เปิดวาร์ป! “หมอกวาง” วลีรัตน์ ทวีบรรจงสิน! ไอคอนด้านความงาม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:



เปิดวาร์ป! “หมอกวาง” วลีรัตน์ ทวีบรรจงสิน จากรามาฯ สู่ซีอีโอสาวชื่อดังเจ้าของเพจ “กรรมกรชั้นสูง”

หมอกวาง ผู้หญิงที่ไม่ยอมแพ้! เผยประวัติเริ่ด จากแพทย์วิจัยจักษุฯ สู่ไอคอนด้านความงาม

เมื่อชีวิตไม่ได้เป็นไปตามแผน และความฝันที่วาดไว้สวยหรูต้องเกือบพังทลายลงในชั่วข้ามคืน สิ่งที่จะบอกได้ว่าคุณคือใครจริง ๆ คือ “คุณจะยืนหยัดอย่างไร” และนี่คือคำตอบที่ พญ. วลีรัตน์ ทวีบรรจงสิน หรือที่แวความงามเรียกว่า “หมอกวาง” เจ้าของ Waleerat Clinic และ Verzo Clinic

@ จากรามาธิบดี สู่เส้นทางแห่งความงามที่ลงลึกกว่าใคร

ใครหลายคนอาจรู้จักหมอกวางในฐานะ “หมอความงาม” เจ้าของคลินิกดังที่มีคนนิยมมาใช้บริการมากมาย ทั้งดาราไทยและต่างประเทศชั้นนำ อาทิ หญิงรฐา, กบ พิมลรัตน์, วิกกี้ กันตา, เต๊ะ ศตวรรษ และแม้แต่จางหนาน ดาราจีนชื่อดัง รวมถึงเซเลบริตี้อีกมากมายที่วางใจให้เธอดูแลความงาม

แต่น้อยคนนักที่จะรู้ว่า เบื้องหลังรอยยิ้มสดใสและภาพลักษณ์อ่อนหวานนั้น คือแพทย์หญิงที่มีพื้นฐานวิชาการแน่นหนาจากสถาบันชั้นนำระดับประเทศ

หมอกวางสำเร็จการศึกษาจาก คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งใครที่รู้จักแวดวงแพทย์ก็ย่อมทราบดีว่านี่คือหนึ่งในสถาบันที่ยากที่สุดในการเข้าศึกษา และแม้หลังจบ เธอก็ไม่ได้หยุดอยู่กับที่ เพราะเธอเลือกเดินหน้าเข้าสู่เส้นทาง Research Fellow ด้านจักษุวิทยา ซึ่งเป็นศาสตร์ที่ต้องใช้ความละเอียดรอบคอบสูงสุด

“การวิจัยเรื่องดวงตาทำหมอเห็นว่า ทุกมิลลิเมตร ทุกโครงสร้างล้วนมีความหมาย และนั่นเองที่ทำให้ฉันเชื่อว่า การดูแลใบหน้าก็ต้องละเอียดและเข้าใจลึกในระดับเดียวกัน” หมอกวางเคยเล่าถึงจุดเปลี่ยนในอาชีพของตัวเองในหนึ่งสัมภาษณ์

@ บินไปเกาหลี ร่วมแลกเปลี่ยนเทคนิคศัลยกรรมตาไทย-เกาหลี

ปี 2024 เป็นปีที่หมอกวางตัดสินใจก้าวต่อไปอีกครั้งด้วยการบินไปแลกเปลี่ยนเทคนิคการผ่าตัดถุงใต้ตาและหนังตาบน ที่เกาหลีใต้

สิ่งที่ทำให้หมอกวางแตกต่างจากหมอความงามทั่วไป คือการที่เธอไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นเพียง “คนขายบริการ” แต่เธอมองตัวเองเป็น “ผู้ดูแล” ที่ต้องรับผิดชอบต่อทุกสิ่งที่เกิดขึ้นกับคนที่มาวางใจ ไม่ว่าจะเป็นดาราชื่อดังหรือคนทั่วไป ทุกคนล้วนได้รับการดูแลด้วยมาตรฐานเดียวกัน

ตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี ที่เธออยู่ในแวดวงนี้ หมอกวางได้สร้างชื่อเสียงจากการเป็นวิทยากรในเวทีสำคัญ ๆ มากมาย อาทิ MINT Expert Meeting 2017, WCAMO 2025 (World Congress of Aesthetic Medicine & Outcomes) และยังเคยดำรงตำแหน่ง Director ของเวที Miss Earth Water 2023 ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงบทบาทที่หลากหลายของเธอทั้งในแวดวงการแพทย์และสังคม

และที่หลายคนอาจไม่รู้ คือหมอกวางยังเป็น ผู้เขียนหนังสือ “Thread of Love”ที่เล่าถึงความสัมพันธ์ของแม่และลูกอย่างซาบซึ้ง ผ่านมุมมองของผู้หญิงที่เข้าใจดีว่า การเป็นแม่ การเป็นผู้หญิง และการเป็นตัวของตัวเอง ล้วนเป็นสิ่งที่สามารถเดินไปพร้อม ๆ กันได้

@ ไม่ใช่แค่สวย แต่คือ ผู้หญิงสมัยใหม่ต้อง”แกร่ง”

“หมอกวางไม่ได้เป็นแค่หมอที่ทำให้คนสวย แต่เธอเป็นแบบอย่างที่ทำให้ผู้หญิงรู้สึกว่า เราสามารถยืนหยัดได้ด้วยตัวเอง”

@ เรื่องราวของหมอกวางจากเพจดัง ที่ได้รับรางวัล…

- ความสำเร็จไม่ได้สร้างจากเส้นทางเรียบง่าย แต่มาจากการก้าวผ่านวิกฤต
- ผู้หญิงที่แกร่งไม่ได้หมายความว่าไม่มีความอ่อนโยน แต่คือคนที่รู้จักสมดุล
- แพทย์ที่ดีไม่ได้วัดแค่จากปริญญา แต่วัดจากการดูแลและความรับผิดชอบ

และนี่คือเหตุผลที่ว่า ทำไม “หมอกวาง” วลีรัตน์ ทวีบรรจงสิน ถึงไม่ใช่แค่หมอสาวคนหนึ่ง — แต่เธอคือไอคอนของผู้หญิงยุคใหม่ที่ไม่ยอมแพ้ต่อสิ่งใดง่าย ๆ และเป็นแพทย์หญิงเบื้องหลังความงามของดาราดังทั้งไทยและต่างประเทศ

@ จากรามาธิบดีสู่เวทีโลก… หมอกวาง ผู้หญิงที่พิสูจน์ว่า ความเข้มแข็งที่แท้จริง

และเร็ว ๆ นี้ พญ. วลีรัตน์ ทวีบรรจงสิน ได้รับเกียรติขึ้นรับรางวัล สาขาผู้ทรงอิทธิพลทางสื่อออนไลน์ยอดเยี่ยม ในงาน The Viral Hits Thailand and Spotlight Award 2025 จากกระแสคอนเทนต์สร้างสรรค์ และให้ความรู้สังคม ช่องทาง TikTok เพจ หมอกวางกรรมกรชั้นสูง






















