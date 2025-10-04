“เอ ศุภชัย” จับคู่ “อู๋-องศา” เปิดตัวซีรีส์ “รัก สาป สูญ” สุดยิ่งใหญ่
เปิดประตูสู่อาณาจักรตามพรลิงค์อย่างยิ่งใหญ่ เอ ศุภชัย ศรีวิจิตร จัดงานแถลงข่าวซีรีส์เรื่องใหม่ “รัก สาป สูญ (The Cursed Love)” จากค่าย “AYU ENTERTAINMENT” โดยทุ่มทุนสร้างไปแล้วกว่า 20 ล้านบาท งานนี้สาดความอลังตั้งแต่วินาทีแรก ด้วย Opening show จากวงออร์เคสตราบรรเลงเพลง “รัก สาป สูญ” เพลงประกอบซีรีส์ที่เปิดตัวครั้งแรกในงานนี้ โดย องศา ธีธัช ขึ้นเวทีโชว์ร้องสดสุดทัชใจ แค่ซีนเปิดก็ทำเอาอินไปตามๆ กัน เรียกเสียงฮือฮาสนั่นต่อทันทีกับ Official Trailer ความยาวเกือบ 10 นาทีที่เสิร์ฟซีนจิ้นอู๋-องศาหนักมาก ถูกใจหนุ่มสาววาย กรี๊ดจิกเบาะแทบขาด จากนั้นพิธีกร เอส กันตพงศ์ และ ดีเจดาด้า เปิดตัวผู้อำนวยการสร้าง เอ ศุภชัย พร้อมคู่จิ้นคู่ใหม่ อู๋ กิตติภณ และ องศา ธีธัช ทีมนักแสดงรุ่นใหม่ ทาฆิ อ่องลออ, เลโอนาร์โด ซุนโด, มินน่า แก้วทิพย์, ติ๊ต๊ะ ชญานิศ, มอส กฤติเดช, แพท แช็ดวิก, ติ กิตติภูมิ ร่วมพูดคุยเบื้องหลังที่มีจุดเริ่มต้นจากความรักบ้านเกิด จังหวัดนครศรีธรรมราช (ชื่อเดิมตามพรลิงค์) รวมถึงความฝันในวัยเด็กบวกกับจินตนการของเอ ศุภชัย ความยากในการถ่ายทำฉากแอ็กชัน เลิฟซีน สเปเชียลเอฟเฟ็กต์ ซึ่งเป็นความท้าทายสำหรับนักแสดงใหม่ เสริมทัพด้วยนักแสดงมากฝีมือ บิ๊ก ศรุต, ยุ้ย ปัทมวรรณ, มาริสา อานิต้า, อำภา ภูษิต รวมถึงผู้กำกับ ใหม่ ภวัต พนังคศิริ ที่มากำกับซีรีส์วายเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกและทุ่มสุดฝีมือกับบิ๊กโปรเจกต์นี้ ฝั่งตัวแทนทีมเขียนบท โอ๋ เบญจธารา โอฬารนิธิกุล สร้างสรรค์ผลงานละครชื่อดังมามากมาย โดยเรื่องนี้ใช้เวลานานกว่า 2 ปี และผู้แต่งเพลง “รัก สาป สูญ” แบงค์ รัฐวิชญ์ อนันต์พรสิริ นักแต่งเพลง 200 ล้านวิวที่มีแรงบันดาลใจจากความเชื่อเรื่องความรักที่ไม่เคยมีคำว่าสาบสูญ ส่วนสเปเชียลเอฟเฟ็กต์ได้มือหนึ่งของเมืองไทย Fatcat Studios มาร่วมสร้างความอลังการ บรรยากาศในงานคึกคักและอบอุ่นมาก แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน แฟนคลับ นักแสดงและคนดังมาร่วมงานคับคั่ง อาทิ คุณดิว ปิ่นกมล, คุณหน่อย ปนันท์ชิตา, อแมนด้า ออบดัม, เดียร์น่า ฟลีโป, มิกซ์ เฉลิมศรี, น้ำเพชร อิสรีย์, บอส โตนนท์, อิงค์ ภัทรานิษฐ์ ฯลฯ และยังได้รับเกียรติจากผู้สนับสนุนใจดี คุณสุชาติ วัฒนา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน), คุณสุดถนอม กรรณสูต รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท มะลิกรุ๊ป 1962 จำกัด และผู้บริหารจาก LINE MAN ร่วมมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับผู้จัดซีรีส์วายน้องใหม่ เอ ศุภชัย โดยงานจัดขึ้น ณ โรงภาพยนตร์ One Ultra Screens, One Bangkok เมื่อวันที่ 2 ต.ค. 68
“รัก สาป สูญ (The Cursed Love)” การเดินทางผจญภัยผสมผสานแอ็กชันและแฟนตาซี เติมเต็มความเข้มข้นด้วยเรื่องราวความรัก โรแมนติก ดรามา เมื่อสายใยรักจากอดีตพันปีชักนําให้นายแบบหนุ่ม ศิวัช (องศา ธีธัช) ได้มาพบกับ ขุนเขา (อู๋ กิตติภณ) หัวหน้าทีม Mountain Rescue เพื่อตามหาเมืองตามพรลิงค์เมืองโบราณที่สาป..สูญ โดยศิวัชผู้ต้องคำสาปแห่งไฟ หวังจะกำจัดพลังพิเศษที่ติดตัวมาจากอดีต แต่การค้นพบเมืองตามพรลิงค์ กลับทำให้พวกเขาได้พบกับความลับและรอยแตกร้าวของความรักจากอดีตกาล ติดตามชม “รัก สาป สูญ (The Cursed Love)” ทุกวันพุธ เวลา 22.30 น. ทางช่อง 3 กด 33 เริ่มตอนแรก พุธที่ 8 ต.ค. นี้
Official MV รัก สาป สูญ | Ongsa l Ost. รัก สาป สูญ The Cursed Love The Series
https://www.youtube.com/watch?v=k2mPqlrQoaU
Official Trailer รัก สาป สูญ The Cursed Love The Series
https://www.youtube.com/watch?v=nlfUdPxjgO4&t=251s
