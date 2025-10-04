เรื่องย่อซีรีส์ “คนโปรดของควีน - Dangerous Queen” (มีคลิป)

เรื่องย่อซีรีส์ “คนโปรดของควีน - Dangerous Queen”
บทประพันธ์ : คุณผู้หญิง
บทโทรทัศน์ : เทวรินทร์ ศิริเลิศ และ ทิพย์ทิวา วะเท
กำกับการแสดง : กษมา นิสสัยพันธุ์
แนวซีรีส์ : แซฟฟิก
ผลิต : บริษัท แสงเหนือ เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
ผู้จัด : เหนือ-ดิสรยา เตชะไพบูลย์
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันอาทิตย์ เวลา 22.30 น. ทาง ช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 ชมสดออนไลน์ BUGABOO.TV และรับชมย้อนหลังทาง YouTube Snur Entertainment
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคมนี้
#DangerousQueenคนโปรดของควีน #SAENGNUAENTERTAINMENT #ช่อง7HD #ch7HDdramasociety #lakornonlinefan #ยืนหนึ่งข่าวละคร
เรื่องย่อ
เรื่องราวของ ควีน หรือ คีราภัทร (พิญญาเนศวร์ อั้งสุวรรณ) นักธุรกิจหญิง ที่ดูเพียบพร้อมไปหมดทุกอย่าง ยกเว้นเรื่องครอบครัว พ่อแม่ของเธอต่างแยกย้ายไปมีครอบครัวใหม่ ควีนต้องใช้ชีวิตอยู่ภายใต้แรงกดดันมากมาย ไม่ว่าจะเป็นการรับช่วงธุรกิจต่อจากพ่อที่เพิ่งเสียชีวิตไป หรือการถูกตีกรอบความสมบูรณ์แบบจากแม่ คือ คุณหญิงคิรินทร์ (ปภัสรา เตชะไพบูลย์) ที่แต่งงานใหม่กับ วศิน นักการเมืองผู้ทรงอิทธิพล ทั้งสองเห็นถึงความสามารถของควีน อยากให้ควีนเข้ามาเล่นการเมือง แต่ควีนไม่เห็นด้วย และยังไม่ยอมรับในตัววศินง่าย ๆ ทำให้ควีนมีปากเสียงกับแม่อยู่บ่อยครั้ง โชคดีที่ควีนยังมี คิง หรือ คีตะ (อัครพรรฒ บุนนาค) พี่ชายที่รัก และเข้าใจ คอยอยู่เคียงข้างควีนเสมอ
ทางด้าน โบนิตา (ดิสรยา เตชะไพบูลย์) นักศึกษาสาวหน้าตาน่ารัก เธอมีชีวิตแตกต่างจากควีนอย่างสิ้นเชิง โบนิตาฐานะยากจน อาศัยอยู่ในสลัม เธอต้องทำงานอย่างหนัก เพื่อหาเลี้ยงตัวเอง และเลี้ยง บัว (อริศรา วงษ์ชาลี) แม่ของเธอที่ติดการพนัน หากวันไหนโบนิตาไม่มีเงินให้ บัวจะพูดจาทวงบุญคุณ ด่าทอ และตบตีโบนิตาอยู่เสมอ และในทุกครั้ง เข้ม (สิทธา สภานุชาติ) เพื่อนบ้านคนสนิทที่แอบรักโบนิตามานาน จะเข้ามาช่วยไว้ และมักให้เงินบัวใช้เพื่อจบปัญหาทุกอย่าง
โบนิตาตัดสินใจมาทำงานเป็นเด็กนั่งดริ๊งค์ในคลับตามคำ ชักชวนของ มิ้นต์ เพื่อนสนิท ทำให้เธอได้เจอกับควีน ทุก ๆ ครั้ง ควีนจะให้โบนิตาอ่านข่าวให้ฟัง และจะคอยยื่นมือให้ความช่วยเหลือโบนิตาอยู่เสมอ จนโบนิตาเริ่มเกิดความรู้สึกสับสนและหวั่นไหวขึ้นมา โบนิตาพยายามตีตัวออกห่างจากควีน ปฏิเสธทุกความช่วยเหลือ แต่กลับถูกดึงให้เข้ามาอยู่ในเกมของ กองทัพ (บุรันช์รัตน์ หอมบุตร) อดีตเพื่อนสนิทของควีนที่ผิดใจกัน และกลายมาเป็นคู่แข่งทางการเมืองของกันและกัน กองทัพพยายามทำทุกทางเพื่อเอาชนะควีน โดยใช้โบนิตาเป็นเครื่องมือ ควีนจึงสั่งให้ สาม (ชาลี กรีชัย) บอดี้การ์ดของตัวเอง คอยตามดูโบนิตาอยู่ตลอด
ปัญหาต่าง ๆ เข้าถาโถมโบนิตา จนสภาพจิตใจย่ำแย่ ทั้งถูกแม่ทำร้ายร่างกาย ทั้งผิดหวังเสียใจจากเข้มที่เปลี่ยนไปหลังจากถูกปฏิเสธความรัก ทั้งสองตามคุกคามโบนิตาอย่างหนัก โบนิตาอับจนหนทาง ยอมรับความช่วยเหลือจากควีนในที่สุด โบนิตายอมแลกทุกอย่าง แม้กระทั่งร่างกายของตัวเอง เธอย้ายเข้าไปอยู่ที่บ้านของควีนในฐานะคนดูแลใกล้ชิด ที่มีความสัมพันธ์ซับซ้อน และเต็มไปด้วยความท้าทาย ทั้งสองคอยเติมเต็มกันและกัน โบนิตากลายเป็นคนโปรดของควีนในที่สุด
ท่ามกลางความสัมพันธ์ที่คืบหน้า กลับมีอุปสรรค และบทพิสูจน์ต่าง ๆ เข้ามาให้ทั้งสองได้พิสูจน์ตัวเอง ทั้งความแตกต่าง การแย่งชิง และความแค้นที่ฝังลึก ทั้งสองจะผ่านไปได้หรือไม่ เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไป ติดตามได้ใน “Dangerous Queen คนโปรดของควีน”
นักแสดง
พิญญาเนศวร์ อั้งสุวรรณรับบทคีราภัทร หรือ ควีน
ดิสรยา เตชะไพบูลย์รับบทโบนิตา หรือ เบ๊บ
ปภัสรา เตชะไพบูลย์รับบทคุณหญิงคิรินทร์
อริศรา วงษ์ชาลี รับบท แม่บัว
อัครพรรฒ บุนนาค รับบทคีตะ หรือ คิง
สิทธา สภานุชาติรับบท เข้ม
บุรันช์รัตน์ หอมบุตรรับบทกองทัพ
ชาลี กรีชัยรับบทสาม
ติดตามทุกข่าวสารเกี่ยวกับละครและวงการบันเทิง ได้ที่
FB : https://www.facebook.com/lakornonlinefan/
ยูทูป : https://www.youtube.com/channel/UCQAR4HLhUFJhx_-rRbaZXGA
IG : https://www.instagram.com/lakorn_online/
TikTok : https://vt.tiktok.com/ZSJCY5xQa/
#ยืนหนึ่งข่าวละคร #ละครออนไลน์