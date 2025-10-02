โครงเรื่องย่อ “วิชาทุก(ข์)พื้นฐาน”
ชื่อเรื่องภาษาอังกฤษ: How To Suffer 101
บทประพันธ์ – บทโทรทัศน์ : วิภาดา แหวนเพชร – ศุภฤกษ์ นิงสานนท์
กำกับการแสดง : วิรดา คูหาวันต์
ผลิต : บ. จูเวไนล์
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันศุกร์ – อาทิตย์ เวลา 20.30 น. ทาง #ThaiPBS #ช่องหมายเลข 3
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก 28 กันยายน 2568
โครงเรื่องย่อ
เมื่อ “ฝ้าย” (ชัญญา แม็คคลอรี่ย์ ) อดีตนักจิตบำบัดสาววัย 30 ปี ถูกทาบทามให้มาเป็นอาจารย์สอน “วิชาความสุข” วิชาเปิดใหม่ที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้รู้จักและเข้าใจตัวเอง แต่ทุกอย่างไม่ง่ายอย่างที่คิด เมื่อในคลาสมีเด็กมีปัญหาอย่าง “กล้า” ( ศดานนท์ ดุรงคเวโรจน์) ที่ยืนกรานว่าความสุขนั้นไม่มีอยู่จริง ฝ้ายจึงคอยช่วยเหลือ กล้าอยู่บ่อยครั้งถึงแม้ว่ากล้าจะไม่ได้ต้องการ รวมถึง “มิว” (ณฐมน จันทราวิภาต) นักศึกษาแพทย์เก็บกดที่มีภาวะซึมเศร้า “วิน” (ณัฐพัชร์ นิมจิรวัฒน์ ) แฟนมิว เพอร์เฟกชันนิสต์จอมบงการ “กู๊ด” (อรวรรยา โตสมบัติ ) เฟรชชี่สดใสแสนดีแต่ไม่มีเพื่อน และ “ฉาย” (ปฏิภาณ ขุนเงิน ) หนุ่มวิศวะไฟฟ้าอัตลักษณ์สาว มาร่วมเรียนด้วยกัน
ฝ้ายได้เจอ “อิฐ” ( ธฤษณุ สรนันท์) เพื่อนสมัยมัธยมสุดป๊อบและอดีตบอยแบนด์ ที่ตอนนี้ผันตัวมาเป็นอาจารย์ สอนดนตรี ทั้งคู่เคยมีกำแพงต่อกันจากเรื่องราวในอดีต กลายเป็นต้องมาร่วมมือกันช่วยแก้ปัญหาเด็ก ๆ โดยเฉพาะกล้า ที่ค้นพบความรักและพื้นที่ปลอดภัยจากวิชานี้ของฝ้ายและเพื่อน ๆ ก่อนที่รายวิชานี้ จะถูกโจมตีในโซเชียลมีเดีย ฝ้ายถูกคณะกรรมการสอบสวน วิชาความสุขจะถูกยุบทิ้งหรือไม่ ? ฝ้ายจะแก้ไขสถานการณ์นี้อย่างไร ?
คาแร็กเตอร์นักแสดง
ชัญญา แม็คคลอรี่ย์ รับบท ฝ้าย
อาจารย์สาววัย 30 อดีตนักจิตบำบัดที่มีบาดแผลจากการที่ตัวเองนั้นตัดสินใจพลาด
ความรู้สึกผิดนี้เกาะกินจิตใจของฝ้าย ทำให้ฝ้ายถอยห่างจากทุกอย่าง รวมถึงการเป็นอาจารย์ซึ่งเป็นงานที่เธอรัก ก่อนที่เธอจะต้องกลับมาเผชิญหน้ากับสิ่งที่พยายามหนีอีกครั้ง
ธฤษณุ สรนันท์ รับบท อิฐ
อดีตบอยแบนด์วัย 30 เจ้าของเพลงฮิตเพลงเดียว ที่เคยมียุครุ่งเรืองเมื่อสิบปีที่แล้ว ปัจจุบันผันตัวมาเป็นครูสอนดนตรี การต้องหันหลังให้ความฝันที่อยากเป็นศิลปิน เป็นสิ่งที่อิฐเจ็บปวดมาตลอด ยิ่งการต้องเป็นอาจารย์ในระบบการศึกษาแบบไทย ๆ ก็ยิ่งทำให้อิฐกลายเป็นคนที่หมดไฟ ขวางโลก และไม่เชื่อมั่นในอะไรอีกเลยแม้แต่ตนเอง
ศดานนท์ ดุรงคเวโรจน์ รับบท กล้า
นักศึกษาปี 4 คณะครุศาสตร์ดนตรีวัย 22 ปี โตมากับพี่ชายที่ทำอาชีพเทา ๆ มีชีวิตลุ่ม ๆ ดอน ๆ มาตั้งแต่เด็ก ไม่เคยได้สัมผัสความอบอุ่นปลอดภัยในชีวิต ไม่เชื่อในความรัก ไม่เคยรู้จักความสุข จนบางครั้งการทำให้ร่างกายตัวเองเจ็บปวดก็เป็นทางระบายให้ความเจ็บภายในทุเลาลงโดยไม่รู้ตัว แต่ดูเหมือนดนตรีจะเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้เขาพอจะยิ้มได้
ณฐมน จันทราวิภาต รับบท มิว
นักศึกษาแพทย์ปี 2 ที่ชีวิตเติบโตมาอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะในเรื่องของการเรียน ยิ่งมีแม่เป็นอาจารย์แพทย์ที่เข้มงวดด้วยแล้ว ชีวิตมิวดูเหมือนจะมีแค่ความเครียดจากการแข่งขันในเรื่องเรียน ว่าต้องดีที่สุด ต้องเก่งที่สุดเท่านั้น มิวไม่เคยได้ทำอะไรตามความต้องการของตัวเองสักครั้ง เคยชินกับการทำให้ทุกคนพอใจ จนกลายเป็นคนเย็นชาในสายตาคนอื่น
อรวรรยา โตสมบัติ รับบท กู๊ด
นักศึกษาปี 1 คณะนิเทศศาสตร์ เป็นคนสดใส มองโลกในแง่ดี อยู่ในช่วงวัยค้นหาตัวเอง ชอบถ่ายรูปและบันทึกทุกสิ่ง ลึก ๆ ต้องการการยอมรับจากทุกคน เพราะยังไม่มั่นใจในตัวตน และรู้สึกเสมอว่าตัวเองไม่ดีพอ
ปฏิภาณ ขุนเงิน รับบท ฉาย
นักศึกษาปี 4 คณะวิศกรรมไฟฟ้า เบื้องหลังความเป็นหนุ่มหน้าใสที่ใคร ๆ ก็ชอบของเขามีความสับสนซับซ้อนภายในซ่อนอยู่ภายใต้การแสดงออกให้ครอบครัว และคนทั่วไปเห็นว่าเป็นผู้ชายแมน ๆ เพื่อซ่อนความต้องการในเพศวิถีของตัวเองเอาไว้ลึกสุดใจ ว่าแท้จริงแล้วเขาหลงใหลการแต่งกายและการแสดงออกในแบบผู้หญิง
ณัฐพัชร์ นิมจิรวัฒน์ รับบท วิน
นักศึกษาปี 3 คณะเศรษฐศาสตร์ หนุ่มหล่อบ้านรวยสุดเพอร์เฟกต์ ที่เบื้องหลังเติบโตมาด้วยการถูกเปรียบเทียบจากคนในครอบครัว บางครั้งก็ดีบางครั้งก็ดุ ทำให้วินร้องหาความรักที่มั่นคงจากคนรอบข้าง โดยไม่สนวิธีการและไม่คิดถึงจิตใจใครเท่าที่ควร โดยเฉพาะมิวที่เป็นแฟน
ธิญาดา พรรณบัว รับบท ผอ.จอย
อาจารย์สาวหัวสมัยใหม่ จบปริญญาเอกด้านบริหารการศึกษา ผู้อำนวยการสำนักวิชาศึกษาทั่วไปของมหาวิทยาลัย
วัย 45 ผู้เล็งเห็นว่านักศึกษาควรได้มีประสบการการเรียนรู้ในรูปแบบใหม่ ๆ ที่ต่างออกไป เพื่อให้นักศึกษาได้ค้นพบและรู้จักตัวเองอย่างอิสระ เป็นอาจารย์ที่เชื่อมั่นในตัวเด็กทุกคน
แวร์ โซว รับบท พญ.เวทินี (แม่มิว)
อาจารย์หมอสุดเนี้ยบ ขรึม น่าเกรงขาม เก่งและโด่งดังในแวดวงวิชาการ มีแต่คนนับหน้าถือตา เป็นที่ยอมรับในสังคม แต่มักใช้บุคลิกนิสัยการเป็นแพทย์มาใช้กับลูก (มิว) ทำให้มิวอึดอัด เก็บกดจนกลายเป็นความสัมพันธ์ในครอบครัวที่เปราะบาง ใกล้แตกร้าวเข้าไปทุกที
พิชญ์พงษ์ นาคะยืนยงสุข รับบท เก่ง
พี่ชายของกล้าวัย 26 ใช้ชีวิตปากกัดตีนถีบมาตั้งแต่เด็กเพื่อเลี้ยงน้อง (กล้า) หลังจากที่แม่ตายและพ่อทิ้งไปมี ครอบครัวใหม่ เก่งจึงต้องทำทุกงานไม่มีเกี่ยงเพื่อเอาชีวิตรอด โดยไม่สนว่าจะถูกหรือผิดกฎหมายก็ตาม แต่เบื้องหลังความแข็งกร้าวไม่เอาใคร มีความกลัวและความต้องการความรักซ่อนอยู่