“เหนือ ดิสรยา” หายเหนื่อย แฟนซีรีส์แซฟฟิกปักหมุดแห่ชมแน่น
“Dangerous Queen คนโปรดของควีน” กระแสดีตั้งแต่อีพีแรก
ซีรีส์แซฟฟิก “Dangerous Queen คนโปรดของควีน” อีพีแรกสุดปัง! แฟน GL ไทย-อินเตอร์ และแฟน ๆ “ช่อง 7HD” แห่คอมเมนต์ชมสนั่นโชเชียล “เหนือ ดิสรยา” เผยทุ่มเต็มที่ทั้งในฐานะผู้จัด และนักแสดง เห็นกระแสตอบรับแล้วหายเหนื่อย พร้อมขอบคุณแฟน ๆ
ปังตั้งแต่อีพีแรกสำหรับ “Dangerous Queen คนโปรดของควีน” ซีรีส์แซฟฟิก แนวโรแมนติกดราม่า จากค่ายน้องใหม่ แสงเหนือ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ ของ เหนือ-ดิสรยา เตชะไพบูลย์ ทายาทของผู้จัดมากฝีมือ กบ-ปภัสรา เตชะไพบูลย์ ที่มาชิมลางเป็นผู้จัด พร้อมพ่วงตำแหน่งนักแสดงนำ ในบท โบนิตา หรือ เบ๊บ ในซีรีส์เรื่องนี้ ประกบนักแสดงน้องใหม่ แตงกวา-พิญญาเนศวร์ อั้งสุวรรณ มารับบท ควีน ที่เลือกมาได้ถูกใจแฟน ๆ ชนิดที่หลายคนชมว่าสวยสับ เหมือนหลุดออกมาจากนิยาย
เรียกว่าแค่อีพีแรก มีแฟนซีรีส์ GL ฝั่งไทย และอินเตอร์ รวมถึงแฟน ๆ ช่อง 7HD แห่ชม เหนือ สนั่นโชเชียลว่าเก่งมาก กับการประเดิมงานผู้จัด พร้อมชมถึงซีรีส์ภาพสวย แสงดี เดินเรื่องเร็ว คำชมแน่นจนติดเทรนด์ X งานนี้ในฐานะผู้จัด ที่พ่วงตำแหน่งนักแสดง เหนือ เลยยิ้มอิ่มอกอิ่มใจ ฝากขอบคุณแฟนๆ มาว่า
“หลังจากที่ทุกคนได้ดูซีรีส์ ฟีดแบ็กดีเลยค่ะ ตื่นเต้นมาก มีคอมเมนต์เกี่ยวกับซีรีส์เยอะมาก เหนือไปตามอ่านดู เพราะอยากรู้ว่าคนดู เขารู้สึกยังไงบ้าง ซึ่งก็ทำให้ได้รู้ความรู้สึกจากแฟน ๆ พอได้อ่านคอมเมนต์ต่าง ๆ แล้วเป็นอะไรที่ดีมาก ๆ เป็นทั้งกำลังใจ และเป็นทั้งแนวทางที่จะทำให้เราเอามาพัฒนาตัวเอง และการทำงานของตัวเองในอนาคตต่อ ๆ ไปได้
สำหรับซีรีส์เรื่องนี้ เหนือกับทีมงานเต็มที่ทุกอย่าง ไม่ว่าจะเขียนบท แก้แล้วแก้อีกเพื่อให้ออกมาดีที่สุด ทีมงานและตัวเหนือพยายามที่จะคงแก่นของนิยายไว้ให้ดีที่สุด สิ่งที่เพิ่มมา คือแค่เพิ่มรสชาติของตัวละครตัวอื่น ๆ หรือเพิ่มเหตุการณ์ต่าง ๆ เข้าไปให้มีความเข้มข้น และสนุกยิ่งขึ้น และลิงก์ไปกับแก่นของนิยายด้วย
ส่วนน้องแตงกวา ที่หลายคนคอมเมนต์ชม ก็ต้องบอกว่าแตงกวา เป็นอะไรที่ตรงกับคาแรกเตอร์ควีนสุด ๆ ค่ะ ตรงกับแก่นของนิยายมาก ในฐานะผู้จัด ถ้าคนดู ดูแล้วสนุก มีความสุข ก็รู้สึกว่าผ่านเกณฑ์แล้วค่ะ ทุกสิ่งที่ทำ หนูทำออกมาด้วยความทุ่มเท ตั้งใจ พอเห็นฟีดแบ็กจากแฟน ๆ ออกมาดี ก็รู้สึกดีใจมาก ๆ มันหายเหนื่อยจริง ๆ ค่ะ ฝากเชิญชวนให้ดูกันนะคะ บอกเลยว่าพลาดไม่ได้ เพราะว่าในทุก ๆ อีพี มีจุดพีคให้ได้ลุ้นตลอด”
