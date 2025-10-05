เรื่องย่อซีรีส์“รัก/สาป/สูญ(The Cursed Love)”
กำกับการแสดง :ใหม่ ภวัต พนังคศิริ
แนวซีรีส์:ดรามา แฟนตาซี
ผลิต :AYU ENTERTAINMENT
ผู้จัด :เอ ศุภชัย ศรีวิจิตร
ควบคุมการผลิตโดย:เอ ศุภชัย ศรีวิจิตร
วันเวลาออกอากาศ:ทุกวันพุธ เวลา22.30น.ทางช่อง3กด33 ดูมือถือ กด 3Plus
ระยะเวลาออกอากาศ :ตอนแรก พุธที่8ต.ค.นี้
เรื่องย่อ
ศิวัช(องศา)นายแบบหนุ่มทายาทหมื่นล้าน ต้องปกปิดความจริงที่ตนเองเกิดมาพร้อมกับพลังผู้ควบคุมไฟ ที่พร้อมจะลุกโชนตามอัตราการเต้นของหัวใจ แต่พลังที่ไม่อาจควบคุมคร่าชีวิตพ่อบุญธรรม ทำให้เขาต้องหาทางกำจัดพลังเพื่อให้ตนเองกลับเป็นคนปกติ สิ่งเดียวที่ช่วยเขาได้คือตำนาน“หัวใจพระเวทย์”แห่งเมืองตามพรลิงค์ โดยมี ขุนเขา(อู๋ กิตติภณ)Mountain Rescueผู้ควบคุมลม ชายคนเดียวที่รู้ที่ตั้งเมืองแต่กลับต้องการฝังเมืองตามพรลิงค์ไม่ให้ใครพบ และ ธารา(ทาฆิ)ผู้ควบคุมน้ำ น้องชายของขุนเขา ที่ต้องการครอบครองหัวใจของศิวัช
การเดินทางของพวกเขาเต็มไปด้วยอันตรายจากศัตรูผู้กระหายอำนาจอย่าง ไอศูรย์(เอ พศิน)และ มาเรีย(มาริสา)ที่ต้องการหัวใจพระเวทย์เพื่อชีวิตอมตะ และวิญญาณร้ายพันปีที่เฝ้ารอการคืนชีพ
เมื่อความลับของความรักในอดีตคือต้นเหตุของความรักที่ต้องคำสาป และทำให้เมืองตามพรลิงค์สูญสิ้น กงล้อประวัติศาสตร์จึงกลับมาซ้ำรอย พวกเขาต้องเผชิญหน้ากับการตัดสินใจเลือกระหว่างความรักและความถูกต้องที่ส่งผลถึงผู้คนบนแผ่นดินอีกครั้ง
นักแสดง
-อู๋ กิตติภณรับบทขุนเขา
-องศา ธีธัชรับบทศิวัช
-ทาฆิ อ่องลออรับบทธารา
-มินน่า แก้วทิพย์รับบทลูกหวาย
-ติ๊ต๊ะ ชญานิศรับบทมาย
-เลโอนาร์โด ซุนโดรับบทดีน
-แพท ปฏิภาณรับบทก่อการ
-มอส กฤติเดชรับบทเอิร์ธ
-ติ กิตติภูมิรับบทปั้น
-บิ๊ก ศรุตรับบทฐากูล
-อั๋น โอลิเวอร์รับบทไมเคิล
-มาริสา อานิต้ารับบทมาเรีย
-เอ พศินรับบทไอศูรย์
-โน้ต วัชรบูลรับบทสิงขร
-ยุ้ย ปัทมวรรณรับบทเกศ
หมายเหตุ
“ตามพรลิงค์”แคว้นโบราณเคยเป็นอาณาจักรที่มีความเจริญรุ่งเรืองมากในดินแดนคาบสมุทรมลายู ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่7-19ภายหลังมีศูนย์กลางอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชในปัจจุบัน และเป็นที่ยอมรับกันว่าคือ ชื่อ"ตามพรลิงค์"ในศิลาจารึก มีความหมายใกล้เคียงกับ"ตัน-มา-หลิ่ง"ที่บันทึกโดยนักจดหมายเหตุชาวจีนอาณาจักรนี้ได้รับอารยธรรมจากอินเดีย โดยมีศาสนาพราหมณ์-ฮินดูและพระพุทธศาสนานิกายลังกาวงศ์เป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่ ภายหลังเสื่อมอำนาจและตกอยู่ภายใต้อำนาจของอาณาจักรสุโขทัยและอยุธยา