"น้องลีโอ" คว้าถ้วยในการแข่งขัน Toyo Tires Explorar Racing Car Thailand 2025 Event 5
YEDKAE TEAM นำทีมโดยนักแสดงตลกหนุ่มนิสัยดี เอ็กซ์-อัศนัย เทศทะวงศ์ หรือในวงการรถซิ่ง เพื่อนๆ จะชอบเรียกกันว่า X yedkae ลูกชายตลกดัง (หม่อมเหยิน) นำทีมพร้อมเปิดตัวนักแข่งหน้าใหม่ "น้องลีโอ" ไปร่วมแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ "Toyo Tires Explorar Racing Car Thailand 2025 Event 5" เมื่อวันที่ 4-5 ตุลาคม 2568 ณ สนามพีระเซอร์กิต พัทยา ที่ผ่านมา โดย หนุ่มเอ็กซ์เผยว่า
"ผมได้ฝึกฝนน้องลีโอก่อนเริ่มลงสนามในระยะเวลา 8 เดือน ซึ่งที่มีการฝึกสอนในการเริ่มต้นจากเกียร์ออโต้ สู่เกียร์ธรรมดา เรามีการปรับพื้นฐานในโกคาร์ตมาบ้างแล้ว ในระยะเวลา 3 เดือน นอกนั้นอีก 5 เดือนคือเป็นการปรับเข้าสู่รถจริง ผมค่อนข้างเครียดเพราะถ้าเค้าเป็นอะไรขึ้นมา ทุกอย่างอยู่ในการรับผิดชอบของผม แต่สุดท้ายแล้วสิ่งมหัศจรรย์ที่สุดคือ น้องลีโอเรียนรู้ได้เร็ว ปรับตัวเองให้มีการพัฒนาที่ดีขึ้นอยู่ตลอดเวลา ชอบซ้อม ชอบศึกษา ตามรุ่นพี่ อย่างโค้ชอากิ เป็นต้น มี พี่ออฟ-หทัยไชยวัณณ์ มาช่วยให้คำแนะนำ ให้แนวทางบ้าง จำในสิ่งที่ทุกคนได้ถ่ายทอดแล้วเอามารวมกัน
.....น้องลีโอ ทำให้ผมหายเหนื่อยครับ เค้าได้คว้ารางวัลสองวันติดให้กับ YEDKAE TEAM ในการแข่งขันวันที่ 4 ได้ลำดับที่ 3 และการแข่งขันวันที่ 5 ได้ลำดับที่ 4 ทั้ง 2 รางวัลนี้มันเป็นความภาคภูมิใจ สำหรับตัวเค้าและตัวผมที่ได้ฝึกสอนกันมา อย่างเหน็ดเหนื่อย ตอนแรกคิดว่าเค้าจะถอดใจ เพราะเจอรถเร็ว เราลงคลาสผิดดันไปลงรุ่นที่ระบบเครื่องเค้าทำเต็มแล้วจัดจ้าน ซึ่งพละกำลังเราไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ไปสู้ในรุ่นนั้น เพราะทุกอย่างยังเป็น Original เดิมๆ แต่เราลงรายการผิด แต่น้องก็คว้าชัยชนะมาได้ นั่นถือว่าเป็นสิ่งที่เขาได้พัฒนาตัวเอง แล้วสามารถเอาตัวรอดได้ในการลงแข่งสนามจริง น้องลีโอบอกผมจะไม่หยุดเท่านี้ ผมจะไปลงรายการทุกรายการ ไปลงแข่งโกคาร์ท ไปลงทุกรายการที่เกี่ยวกับ Motor Sport และพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นให้ดีกว่านี้ขึ้นอีก
....ฝากเป็นกำลังใจให้กับ น้องลีโอ-ชญนพ ด้วยนะครับ เป็นเด็กอายุน้อย แต่มีความตั้งใจสูงที่อยากจะเป็นนักแข่งเหมือนรุ่นพี่ ผมพาเค้ามาไกลมากครับ ที่เหลืออยู่ที่เขาจะสานฝันต่อไปทางไหน สนามหน้าเตรียมตัว ผมจะเตรียมตัวรถสเต็ปสองให้เค้า
....มาคอยดูกันว่าน้องจะขับออกมาเป็นแบบไหน และเตรียมตัวรถของผมเองด้วย ซึ่งในรอบ Qualified รถผมได้พังจึงไม่สามารถลงแข่งได้ ฝากติดตามด้วยนะครับ เป็นกำลังใจให้กับน้องลีโอ แล้วเจอกันสนามหน้า
....ขอขอบพระคุณผู้ร่วมสนับสนุน ได้แก่ 5 Stars Cosmetic ,M Honey Herbal Toothpaste ,XAdd Garage , เทพประทาน จำกัด , BK Racing Clutch ,Zeanwrap ,CARV ,เต็นท์รถ One Sky, น้ำมันเครื่องAizin, บริษัท Nine Bever FilmsCo.,Ltd. , ยาดมตราโบว์แดง และ BangYai 90’s ครับผม"