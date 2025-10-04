รูปภาพ “Dangerous Queen คนโปรดของควีน”

เรื่องย่อซีรีส์ “Dangerous Queen คนโปรดของควีน”
บทประพันธ์ : คุณผู้หญิง
บทโทรทัศน์ : เทวรินทร์ ศิริเลิศ และ ทิพย์ทิวา วะเท
กำกับการแสดง : กษมา นิสสัยพันธุ์
แนวซ๊รีส์ : แซฟฟิก
ผลิต : บริษัท แสงเหนือ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
ผู้จัด : เหนือ-ดิสรยา เตชะไพบูลย์
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 22.30 น. ทาง ช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 ชมสดออนไลน์ BUGABOO.TV และรับชมย้อนหลังทาง YouTube Snur Entertainment
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคมนี้
