“เหนือ” ชิมลางผู้จัดซีรีส์แซฟฟิก พร้อมเล่นเองคู่ “แตงกวา”
ใน “Dangerous Queen คนโปรดของควีน” ชวนจิ้นอีพีแรก 5 ตุลาคมนี้
ช่อง 7HD ทำเซอร์ไพรส์ ส่งซีรีส์แซฟฟิก “Dangerous Queen คนโปรดของควีน” ลงจอ “เหนือ-ดิสรยา” นั่งแท่นผู้จัดป้ายแดง พ่วงตำแหน่งนักแสดงนำคู่นักแสดงหน้าใหม่ “แตงกวา-พิญญาเนศวร์” พร้อมชวนดู เริ่มอีพีแรก อาทิตย์ที่ 5 ตุลาคมนี้ 22.30 น.
หลังจากที่ เหนือ-ดิสรยา เตชะไพบูลย์ ทายาทของผู้จัดมากฝีมือ กบ-ปภัสรา เตชะไพบูลย์ เปิดตัวเป็นผู้จัดป้ายแดงจาก บริษัท แสงเหนือ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด พร้อมพ่วงตำแหน่งนักแสดงนำ ในซีรีส์แซฟฟิกแนวโรแมนติกดราม่าเรื่อง “Dangerous Queen คนโปรดของควีน” ที่มีแฟนนิยายติดตามจำนวนมาก ก็มีคอมเมนต์ จากแฟน ๆ ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ถามหาช่องทางการรับชมกันอย่างต่อเนื่อง
ล่าสุด ช่อง 7HD ปล่อยโปรโมต พร้อมเคาะวันออนแอร์ เรียกเสียงฮือฮาสนั่นโซเชียลจากแฟนซีรีส์แซฟฟิก หรือ Girl’s Love ซึ่ง เหนือ-ดิสรยา แสดงนำคู่กับนักแสดงหน้าใหม่ แตงกวา-พิญญาเนศวร์ อั้งสุวรรณ ร่วมด้วย กบ-ปภัสรา, เฟรช-อริศรา วงษ์ชาลี, อั๋น-อัครพรรฒ บุนนาค, เอี๊ยง-สิทธา สภานุชาติ, แทน-บุรันช์รัตน์ หอมบุตร, แฮ็ค-ชาลี กรีชัย ฯลฯ
โดยซีรีส์ “Dangerous Queen คนโปรดของควีน” เป็นบทประพันธ์จากปลายปากกา คุณผู้หญิง เขียนบทโทรทัศน์โดย เทวรินทร์ ศิริเลิศ และ ทิพย์ทิวา วะเท กำกับการแสดงโดย กษมา นิสสัยพันธุ์ เป็นเรื่องราวของ คีราภัทร (แตงกวา) หญิงสาวทายาทนักธุรกิจ ผู้มีหัวสมัยใหม่ ที่ต้องการสานต่อธุรกิจของพ่อแท้ ๆ ท่ามกลางแรงกดดันจากครอบครัวนักการเมืองผู้ทรงอิทธิพล และ โบนิตา (เหนือ) หญิงสาวจากครอบครัวยากจน ที่ต้องดิ้นรนหาเลี้ยงแม่ที่ติดการพนัน ทั้งสองได้โคจรมาพบกันใน V CLUB คลับหรูของบรรดาไฮโซ คีราภัทรที่เคยได้รับความช่วยเหลือจากโบนิตาในอดีต พยายามเข้าช่วยโบนิตาให้รอดพ้นจากปัญหาชีวิต และแรงกดดันจากสังคม ขณะที่โบนิตาก็พยายามยืนหยัดด้วยตัวเอง ความสัมพันธ์ที่เริ่มต้นจากการช่วยเหลือกัน กลับกลายเป็นความสัมพันธ์ซับซ้อน ที่ท้าทายหัวใจของทั้งคู่
งานนี้ “เหนือ” ควง “แตงกวา” มาชวนแฟน ๆ ติตตามชมซีรีส์ว่า
เหนือ “ซีรีส์เรื่องนี้ ในทุกอีพีมีความสนุก มีจุดพีคให้ทุกคนได้ดูเรื่อย ๆ ค่ะ สำหรับคนที่เป็นแฟนนิยายเชื่อว่าทุกคนต้องอยากเห็น คุณควีนและน้องเบ๊บ ที่ออกจากนิยายมามีตัวตน มีชีวิตอยู่ในซีรีส์จริง ๆ ส่วนสำหรับคนที่ไม่เคยอ่านนิยาย รับรองว่าครบรส ในฐานะผู้จัดทั้งทีมงาน และตัวเหนือพยายามที่จะคงแก่นของนิยายไว้ให้ดีที่สุด สิ่งที่เพิ่มมา คือแค่เพิ่มรสชาติของตัวละครตัวอื่น ๆ หรือเพิ่มเหตุการณ์ต่าง ๆ เข้าไป ให้มีความเข้มข้น และสนุกยิ่งขึ้น และลิงก์ไปกับแก่นของนิยาย ส่วนในฐานะนักแสดง เหนือรับบทเป็นโบนิตา หรือ เบ๊บ ค่ะ เป็นเด็กสาวสู้ชีวิต หาเลี้ยงครอบครัว และจะเป็นคนที่เถียงเก่ง เป็นคนเดียวที่ขัดใจคุณควีนได้ ซึ่งในเรื่องนี้ได้น้องแตงกวา มารับบทเป็นคุณควีน ที่ต้องบอกว่าค่อนข้างตรงกับตัวละครในนิยายมาก ๆ เหนือเล่น IG แล้วเจอภาพของน้องแตงกวาขึ้นฟีด เลยติดต่อชวนมาแคสติ้ง ซึ่งน้องแตงกวาก็ไม่ทำให้ผิดหวังเลย
น้องตั้งใจมาก ๆ คนนี้ใช่แล้ว นี่แหละ คุณควีนของน้องเบ๊บ ต้องคนนี้เท่านั้น ขอชวนทุกคนติดตาม บอกเลยว่าพลาดไม่ได้ เพราะว่าในทุก ๆ อีพี มีจุดพีคแน่นอนค่ะ”
แตงกวา “กระแสตอบรับดีมาก ตั้งแต่ซีรีส์ยังไม่ออกอากาศค่ะ หนูเต็มที่มาก ๆ ในการรับบทเป็น คุณควีน ครอบครัวเป็นนักธุรกิจ การเลี้ยงดูของครอบครัว ทำให้คุณควีนมีปม ที่จะต้องเป็นคนที่เป๊ะสมบูรณ์แบบทุกอย่าง แต่ลึก ๆ ในใจแล้วก็เป็นผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่ง ที่เห็นอกเห็นใจคนอื่น ไม่ได้แข็งกระด้าง อย่างที่ใครเห็นภายนอก ซึ่งชีวิตจริงหนูเป็นน้องพี่เหนือ แต่ในเรื่องต้องเล่นโตกว่าพี่เหนือ ตอนที่เรียนการแสดง พอได้มาเข้าฉากด้วยกัน กับพี่เหนือ เข้าขากันได้ดี มองตากันก็รู้ใจ เป็นพาร์ทเนอร์ที่ดี พี่เหนือน่ารัก และเก่งมาก ๆ ทำทุกอย่างเองหมด และรับฟังหนูทุกอย่าง คอยให้คำปรึกษา และหาตรงกลางในการทำงานด้วยกัน ทั้งในฐานะผู้จัด และนักแสดง ช่วยซัปพอร์ตหนูตลอด อยากให้แฟน ๆ เห็นถึงความน่ารักของตัวละครของพวกเราทั้งคู่ บทเป็นอะไรที่น่ารักมาก มันมีอะไรที่ทำให้เกิดความรักต่อกัน รักกันโดยที่ไม่รู้ตัว แต่จะเป็นยังไง ต้องรอติดตามชมค่ะ”
ติดตามชมซีรีส์ “Dangerous Queen คนโปรดของควีน” ทุกวันอาทิตย์ เวลา 22.30 น. เริ่มตอนแรก วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคมนี้ ทาง ช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 ชมสดออนไลน์ BUGABOO.TV และรับชมย้อนหลังทาง YouTube Snur Entertainment
