เรื่องย่อซีรีส์รายตอน “Dangerous Queen คนโปรดของควีน”
บทประพันธ์ : คุณผู้หญิง
บทโทรทัศน์ : เทวรินทร์ ศิริเลิศ และ ทิพย์ทิวา วะเท
กำกับการแสดง : กษมา นิสสัยพันธุ์
แนวซ๊รีส์ : แซฟฟิก
ผลิต : บริษัท แสงเหนือ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
ผู้จัด : เหนือ-ดิสรยา เตชะไพบูลย์
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 22.30 น. ทาง ช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 ชมสดออนไลน์ BUGABOO.TV และรับชมย้อนหลังทาง YouTube Snur Entertainment
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคมนี้
EP1 (วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2568 )
ควีน (แตงกวา พิญญาเนศวร์) ยืนอยู่บนดาดฟ้าบนยอดตึกสูงของโรงแรม ควีนสวมชุดสีดําทังตัว ดูสวย สง่า เธอ เพิ่งกลับมาจากงานศพของ เจนภพ นักธุรกิจชื่อดัง พ่อแท้ ๆ ของเธอที่เพิ่งเสียชีวิตไป ควีนนึกถึงสิ่งที่ตัวเองต้องแบกรับต่อจากนี้ไม่นานนัก คิง (อั๋น อัครพรรฒ) นักธุรกิจหนุ่มหล่อ พี่ชายแท้ ๆ ของควีน ตามควีนให้ลงไปที่งานฉลองครบรอบวันเกิด วศิน พ่อเลี้ยงนักการเมืองชื่อดัง ตามคําสั่งของ คุณหญิงคิรินทร์ (กบ ปภัสรา) ผู้เป็นแม่
ควีน มีปากเสียงกับแม่ในงานวันเกิดของพ่อเลี้ยง ควีนเอากุญแจรถจาก สาม (แฮ็คส์ ชาลี) คนสนิท ขับออกจากงานไปโดยไม่หันมาสนใจคนในงาน ควีนเจอรถมอเตอร์ไซด์คันใหญ่ปาดหน้า ที่แท้เป็นพวกนักการเมืองที่ไม่อยากให้ควีนเข้ามายุ่ง โบนิตา (เหนือ ดิสรยา) นักศึกษาสาวสวยน่ารัก ขับมอเตอร์ไซด์ผ่านจึงเข้าไปช่วยเมื่อเห็นว่า ควีน ปลอดภัยดี โบนิตา จึงขับรถออกไป
โบนิตา มีแม่ชื่อ บัว (เฟรช อริศรา) ติดเหล้าและการพนันจนงอมแงม ขโมยเงินค่าเทอมของเธอไป โบนิตา เอือมแม่มาก แต่ก็ได้รับความช่วยเหลือจาก เข้ม (เอี้ยง สิทธา) หนุ่มข้างบ้านที่แอบชอบเธอ
โบนิตา ไปทำงานพิเศษใน V CLUB ตามคำชวนของเพื่อน เพื่อหาเงินจ่ายค่าเทอม จนได้เจอกับ ควีน ควีน ให้ โบนิตา อ่านข่าวเศรษฐกิจให้ฟัง ซึ่งเธอก็ทำงานได้ดีจน ควีน แปลกใจ แต่ในขณะเดียวกัน โบนิตา ก็เจอ ภาคิน เพื่อนของควีน ลวนลาม ควีน จึงออกตัวเข้าขวาง!!!