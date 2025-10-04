ละครซีรีส์ “ขมจนขำ” Retired, not Expired โดย ภัทราวดี มีชูธน
ครูเล็ก ภัทราวดี มีชูธน ร่วมกับ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ เปิดตัวละครซีรีส์ “ขมจนขำ” Retired, not Expired ละครดราม่าคอมเมดี้ สนุกมีสาระสไตล์ภัทราวดี นำเสนอเรื่องราวของ “..ครูวัย Retired ที่หัวใจยังไม่ Expired ครูวัยเกษียณที่พร้อมจะใช้ชีวิตเรียบง่ายในบั้นปลาย แต่เหล่าลูกศิษย์ทั้งหลายดันพร้อมใจกันเอาเรื่องขม ๆ มาให้แก้..” รับชมได้ทาง ช่อง 9 กด 30 ทุกวันอาทิตย์ 11.00 -12.00 น. ได้ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป
หลังจากที่ครูเล็ก ภัทราวดี มีชูธน ได้สร้างความประทับใจให้ผู้ชมทั่วโลกในบทบาท ศรีตลา ในซีรีส์ The White Lotus Season 3 ที่ผ่านมา ในปี 2568 ครูเล็กได้กวาดรางวัลใหญ่อย่างต่อเนื่องจาก 6เวทีระดับประเทศ อาทิ รางวัลนาฏราชครั้งที่ 16 “รางวัลเกียรติยศทางด้านโทรทัศน์”, รางวัลคมชัดลึกอวอร์ด “รางวัลเกียรติยศ สาขาภาพยนตร์ นักแสดงทรงคุณค่าตลอดกาล”, รางวัลพระราชทาน “บันเทิงเทิดธรรม” Nine Entertain Awards และ รางวัลจาก The Viral Hits Asian Soft Power Awards 2025 สาขา “Best Asian Director Award”
ตลอดระยะเวลากว่า 50 ปี ในแวดวงศิลปะและบันเทิง ครูเล็กได้สร้างผลงานที่ทรงคุณค่ามากมาย ทั้งด้านการแสดง การเขียนบท การกำกับ ตลอดจนการเป็น “บรมครู” ที่ทำงานพัฒนาเยาวชนและสังคม โดยใช้ศิลปะมาเป็นเครื่องมือสำคัญ
“ขมจนขำ” เกิดขึ้นจากประสบการณ์ที่เพาะบ่มยาวนานของครูเล็ก โดยใช้เวลาเกือบ 3 ปีในการเขียนบท กำกับ ร่วมแสดง ตลอดจนเป็นผู้จัดละครเรื่องนี้ด้วยตัวเอง จากบท “ศรีตลา” เจ้าของโรงแรมอันเลื่องชื่อ สู่ “ครูทิวา” ครูวัย Retired ที่หัวใจยังไม่ Expired กับเรื่องราวของครูวัยเกษียณที่พร้อมจะใช้ชีวิตเรียบง่ายในบั้นปลาย แต่เหล่าลูกศิษย์ทั้งหลายดันพร้อมใจกันเอาเรื่องขม ๆ มาให้แก้
เมื่อรับมือคนเดียวไม่ไหวเลยต้องขอความช่วยเหลือ “คนรักเก่า” ครูซอ (นภัสรัญชน์ มิตรธีรโรจน์) ที่เป็นคนรักคนเดียวกันกับ “เพื่อนรักเก่า” ชไมพร (ศันสนีย ศีตะปันย์) แล้วรักสามเส้ารุ่นใหญ่จะปล่อยวางกันกี่โมง ไม่รู้ว่าเรื่องของหนุ่มสาววัยเกษียณ กับ เกรียน GEN Z ใครจะ “ขม” จน “ขำ” กว่ากัน
ละครเรื่องนี้ ถือว่าเป็นการประชันฝีมือและเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศิลปินรุ่นใหญ่กับศิลปินรุ่นใหม่ โดยมีศิลปินรับเชิญ อาทิ ตั๊ก-นภัสรัญชน์ มิตรธีรโรจน์, จิ๊ก-เนาวรัตน์ ยุกตะนันท์ , ตู้-ดิเรก อมาตยกุล, วุธ-อัษฎาวุธ เหลืองสุนทร, ท็อป-ดารณีนุช ปสุตนาวิน, อ้าว-เกียรติสุดา ภิรมย์, และคณะนักแสดงรุ่นใหม่ฝีมือดี อาทิ กาย-อันโทนี่ กวินท์ ทง (รองแชมป์ KPN ปี 2010) , โบ๊ท-นิธิศ วารายานนท์ (มือเบส วง The Yers, พิธีกร คนค้นฅน), โบนัส-ณัฐวัฒน์ เอี่ยมชื่น, เดียร์-ณภัทร เลิศวิราม (ศิลปิน วง LaBis ชนะเลิศ Pink Talent By Sunsil) , โดม่อน-วรากร วรุณเจริญธรรม, เจมส์-ศรายุธ กมลจรัสเกษม, พันไมล์-ณยฎา สุมณศิริ, เฟียน-ภัทรกร ภัทรนาวิก, จูเนียร์-ชาคริต เดียร์เดน, เพชร-สุชาดา ช่องสว่าง และ วอดก้า-พิชญ์พงษ์ นาคะยืนยงสุข ดูแลการผลิตโดย ชาติชาย เกษนัส จาก White Light Studio (ผู้กำกับละครเจ้าพระยาสู่อิรวดี, เมืองลับแล, ภาพยนตร์พระร่วง)
“แรงบันดาลใจในการสร้างละครซีรีส์เรื่องนี้เกิดขึ้นจากประสบการณ์และงาน research หลังจากไปเรียนวิชา Arts Therapy จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และได้ลงสนามทำงานกับเยาวชนที่มีปัญหาหลากหลายและนักบำบัด เป็นเวลากว่า 10 ปี จึงอยากนำความรู้นี้มาแบ่งปันผ่านการละครที่ผ่อนคลายความเครียด เพื่อประโยชน์ในการรับมือกับเยาวชนในยุคนี้ และการใช้ชีวิตในบั้นปลายอย่างมีคุณค่า
อีกทั้งยังมีการนำเพลงต่างๆ อันเป็นที่รู้จัก เช่น ชื่นชีวิต ของสุนทราภรณ์ สรภัญญะ ปัตตาเวีย และเพลงเสน่ห์รอยรั่ว มาเรียบเรียงใหม่ ประกอบละครตามคาแรคเตอร์และความเหมาะสมกับอารมณ์ต่างๆในละคร”
ดร.ธนกร ศรีสุขใส ผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ กล่าวว่า “กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ มีความภาคภูมิใจที่ได้สนับสนุนโครงการ ละครซีรีส์ ขมจนขำ Retired, not Expired ภายใต้ทุนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Grant) ประจำปี 2567 ซึ่งเป็นโครงการสำคัญ ด้านการผลิตละครชุดเพื่อส่งเสริมศีลธรรม จริยธรรม วัฒนธรรม และความมั่นคง การสนับสนุนครั้งนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจในการขับเคลื่อน “สื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์” ที่มุ่งเน้นการสร้างผลกระทบเชิงบวกต่อสังคม พร้อมทั้งเป็นการยกระดับคุณภาพงานสื่อไทยให้มีความรอบด้าน ทันสมัย และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน ตลอดจนการเสริมสร้างความรู้สึกให้เห็นคุณค่าในตนเอง อีกทั้งสอดแทรกบริบทการใช้ชีวิตของคน ผ่านตัวละครหลากหลายวัยเพื่อเพิ่มการยอมรับผลักดันสู่การสร้างคุณค่าเชิงวัฒนธรรมที่จะส่งต่อไปยังสังคมไทยอย่างยั่งยืน”
วศิน บุณยาคม ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สำนักโทรทัศน์ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “อสมท ตระหนักถึงบทบาทสำคัญในการนำเสนอเนื้อหาสาระ ข่าวสารและรายการสาระบันเทิงที่สร้างสรรค์สังคม ความร่วมมือของ อสมท กับ ครูเล็ก ภัทราวดี ในละครซีรีส์ขมจนขำ ในครั้งนี้ ตอกย้ำบทบาทการทำหน้าที่ “สื่อที่ดี” ของ อสมท ที่เลือกสรรคอนเทนต์คุณภาพสู่สังคม ผ่านการนำเสนอเนื้อหาที่สะท้อนการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีของกลุ่มคนที่หลากหลายทั้งด้านอายุ เพศ และความสนใจ เพื่อนำไปสู่การมีส่วนร่วมในสังคมอย่างเท่าเทียม”
ผู้ที่สนใจสามารถรับชมละครซีรีส์เรื่อง “ขมจนขำ”ทุกวันอาทิตย์ เวลา 11.00-12.00 น. ได้ทาง ช่อง 9 กด 30 เริ่ม 2 พฤศจิกายนนี้ เป็นต้นไป ผู้ชมสามารถแลกเปลี่ยนความเห็นหลังจบละครกับคุณภัทราวดีได้ทาง Facebook และ Youtube ช่อง Patravadi Channel ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2568 เป็นต้นไป ติดต่อข่าวสารได้ทาง Facebook : Patravadi Channel
ข้อมูลเพิ่มเติม :
ครูเล็ก ภัทราวดี มีชูธน เข้าสู่วงการภาพยนตร์ในปี พ.ศ. 2516 จากการแสดงนำในภาพยนตร์เรื่อง "ไม่มีสวรรค์สำหรับคุณ" โดยได้รับรางวัลตุ๊กตาทอง ดารานำฝ่ายหญิง ตามมาด้วยผลงานการแสดงและร่วมเขียนบทภาพยนตร์ เรื่อง นางสาวมะลิวัลย์ และผลงานแสดงภาพยนตร์ เรื่อง ความรักครั้งสุดท้าย อำนวยการสร้างและ กำกับการแสดงโดยหม่อมเจ้าชาตรี เฉลิมยุคล ต่อเนื่องด้วยผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่อง ตะวันตกดิน นางเอก นางแบบมหาภัย และ นางนวล น้ำพุ
ต่อมาในปี 2519 มีผลงานกำกับภาพยนตร์ เรื่อง รักริษยา สร้างชื่อให้นางเอก ฐิติมา สังฆพิทักษ์ และชลิต เฟื่องอารมณ์ และผลงานกำกับและสร้างภาพยนตร์ เรื่อง เกมส์ ร่วมแสดงกับนิรุตติ์ ศิริจรรยา และ สุรพล วิรุฬรักษ์ หลังจากนั้นครูเล็กสร้างสรรค์ผลงานต่อเนื่องอีกมากมายทั้งในวงการภาพยนตร์ ละครโทรทัศน์ และวงการละครเวที ได้ก่อตั้งมูลนิธิละครธรรมะในพระสังฆราชูปถัมภ์ ตลอดจนเป็นผู้ก่อตั้งวิกหัวหิน (Vic Huahin) และโรงเรียนภัทราวดี หัวหิน ในปี 2557 ครูเล็กได้รับการยกย่องจากกระทรวงวัฒนธรรมให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ละครเวทีและภาพยนตร์) และในปี 2560 ได้รับพระราชทานเครื่องอิสริยาภรณ์แห่งศิลปศาสตร์และอักษรศาสตร์ ชั้นอัศวิน (Ordre des Arts et des Lettres - Chevalier) จากฝรั่งเศส