกันทะ) ลูกสาวให้เป็นเมียของปุริม กังสดาลมาอาศัยกับปุริม โดยที่จวงจันทร์ (จอย-รินลณี ศรีเพ็ญ) หม้ายสาวใหญ่ ที่มีศักดิ์เป็นพี่สะใภ้ของเขาไม่เห็นด้วย เพราะจวงจันทร์นั้นแอบมีใจให้กับ ปุริมน้องชายของสามีตนเองนั่นเอง
กังสดาลไม่มีทางเลือกจึงจำต้องทนอยู่ และเมื่อเวลาผ่านไป ปุริมพบว่ากังสดาลไม่มีอะไรเหมือนโรสแม่ของเธอเลย ความพยาบาทจึงเริ่มเสื่อมคลายลง และก่อตัวเป็นความรัก
และขณะเดียวกันเจน (ปีเตอร์แพน-ทัศน์พล วิวิธวรรธ์) ลูกชายคนเดียวของจวงจันทร์ ก็ตกหลุมรักกังสดาลเช่นกัน ปุริมจึงไล่สองแม่ลูกออกจากบ้าน ทำให้จวงจันทร์ยิ่งรู้สึกแค้นเคืองกังสดาล จึงพยายามทุกวิถีทาง เพื่อจะกำจัดให้กังสดาลออกไปชีวิตของปุริม กังสดาลจึงหลบไปพักอยู่กับญาติที่ต่างจังหวัด ปุริมแอบมาดักพบกังสดาล และเข้าใจผิดว่าเธอกำลังมีรักใหม่กับกรกิต (บอล-กัมมัญญ์ กลมแก้ว) ผู้เป็นอา และขณะเดียวกันทำให้เขาได้พบกับแสงดาว (แป้งโกะ-จินตนัดดา ลัมะกานนท์) หญิงสาวผู้เชื่อมั่นในความรัก ผู้เปรียบเสมือน อาของกังสดาล ทั้งสองคบหากันอย่างเปิดเผย แต่ปุริมยังหาโอกาสพบกับกังสดาลอีกเช่นกัน จนเธอไม่อาจห้ามใจตัวเองได้อีกและยอมอยู่กับปุริม อย่างหลบ ๆ ซ่อน ๆ
เมื่อความลับเปิดเผย ทุกคนต่างโกรธเคืองกังสดาล แต่แสงดาวกลับระงับอารมณ์ได้จนน่าแปลกใจ อีกทั้งยังพากังสดาลไปช่วยเตรียมการแต่งงานที่ทุกคนเข้าใจว่าเป็นพิธีระหว่างปุริมกับแสงดาว แต่ในการ์ดเชิญกลับเป็นชื่อกังสดาล ตามแผนของทั้งคู่ที่แกล้งคบกันเพื่อให้กังสดาลแสดงความรู้สึกที่แท้จริงออกมา จวงจันทร์ทราบข่าวนี้ถึงกับโรคหัวใจกำเริบและเสียชีวิตในที่สุด ปุริมและกังสดาลเริ่มต้นชีวิตคู่อีกครั้งหนึ่ง ด้วยความรักและบริสุทธิ์ใจของทั้งสองฝ่าย
บุคลิกนักแสดง
โดม-ปกรณ์ ลัม :: รับบท “ปุริม พิษณุการ” ( ปุ๊ )
หนุ่มใหญ่วัย เป็นคนคร่ำเคร่ง เจ้าระเบียบ ทั้งในการใช้ชีวิตและการทำงาน เจ้าคิดเจ้าแค้น ยึดติดกับความหลังครั้งเก่าที่เคยเจ็บช้ำ แม้จะเป็นคนจิตใจดีแต่ควบคุมอารมณ์ไม่ค่อยได้ เป็นคน 2 บุคลิก เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้าย
ยิหวา-ปรียากานต์ ใจกันทะ :: รับบท “กังสดาล สัตยวัตต์” ( นุ้ย,เกรซ )
สาวน้อยวัยแรกแย้ม หน้าตาหมดจด ผิวพรรณดี ดูน่ารักน่าเอ็นดู จิตใจเข้มแข็ง อดทน กตัญญู
รักครอบครัว จิตใจดี เสียสละเพื่อผู้อื่นเสมอ
แคทรียา อิงลิช :: รับบท “โรส”
สาวใหญ่ ลูกครึ่งแสนสวย แต่เป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง ติดเหล้า เธอมีนิสัยเห็นแก่ตัว ในเวลาที่ไม่เมา โรสคือสาวสวยรวยเสน่ห์ แต่งตัวจัดและดูโก้หรู แต่เมื่อไหร่เหล้าเข้าปากแล้วเธอจะเปลี่ยนเป็นคนละคน หยาบคาย-ไร้มายาท ติดการพนัน รักสบาย ทั้งชีวิตไม่เคยทำงาน อาศัยเงินจากมรดกและสามีเก่า แต่เมื่อเป็นหนี้การพนันหนัก ต้องขายลูกสาวเพื่อหาเงินใช้หนี้ แต่จริงๆ แล้วเธอก็เหมือนแม่คนอื่นๆ ที่รักและหวังดีกับลูกเพียงแต่การแสดงออกเหมือนกับไม่รักไม่ใส่ใจ
จอย-รินลณี ศรีเพ็ญ :: รับบท “จวงจันทน์ พิษณุการ”
แม่หม้ายสาวใหญ่ เธอเป็นคนอาภัพ ชีวิตไม่เคยได้สบายกับเขาสักที เธอเป็นพี่สะใภ้ของปุริม สามีของเธอที่เป็นญาติผู้พี่ของปุริม เสียไปด้วยโรคร้าย ปุริมจึงรับมาอุปการะ นิสัยขี้อิจฉา เย่อหยิ่ง เจ้ายศเจ้าอย่าง ทั้งชีวิตเธอทุ่มเทให้ผู้ชายแค่ 3 คน คนแรกคือสามีที่ป่วยตายไป คนที่ 2 คือ เจน ลูกชายคนเดียว และคนสุดท้ายคือปุริม ผู้มอบชีวิตใหม่ให้เธอ เธอจึงรักและเทิดทูนเขามาก
เฟิสท์-เอกพงศ์ จงเกษกรณ์ :: รับบท สันทัด วิเศษไชยโย
เศรษฐีหนุ่มวัยกลางคน เขาเป็นเจ้าของกิจการมากมาย เป็นคนเก่งแต่ชอบทำตัวเหมือนไม่มีแก่นสาร
เป็นคนอารมณ์ดีอย่างล้นเหลือ ชนิดที่เรียกได้ว่าเป็นขั้วตรงข้ามของปุริมเลยทีเดียว แต่ถึงแม้จะเป็นอย่างนั้น สันทัดกับปุริมก็คบหาสนิทสนมกันมาตั้งแต่ชั้นประถม สันทัดรู้ชีวิตความเป็นไปเป็นมาทั้งหมดของปุริม มันทำให้เขารักและสงสารเพื่อนคนนี้มาก
แป้งโกะ-จินตนัดดา ลัมะกานนท์ :: รับบท “แสงดาว”
สาวสวยทะมัดทะแมง ทำงานเก่ง เป็นอาของวิจิตตรา เป็นเจ้าของรีสอร์ต เป็นคนจิตใจดี มีเมตตา ฉลาด ทันคน และชอบช่วยเหลือผู้อื่น มองโลกในแง่ดีเสมอ
ปีเตอร์แพน-ทัศน์พล วิวิธวรรธ์ :: รับบท “เจน พิษณุการ”
หนุ่มน้อย ลูกชายคนเดียวของจวงจันทร์ เขาเป็นคนสดใส อารมณ์ดี พูดจาตรงไปตรงมา แต่มีมารยาท และสุภาพ จริงใจ
เบนซ์-กมลชนก รอดเสถียร :; รับบท “จิ๊ด”
เพื่อนสนิทสาวสุดห้าววัยของนุ้ย เธอมีนิสัยห้าวเป้ง พูดจาตรงไปตรงมา รักเพื่อนและคอยช่วยเหลือนุ้ยเสมอมา
นิด-ศันสนีย์ วัฒนานุกูล :: รับบท “ป้าทิม”
หญิงสูงวัย พี่เลี้ยงของปุริม เธออยู่กับปุริมมาตั้งแต่เขาคลอด ป้าทิมรักและเลี้ยงดูปุริมมาเป็นอย่างดี
จนปุริมเปรียบเธอดังแม่คนที่ 2 เธอเป็นคนใจดี ฉลาด มีเมตตากับผู้อื่นเสมอ นับเป็นผู้ใหญ่ที่น่านับถือ
ท็อป-ดารณีนุช ปสุตนาวิน :: รับบท “บุญปลูก”
ป้าข้างบ้านที่เป็นไม้เบื่อไม้เมากับโรส สอดรู้สอดเห็นไปทุกเรื่อง โดยเฉพาะเรื่องของโรสและครอบครัว
ที่นับเป็นความบันเทิงของเธอ แม้จะเกลียดแม่ แต่เธอดีกับนุ้ย อาจเป็นเพราะสงสารนุ้ยที่เป็นเด็กดีแต่อาภัพ
ผัดไทย-ดีใจ ดีดีดี :: รับบท “สังเวียน”
ญาติห่างๆ ของโรสที่มาช่วยทำงานบ้าน สังเวียนขี้ประจบ พูดจาห้วนๆ แอบชอบแขวะโรส แต่ตีหน้าซื่อ เอาเปรียบ ความในชอบนำออก ความนอกชอบนำเข้า
ปอ-ปานเลขา ว่านม่วง :: รับบท “ป้าเรียบบุญ”
พี่สาวของพ่อนุ้ย เป็นผู้ใหญ่ใจดี มีเมตตา คอยเป็นห่วงเป็นใยนุ้ย แต่เข้าไปยุ่งไม่ได้ เพราะถูกโรสกีดกัน
เอ-พศิน เรืองวุฒิ :: รับบท “เชิญ”
พ่อเลี้ยงของนุ้ย เป็นคนจิตใจดี แต่การแสดงออกไม่ดี อารมณ์ร้าย ขี้หงุดหงิด โผงผาง เวลาทะเลาะกับโรส มักลงไม้ลงมือกัน จนทำให้ทุกคนเข้าใจผิดว่าเขาเป็นคนร้ายๆ โดยเฉพาะนุ้ย เธอเข้าใจผิดพ่อเลี้ยงมาตลอด คิดว่าพ่อเลี้ยงคิดไม่ดีกับเธอ
หนึ่ง-ชลัฏ ณ สงขลา :: รับบท “ชั้น”
คนขับรถของปุริม หนุ่มใหญ่วัยไม่ห่างจากปุริมมากนัก เป็นคนซื่อสัตย์ จิตใจดี อารมณ์ดีมีเหตุมีผล
มิน-รตวรรณ ออมไธสง :: รับบท “ช่วง”
เด็กรับใช้ในบ้าน เธอเป็นคนช่างสังเกต อยากรู้อยากเห็น พูดจาซื่อๆ ทื่อๆ จนบางครั้งดูเหมือนหลอกด่า
จิตใจดี ซื่อสัตย์ รักใครรักจริง ไม่ชอบก็ไม่เสแสร้ง
ยุ้ย-วันทนา บุญบันเทิง :: รับบท “อบเชย”
แม่ครัวจอมเถรตรง ขวานผ่าซาก คิดอะไรก็พูดไปอย่างนั้น จนบางครั้งดูเหมือนเป็นคนพูดมากไม่รู้กาลเทศะ แต่แท้จริงเป็นคนจิตใจดี ไม่คิดร้ายกับใคร แต่ใครอย่าได้มาทำกับเธอก่อนทีเดียว เธอจะเอาคืนอย่างแสบสันต์เลยทีเดียว
น้ำฟ้า-ธัญญภัสร์ ภัทรธีรชัยเจริญ :: รับบท “นิมิตรา”
เพื่อนหญิงของกรกิต เป็นหลานของแสงดาวที่วัยไม่ได้ห่างกันมากนัก นิสัยดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
มีส่วนในการ ช่วยให้นุ้ยหลบไปพักรักษาหัวใจจากปุริม
พราวฟ้า-การัญชิดา คุ้มสุวรรณ :: รับบท “วีระอร”
ญาติผู้พี่ของนุ้ย ลูกสาวของป้าเรียบบุญ เป็นคนตรงไปตรงมา พูดจาโผงผาง เธอรักและหวังดีกับนุ้ยเสมอถือเป็นญาติผู้หญิงที่นุ้ยสนิทที่สุด
บอล-กัมมัญญ์ กลมแก้ว :: รับบท “กรกิต”
ลูกชายป้าเรียบบุญ ( 30 ปี ) ชายหนุ่มหัวสมัยใหม่ จิตใจดี ฉลาดคิดฉลาดพูด
น้องเพลง-ด.ญ.คีตภัทร ป้องเรือ :: รับบท “แก้ว”
น้องสาวต่างพ่อวัย 6 ขวบของนุ้ย เธอสวยได้แม่ หน้าตาค่อนข้างไปทางเด็กลูกครึ่ง สวย โศก
เธอเป็นเด็กหญิงตัวน้อยที่น่ารักน่าสงสา ร นุ้ยรักน้องสาวคนนี้มาก และแก้วก็รักนุ้ยมากเช่นกัน
หนึ่ง-มาฬิศร์ เชยโสภณ :: รับบท “พิภพ”
ชายวัยกลางคนที่แนะนำเรื่องธุรกิจให้กับปุริมได้ดี ซึ่งเขารักและเมตตาต่อนุ้ยมากเพราะนุ้ยเป็นเด็กดี
เป้-ทวีฤทธิ์ จุลละทรัพย์ :: รับบทบุญกฤต
เป็นลูกผู้ดี มีสกุล แต่ก็ไม่ใช่เศรษฐีเงินถุงเงินถัง อย่างที่โรสหวังไว้ เป็นผู้ชายที่มีจิตใจดี มีจิตสำนึกที่ดี
รู้ผิดรู้ถูก มีความรับผิดชอบสูง
แบงค์ กฤษฎี พวงประยงค์ :: รับบทเจตนา
หนุ่มอารมณ์ดีเจ้าของรีสอร์ท ไม่จริงจังกับการงานใช้ชีวิตสนุกไปวันๆ
ชอบนุ้ยและแสดงออกว่าต้องการเข้ามาเป็นเจ้าของหัวใจนุ้ย แต่นุ้ยให้ได้แค่ความเป็นเพื่อน