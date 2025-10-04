“ยูโร-กานต์” จับคู่พลิกบทสุดพีคฟาดฟันเกมแค้น

“ยูโร-กานต์” จับคู่พลิกบทสุดพีค
ฟาดฟันเกมแค้น “แหม่ม” ใน “ลวง” เริ่ม 8 ต.ค.นี้
ช่อง 7HD เสิร์ฟละครดราม่า รสจัด “ลวง” จับคู่เคมีใหม่ ยูโร-กานต์ ลงสนามเชือดเฉือนอารมณ์ “แหม่ม-วิชชุดา” กับเกมการแก้แค้นแบบไร้ขีดจำกัด ปักหมุดรอชมพร้อมกัน 8 ตุลาคมนี้
แฟนละครดราม่า รสจัดเตรียมตัวให้พร้อม สนุกไปกับละครเรื่องใหม่ ลวง ผลงานจากค่าย มงคลดี โปรดักชั่น ที่เสิร์ฟคู่เคมีใหม่ ยูโร ยศวรรธน์ ในบท “คีริน” นักธุรกิจหนุ่มแสนดี ที่ต้องกลายเป็นเครื่องมือให้ “วันเวฬา” รับบทโดย กานต์-ณัฐชา รัตน์ชยางคานนท์ เดินเกมแก้แค้น ที่จะมาฟาดฟันชนิดตาต่อตา ฟันต่อฟันกับ แหม่ม-วิชชุดา พินดั้ม ในบท “คณิสร” ร่วมด้วยนักแสดงมากมาย อาทิ สุชานุช ศุภธรรมวงค์, อภิสรา วงศ์ทัศนีโย, เกรซ ฮาร์เปอร์, ณภัทร์ ประคองทรัพย์, ดวงดาว จารุจินดา, นันทศัย
พิศลยบุตร, ธิฌาน์ ธุระชน, ภวัต สิริธีรภัคกุล, ทศวรรษ สิงอุปโป, ด.ช.ปัจจุบัน โชคกุลวัฒน์
ลวง บทประพันธ์ของ เฌอณฎา บทโทรทัศน์โดย พรรดาว ซึ่งมี ตะวัน จารุจินดา เป็นผู้จัดและผู้กำกับการแสดง เล่าเรื่องราวของ วันเวฬา หรือ หทัย หญิงสาวที่อัดแน่นด้วยความแค้นในอดีต เธอก้าวเข้ามาในบ้าน เลียงศรัทธา ในฐานะครูพี่เลี้ยงส่วนตัวของ คีตะ (ด.ช.ปัจจุบัน โชคกุลวัฒน์) ลูกชายวัย 7 ขวบ ของ คีริน (ยูโร ยศวรรธน์ ) พ่อหม้ายหนุ่ม เขาและลูกชายต่างหลงรักเธอเข้าเต็มหัวใจ แต่ทุกคนไม่รู้เลยว่า ทุกอย่างเป็นเพียงภาพลวงตาที่วันเวฬาสร้างไว้ล่อหลอกทุกคน เพื่อเอาทุกอย่างที่เป็นของเธอคืนมา เพราะความแค้นในอดีตที่ชีวิตของเธอถูกทำลายลงด้วยน้ำมือของ คณิสร (วิชุดา พินดั้ม) แม่ของคีริน สุดท้ายแล้ว วันเวฬาจะชนะดั่งที่เธอหวัง หรือพ่ายแพ้และไม่เหลืออะไร มาติดตามความสนุกไปพร้อมกัน
โดย ยูโร ได้เผยความรู้สึกในการทำงานครั้งนี้ว่า “สำหรับลวง ผมมองว่าความน่าติดตามอยู่ที่ความซับซ้อนของตัวเรื่องครับ คือทุกตัวละครมีเบื้องหลังซ่อนอยู่ การเล่าเรื่องจะค่อย ๆ เฉลยปม ให้ผู้ชมได้ติดตามพร้อมกับตั้งคำถามไปพร้อมกันว่า ใครที่กำลังหลอกลวงใครอยู่ แล้วในเรื่องยังเป็นละครที่รวมนักแสดงได้เยอะมาก ๆ ซึ่งบท คีริน ที่ผมรับ ท้าทายมากครับ เขาเหมือนอ่อนโยน ดูนิ่ง ๆ แต่ก็มีปม มีแผลในใจที่ฝังมาตั้งแต่เด็ก ที่ผมอยากให้ทุกคนมาติดตามไปด้วยกัน ส่วนการได้ร่วมงานกับ น้องกานต์ เป็นครั้งแรก น้องเป็นคนมีความสามารถด้านการแสดงสูง เราเรียนแอ็กติ้งที่เดียวกันด้วย ทำให้เราทำงานไปด้วยกันได้ดีครับ ฝากด้วยนะครับ ฝากแฟน ๆ ติดตามลวงด้วย เป็นละครที่เราทุกคนตั้งใจทำงานกันอย่างเต็มที่ พร้อมมอบความสุขให้กับทุก ๆ คนนะครับ”
ขณะที่ กานต์ เปิดใจว่า “ตอนแรกที่ทราบว่าจะได้ร่วมงานกับค่าย มงคลดี และพี่เติ้ล ดีใจมากค่ะ แล้วพอได้มาร่วมงานกันทุกอย่างก็ราบรื่นและดีจริง ๆ อย่างที่ทราบว่าพี่เติ้ลมีประสบการณ์ทั้งการเป็นนักแสดงและผู้กำกับ พี่เติ้ลเก่งมาก ๆ สามารถแนะนำเราในด้านการแสดงได้เยอะจริง ๆ เพราะตัวละคร วันเวฬา ที่เรารับบท ต่างไปจากทุกเรื่องที่เคยผ่านมาเลย เรื่องนี้เราต้องปรับลุคให้ดูโตขึ้น แล้วปมของวันเวฬาก็ค่อนข้างชัด ยากที่เราจะทำให้คนดูรับรู้ความรู้สึกของเรา โดยที่คนที่เล่นอยู่ในฉากด้วยกันจะต้องไม่รู้สึก เป็นความท้าทายด้านการแสดง ที่เราตั้งใจมาก ๆ ทำการบ้านหนักมาก ๆ ค่ะ การได้มาร่วมงานกับพี่ยูโร ดีมาก ๆ ค่ะ ในกองพี่ยูโรจะเป็นคนทำให้ทุกคนคลายเครียด แต่พอสั่งแอ็กชั่นปุ๊บ พี่ยูโรก็จะเป็นคีรินได้ทันทีอย่างสมบูรณ์แบบ ส่วนที่ต้องปะทะกับพี่แหม่ม พี่แหม่มเป็นคณิสร ที่จัดเต็มจริง ๆ ช่วงแรกแอบกดดันเหมือนกันค่ะ เพราะเรายังไม่เคยร่วมงานกันมาก่อน แต่พี่แหม่มน่ารักมากค่ะ เบื้องหลังพี่แหม่มใจดีมาก ๆ ทำให้เราสนุกที่ได้ทำงานด้วยกันค่ะ กานต์อยากฝากทุกคนติดตามละครเรื่องลวง ด้วยนะคะ เพราะลวงเป็นอีกหนึ่งผลงาน ที่ทั้งกานต์และทีมงานทุกคนตั้งใจกันมาก ๆ ฝากตัวละคร วันเวฬา ด้วยนะคะ รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะ”
ติดตามความสนุก ในละคร “ลวง” ทุกวันพุธ พฤหัสบดี เวลา 20.40 น. เริ่มออกอากาศตอนแรก วันพุธที่ 8 ตุลาคมนี้ ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 และรับชมย้อนหลังทาง เน็ตฟลิกซ์
