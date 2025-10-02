เรื่องย่อรายตอน “วิชาทุก(ข์)พื้นฐาน”
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ: How To Suffer 101
บทประพันธ์ – บทโทรทัศน์ : วิภาดา แหวนเพชร – ศุภฤกษ์ นิงสานนท์
กำกับการแสดง : วิรดา คูหาวันต์
ผลิต : บ. จูเวไนล์
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันศุกร์ – อาทิตย์ เวลา 20.30 น. ทาง #ThaiPBS #ช่องหมายเลข 3
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก 28 กันยายน 2568
#วิชาทุก(ข์)พื้นฐาน #HowToSuffer 101 #juve9 #ThaiPBS #lakornonlinefan #ยืนหนึ่งข่าวละคร
ตอนที่ 1 (วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน 2568)
“ฝ้าย” (ชัญญา แม็คคลอรี่ย์ ) อดีตนักจิตบำบัด ถูกทาบทามให้มาเป็นอาจารย์สอน “วิชาความสุข” วิชาเลือกเปิดใหม่ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รู้จักและเข้าใจตัวเอง ฝ้ายต้องเจอกับนักศึกษา 5 คนที่มีปัญหาชีวิตของตัวเอง หนึ่งในนั้นคือ “กล้า” (ศดานนท์ ดุรงคเวโรจน์) ที่ยืนกรานว่าความสุขนั้นไม่มีอยู่จริง ฝ้ายบังเอิญเจอ “อิฐ” ” ( ธฤษณุ สรนันท์) เพื่อนสมัยมัธยมสุดป๊อบ ซึ่งผันตัวจากอดีตบอยแบนด์มาเป็นอาจารย์สอนดนตรีมหาวิทยาลัยเดียวกัน ที่ก็ยืนยันว่าเด็กอย่างกล้าไม่มีทางดีขึ้นไปกว่านี้
ตอนที่ 2 (วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม 2568)
คาบที่สองของวิชาความสุข ฝ้าย(ชัญญา แม็คคลอรี่ย์ )สอนให้นักศึกษาได้รู้จักตัวเองผ่านเฉดสีอารมณ์ต่าง ๆ กู๊ด (อรวรรยา โตสมบัติ ) ชื่นชอบวิธีการสอนของฝ้ายและอยากทำคลิปสัมภาษณ์ เพื่อให้คลาสเป็นที่รู้จัก และอยากให้นักศึกษาคนอื่น ๆ มาลงเรียนให้ถึงจำนวนขั้นต่ำที่มหาวิทยาลัยกำหนด มิเช่นนั้นวิชาความสุขจะถูกปิด แต่ความตั้งใจของกู๊ดกลับทำให้ฝ้ายโดนถล่มในโซเชียลฯ เพราะมีคอมเมนต์ที่กล่าวหาว่าวิชาความสุขเป็นวิชาโลกสวย
ตอนที่ 3 (วันเสาร์ที่ 4 ตุลาคม 2568)
คาบที่สามของวิชาความสุข นักศึกษาทุกคนใช้เวลาทบทวนช่วงวัยของตัวเองเพื่อค้นหาเป้าหมายชีวิต มิว (ณฐมน จันทราวิภาต) พบว่าที่ผ่านมาตนเองเอาแต่เรียนตามคำสั่งของแม่ จนไม่เคยได้ใช้ชีวิตเหมือนเด็กทั่วไป ขณะเดียวกันกล้า(ศดานนท์ ดุรงคเวโรจน์) ก็กำลังทำงานหาเงินมาชดใช้หนี้ แต่กลับโดนเจ้าหนี้ตามล่า ฝ้าย(ชัญญา แม็คคลอรี่ย์ )เข้ามาช่วยได้ทัน ทำให้กล้ารู้สึกผิดกับฝ้าย กล้าจึงตัดสินใจกลับไปเรียนวิชาความสุขอีกครั้ง
ตอนที่ 4 (วันอาทิตย์ที่ 5 ตุลาคม 2568)
คาบที่4ของวิชาความสุข ฝ้าย(ชัญญา แม็คคลอรี่ย์ ) ให้นักศึกษาออกไปพักผ่อนเพื่อชาร์จพลังชีวิต มิว (ณฐมน จันทราวิภาต) เลือกไปเดินเล่นคนเดียวที่สวนสาธารณะใกล้มหาวิทยาลัย โดยไม่ไปคาเฟตามที่วิน (ณัฐพัชร์ นิมจิรวัฒน์ ) ชวน มิวเจอกล้า(ศดานนท์ ดุรงคเวโรจน์) กำลังตีกลองถังอยู่คนเดียว ทั้งคู่ได้แชร์ความรู้สึกของตนด้วยความสบายใจอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน ทำให้วินไม่พอใจที่มิวรู้สึกดีได้เพราะคนอื่น ในวันเดียวกัน กล้าทะเลาะกับพ่ออย่างรุนแรง เพราะพ่อรู้ความจริงที่กล้าเอาเงินค่าหอไปเล่นพนัน พ่อมาหากล้าเพื่อจะพาไปลาออก กล้าตัดสินใจหนีปัญหาอีกครั้ง