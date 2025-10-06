Review ซีรีส์ : “วัยเยาว์ของสองเรา • My Youth” [2025] การกลับมาของ “ซงจุงกิ” ในบทบาทรักแรกแสนละมุนใจ

เตรียมหัวใจให้ฟูฟ่องไปกับเรื่องราวที่จะทำให้ ‘รักแรก’ ของคุณกลับมามีชีวิตอีกครั้ง การกลับมาของโอปปาหน้าเด็กอย่าง ‘ซงจุงกิ’ ที่โลกเหวี่ยงให้มาพบกับ ‘ชอนอูฮี’ เป็นครั้งแรก ในซีรีส์เมโลดรามาเรื่องใหม่ ‘My Youth’ (วัยเยาว์ของสองเรา - 2025) ที่จะพาผู้ชมย้อนกลับไปสัมผัสความรู้สึกของรักแรกที่ยังคงตราตรึงเหนือกาลเวลา ซีรีส์เรื่องนี้เจาะลึกความสัมพันธ์อันซับซ้อนแต่เปี่ยมไปด้วยความอบอุ่นของคนสองคนที่โชคชะตาพากลับมาพบกันอีกครั้ง
ใครยังมูฟออนจากรักแรกเป็นวงกลม เตรียมฟินจิกหมอนกับซีรีส์ที่บทดีต่อใจ เติมพลังความสุขให้เต็มร้อย! บอกเลยว่าอินเบอร์สุด!
วัยเยาว์ของสองเรา : เรื่องราวของ ‘เรา’ ที่ไม่ได้พบกันโดยบังเอิญ
My Youth เล่าเรื่องราวการโคจรกลับมาพบกันอีกครั้งของ ซองเจยอน (รับบทโดย ชอนอูฮี) ผู้จัดการศิลปินสาวสุดสตรอง กับรักแรกที่ลืมไม่ลงอย่าง ซอนอูแฮ (รับบทโดย ซงจุงกิ) อดีตนักแสดงเด็กตัวท็อปของวงการ ที่ปัจจุบันผันตัวมาเป็นนักเขียนนิยายและเจ้าของร้านดอกไม้ ที่แสนจะอบอุ่นราวกับพ่อหนุ่มไมโครเวฟ! ทั้งคู่เติบโตมาด้วยกันในหมู่บ้านเล็ก ๆ และต่างก็เป็นรักแรกของกันและกัน (ใครเคยมีฟิลแอบรักเพื่อนข้างบ้านจะเข้าใจอารมณ์นี้ดี) แต่แล้วโชคชะตาก็ทำให้ทั้งสองแยกจากกันไปตามเส้นทาง ก่อนจะโคจรกลับมาพบกันอีกครั้งในวัยผู้ใหญ่ที่ชีวิตเต็มไปด้วยบาดแผลและเรื่องราวที่ต่างไปจากเดิม
การกลับมาพบกันครั้งนี้ไม่ใช่แค่การรำลึกถึงอดีตอันแสนหวาน หากแต่เป็นการเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่า ‘วัยเยาว์’ ของพวกเขาอาจไม่สวยงามอย่างที่เคยจดจำเสมอไป
ซีรีส์พาไปสำรวจความสัมพันธ์ที่ทั้งหวานขม อบอุ่น และเจ็บปวด ผ่านการเล่าเรื่องที่ตัดสลับระหว่างอดีตและปัจจุบันได้อย่างเรียบง่ายทว่าอบอุ่น ให้ความรู้สึกเหมือนกำลังติดตามพัฒนาการของตัวละคร และความรู้สึกของผู้คนที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา
เมื่อรักแรกในวัยเยาว์ได้กลับมาพบหน้าและสบตากันอีกครั้ง ความรู้สึกที่เคยเก็บไว้ลึกสุดใจก็เอ่อล้นขึ้นมาทันที เคมีระหว่างคนสองคนที่ต่างเป็นเซฟโซนให้กันและกันมันดีงามมาก ๆ ความรักที่เคยถูกพับเก็บไว้ในกล่องความทรงจำค่อยๆ ชุบชูให้กลับมาผลิบานอย่างงดงามอีกครั้ง
นี่คือซีรีส์ที่อบอวลไปด้วยการเยียวยาและมอบความรู้สึกดี ๆ ให้แก่กัน แน่นอนว่าความอบอุ่นนั้นจะส่งผ่านหน้าจอมาฮีลใจผู้ชม ให้รู้สึกฟีลกูดและอิ่มเอมใจไปพร้อมกับเรื่องราวความรักของพวกเขา
‘ซงจุงกิ’ กับบทบาท ‘พ่อหนุ่มไมโครเวฟ’ ที่จะมาอุ่นหัวใจทุกคน
ปฏิเสธไม่ได้เลยว่า ภาพลักษณ์ของ ซงจุงกิ มีทั้งความหล่อใสแบบเด็กหนุ่มและความอบอุ่นน่าพึ่งพิงแบบผู้ใหญ่ในเวลาเดียวกัน โดยเฉพาะรอยยิ้มและแววตาที่ดูใจดีและอ่อนโยน ทำให้เขาเป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบสำหรับบทบาท “พ่อหนุ่มไมโครเวฟ” อยู่ใกล้เธอแล้วมันอุ่นจนไม่อยากไปไหน พร้อมเป็นเซฟโซนและพื้นที่ฮีลใจให้นางเอกเสมอ ซึ่งการคัมแบ็กซีรีส์โรแมนติกครั้งนี้ซงจุงกิก็ทำการบ้านมาเต็มที่ เพื่อทำให้หัวใจของผู้ชมต้องละลายให้กับความอบอุ่นของเขา
การกลับมารับบท ‘ซอนอูแฮ’ ของซงจุงกิ ถือเป็นการกลับมารับบทนำในซีรีส์โรแมนติกเต็มตัวอีกครั้ง หลังห่างหายไปนานกว่า 9 ปีจากผลงานเรื่อง ‘Descendants of the Sun’ ซงจุงกิถ่ายทอดบทบาทนี้ด้วยความละเอียดอ่อน ถ่ายทอดความรู้สึกความเจ็บปวดในอดีตและความหวังในการเริ่มต้นชีวิตใหม่อย่างสงบสุข
อดีตนักแสดงเด็กที่เคยโด่งดังแต่ชีวิตกลับพังเพราะเผชิญกับความล้มเหลวและแผลใจจากผู้ใหญ่ที่โหดร้าย ทำให้เขาเลือกที่จะใช้ชีวิตเรียบง่ายในฐานะนักเขียนนิยายและนักจัดดอกไม้ เส้นเรื่องหลักเน้นไปที่การเติบโตของตัวละครและการกลับมาพบกันอีกครั้งของรักแรกในวัยเยาว์ บทบาทนี้จะเผยให้เห็นมิติทางการแสดงที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น ตั้งแต่ความสดใสในวัยเด็กไปจนถึงความสับสนและเจ็บปวดในวัยผู้ใหญ่ เราจะได้เห็นการถ่ายทอดอารมณ์ที่ละเอียดอ่อนของผู้ชายคนหนึ่ง ซึ่งยังคงยึดมั่นกับรักแรกของเขา แม้จะต้องเผชิญกับอุปสรรคมากมายก็ตาม
เคมีที่รอคอยและความอบอุ่นหัวใจ : ‘ซงจุงกิ’ และ ‘ชอนอูฮี’ ใน My Youth
เพียงแค่ประกาศรายชื่อนักแสดงนำ ก็ทำให้ My Youth กลายเป็นซีรีส์ที่น่าจับตามองทันที ‘ซงจุงกิ’ กลับมารับบทนำในซีรีส์แนวโรแมนติกอีกครั้ง ประกบคู่กับ ‘ชอนอูฮี’ นักแสดงสาวมากฝีมือ ที่ได้รับการยอมรับในเรื่องความสามารถในการถ่ายทอดอารมณ์ที่ซับซ้อนได้อย่างสมจริง
สื่อเกาหลีใต้และแฟน ๆ ต่างชื่นชมเคมีที่ลงตัวของทั้งสองตั้งแต่เริ่มโปรโมทซีรีส์ ทั้งคู่แสดงออกถึงความไว้วางใจและการทำงานที่เข้าขากันเป็นอย่างดีในระหว่างงานแถลงข่าว ซงจุงกิได้กล่าวชื่นชมชอนอูฮีว่าเป็น “พาร์ทเนอร์ที่ดีที่สุด” ในขณะที่ชอนอูฮีก็ชมกลับว่า “ซงจุงกิเป็นคนที่รับฟังความคิดเห็นและให้เกียรติเสมอ” ทำให้บรรยากาศในกองถ่ายเต็มไปด้วยความเป็นกันเองและอบอุ่น ซึ่งส่งผลดีต่อการแสดงของพวกเขา ทำให้เรารู้สึกเหมือนทั้งสองกำลังแอบรักกันจริง ๆ ยิ่งตอนส่งสายตาหวานปนซึ้งให้กัน มันเต็มไปด้วยห้วงอารมณ์แห่งความคิดถึง ความเหงา ความเศร้า ความเจ็บปวด และความอ่อนแอในหัวใจ ที่ทั้งคู่สื่อผ่านแววตา (แม้จะสวนทางกับการกระทำก็ตามที) ส่วนผู้ชมอย่างเรา ๆ ก็ฟินจิกหมอนนอนตายสงบศพสีชมพูกันไปเลยสิคะ
My Youth : เรื่องราวรักแรกและการกลับมาพบกันอีกครั้ง
แม้จะผ่านไปนานแค่ไหนเรื่องราวของ ‘รักครั้งแรก’ ก็ยังครองใจผู้ชมทุกยุคสมัยได้อย่างดี เช่นเดียวกับหัวใจหลักของ My Youth ที่นำเสนอเรื่องราวของ ‘รักแรก’ และ ‘การกลับมาพบกันอีกครั้ง’ ซึ่งเป็นธีมที่สามารถเข้าถึงผู้ชมได้ง่ายและทัชใจใครหลายคน ซีรีส์พาเราย้อนกลับไปสำรวจความทรงจำอันสวยงามและเจ็บปวดในวัยเยาว์ พร้อมติดตามการพัฒนาความสัมพันธ์ของพวกเขาในปัจจุบัน
ความสัมพันธ์ของซอนอูแฮและซองเจยอนไม่ได้มีแค่ความหวานชื่น แต่ยังแฝงไปด้วยความขมขื่นและความรู้สึกผิดในใจ ทำให้เรื่องราวมีความลึกซึ้งและน่าติดตาม ไม่ว่าจะเป็นการรำลึกถึงความหลัง การช่วยเหลือและเยียวยาบาดแผลในใจของกันและกัน ไปจนถึงการตัดสินใจที่จะเผชิญหน้ากับความรู้สึกที่แท้จริงของตนเองอีกครั้ง
ด้วยฝีมือการแสดงของซงจุงกิและชอนอูฮี ประกอบกับบทละครที่เขียนโดย พัคชีฮยอน นักเขียนบทที่มีชื่อเสียงจากผลงานซีรีส์ ‘Run On’ และกำกับฯ โดย อีซังยอบ ผู้กำกับจากซีรีส์ ‘Yumi’s Cells’ Season เป็นการร่วมงานที่ได้รับคำชมจากแฟน ๆ และนักวิจารณ์ว่าเต็มไปบทสนทนาที่กินใจและสมจริง
My Youth จึงเป็นซีรีส์ที่แฟน ๆ ตั้งตารอสัมผัสกับเคมีอันดีงามและความรักที่ทั้งสวยงามและอบอุ่นหัวใจ ซึ่งกระแสตอบรับก็ดีเกินต้านนับตั้งแต่ออกอากาศเมื่อเดือนกันยายนที่ผ่านมา
My Youth : งานภาพดี ดนตรีฮีลใจ
อีกหนึ่งสิ่งที่ช่วยฮีลใจเราได้แบบเต็ม ๆ คือ ‘งานภาพ’ ที่สวยจนแทบหยุดหายใจ ทุกองค์ประกอบถูกจัดวางมาอย่างดีเพื่อเติมความละมุนให้ทวีคูณเข้าไปอีกขั้น บรรยากาศดูแล้วอบอุ่น ละมุนตาละมุนใจ เหมือนเรากำลังดูภาพฝันที่สวยงามที่สุดเรื่องหนึ่ง โดยเฉพาะฉากร้านดอกไม้ของซอนอูแฮ ที่สวยเหมือนหลุดออกมาจากนิยายโรแมนติก แค่ได้เห็นภาพก็รู้สึกเหมือนเราได้รับการปลอบประโลมหัวใจ เป็นงานโปรดักชันที่ใส่ใจทุกรายละเอียดจริง ๆ
ส่วนที่มาเติมเต็มให้ทุกอย่างสมบูรณ์แบบคือ ‘เพลงประกอบ’ ที่ต้องบอกว่า เพราะทุกเพลงจริง ๆ แค่อินโทรขึ้นมาก็พาเราด่ำดิ่งไปกับความรู้สึกของตัวละคร โดยเฉพาะซีนในตำนานอย่างฉากที่ทั้งคู่กลับมาเจอกันครั้งแรก เสียงเพลงที่ดังขึ้นมาช่างให้ฟิลอบอุ่นและชวนฝัน เหมือนโลกทั้งใบหยุดหมุนไปชั่วขณะ เชื่อเลยว่าดูจบแล้วทุกคนจะต้องตามหา Playlist เพลงประกอบซีรีส์มาฟังเพื่อเก็บความทรงจำดี ๆ ไว้แสนนาน
My Youth (วัยเยาว์ของสองเรา) คือซีรีส์โรแมนติกที่ไม่อยากให้พลาด โดยเฉพาะคนที่มองหาซีรีส์ที่จะทำให้หัวใจเต้นแรงและอบอุ่นไปพร้อม ๆ กัน รับชมอย่างถูกลิขสิทธิ์กันได้แล้วที่ VIU (แบบซับไทย ไม่มีพากย์ไทย) มีจำนวน 12 ตอน
ร้อยเรียงเรื่องราว : รัสรินทร์ สุนทรกมลรัศมิ์
