เรื่องย่อ “ลวง”
บทประพันธ์ : เฌอณฎา
บทโทรทัศน์ : พรรดาว
ผู้จัด -กำกับการแสดง : ตะวัน จารุจินดา
แนวละคร : ดรามา
ผลิต : บริษัท มงคลดี โปรดักชั่น จำกัด
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันพุธ พฤหัสบดี เวลา 20.40 น. ทางช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 และรับชมย้อนหลังทาง เน็ตฟลิกซ์
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันพุธที่ 8 ตุลาคมนี้
เรื่องย่อ
วันเวฬา หรือ หทัย (ณัฐชา รัตน์ชยางคานนท์) หญิงสาวผู้เต็มไปด้วยความลับ ความสวยและความเก่ง ทำให้เธอเข้ามาอยู่ในบ้าน “เลียงศรัทธา” ในฐานะครูพี่เลี้ยงส่วนตัวของ คีตะ (ด.ช.ปัจจุบัน โชคกุลวัฒน์) ลูกชายวัย 7 ขวบ ของ คีริน (ยูโร ยศวรรธน์ ) พ่อหม้ายหนุ่ม เขาและลูกชายต่างหลงรักเธอเข้าเต็มหัวใจ
โดยไม่รู้เลยว่าทุกอย่างเป็นเพียงภาพลวงตาที่วันเวฬาสร้างไว้ล่อหลอกทุกคน เพื่อเอาทุกอย่างที่เป็นของเธอคืนมา เพราะความแค้นในอดีตที่ชีวิตของเธอถูกทำลายลงด้วยน้ำมือ คณิสร (วิชุดา พินดั้ม) แม่ของคีริน ที่ล่อลวงเอาชีวิตพ่อแม่ของเธอไปและยังคิดฆ่าเธอด้วยอีกคน หทัยเก็บงำความแค้นไว้เพื่อรอเวลาแก้แค้นและทวงคืนคณิสรและคีริน เธอกลับมาอีกครั้งด้วยชื่อของ วันเวฬา
เมื่อความจริงเปิดเผยว่าวันเวฬาคือใคร คีรินจึงเจ็บปวดใจเป็นอย่างมาก ที่เธอหลอกใช้ความรักของเขาเป็นสะพานความแค้น ความรักที่ก่อกำเนิดขึ้นท่ามกลางไฟแค้น ลวงหลอกให้คีรินต้องทุกข์ทรมานจนยากจะหลีกหนีได้ แต่ผู้ที่กำลังถูกความรักลวงในหมากกระดานนี้ จนต้องมอดไหม้ไปอาจจะเป็นตัวหทัยเอง
สนุกกับเรื่องราวการแก้แค้น ที่จะทำให้หัวใจของคุณลุกเป็นไฟ
รายชื่อนักแสดง
ยูโร ยศวรรธน์ : คีริน
ณัฐชา รัตน์ชยางคานนท์ : วันเวฬา
สุชานุช ศุภธรรมวงค์ : มินตรา
อภิสรา วงศ์ทัศนีโย : นันท์นลิน
วิชุดา พินดั้ม : คณิสร
เกรซ ฮาร์เปอร์ : กิ่งพลอย
ณภัทร์ ประคองทรัพย์ : พิภพ
ดวงดาว จารุจินดา : มณี
นันทศัย พิศลยบุตร : ณภัทร
ธิฌาน์ ธุระชน : แพรพาย
ภวัต สิริธีรภัคกุล : วิพุธ
ทศวรรษ สิงอุปโป: สิงหา
ด.ช.ปัจจุบัน โชคกุลวัฒน์ : คีตะ
นักแสดงรับเชิญ
ณัชฌุกรณ์ ไหมกัน : เทิดธง
น้ำทิพย์ เสียมทอง: กฤติณี
กรองทอง รัชตะวรรณ : รวี
ปภาดา กลิ่นสุมาลย์ : กิ่งหยก
ณธีพัฒน์ นพเจริญพงศ์ : อิทธิ
ด.ญ.ณภัสวรรณ ไอริส วิลม์ส : วันเวฬาตอนเด็ก
ด.ช.ศศิศ ฉัตรพิรุฬห์พันธุ์ : คีริน ตอนเด็ก