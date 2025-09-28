Review ซีรีส์ : “สู่ภูผามหาสมุทร” ฉีกกฎซีรีส์กำลังภายใน พระเอกทะลุมิติ ไต่เต้าจากวรยุทธสุดกากสู่เจ้ายุทธจักร

สิ้นสุดการรอคอยสำหรับแฟนซีรีส์ของเจ้าพ่อน้ำแดง “เฉิงอี้” ที่หลายคนตั้งตารอผลงานเรื่องใหม่ โดยเฉพาะ สู่ภูผามหาสมุทร (The Journey of Legend - 2025) ที่เจอกับคลื่นลมมรสุมเลื่อนแล้วเลื่อนอีกมาหลายรอบกว่าจะได้ออนแอร์จริงๆ
งานนี้ก็ไม่ทำให้ทุกคนผิดหวัง กับซีรีส์แนวกำลังภายใน พล็อตแปลกใหม่ ให้ได้ขำและได้ลุ้นกับเรื่องราวของพระเอกที่ข้ามมิติเข้ามาในนิยายกำลังภายในที่ตัวเองกำลังดัดแปลง โดยซีรีส์เรื่องนี้เป็นการพบกันครั้งแรกของเฉิงอี้ ที่มีผลงานสร้างชื่อมากมาย อาทิ หอดอกบัวลายมงคล (Mysterious Lotus Casebook-2023) อวลกลิ่นละอองรัก (Immortal Samsara -2022) และ กู่ลี่นาจา นางเอกสาวที่มีผลงานมาหลายเรื่อง อาทิ อินทรีหิมะเจ้าดินแดน (Snow Eagle Lord-2023) ตำนานรักช่างภูษา ภาค 1 และ 2 (Weaving a Tale of Love season 1 – 2021 season 2 – 2023)
สู่ภูผามหาสมุทร ว่าด้วยเรื่องราวของ เซียวหมิงหมิง (รับบทโดย เฉิงอี้) ชายหนุ่มธรรมดาๆ ที่กำลังเบื่อหน่ายอยู่บนโลกของความเป็นจริง มีแค่เพียงตัวละครในนิยาย อย่าง เซียวชิวสุ่ย ตัวเอกจากเรื่องนักสู้คะนองศึก นิยายกำลังภายในที่โด่งดังเป็นเครื่องเยียวยาและเติมเต็มจินตนาการของเขาได้อย่างเต็มเปี่ยม เขาใช้ระบบเอไอของหมัวเตี่ยน ช่วยดัดแปลงนิยายเรื่องโปรด เพียงแต่กำหนดเนื้อเรื่องหลักและตัวละคร ระบบเอไอในหมัวเตี่ยนจะช่วยจัดการต่อ
แต่เมื่อเซียวหมิงหมิง เลือกที่จะดัดแปลงนิยาย ด้วยการกำหนดบทบาทให้พระเอกนั้นเพอร์เฟกต์ไร้ที่ติ ทั้งรูปหล่อ หน้าตาดี มีพรสวรรค์โดยกำเนิด เป็นยอดฝีมือขั้นเทพ ทั้งวิชาตัวเบา กำลังภายใน และวิชากระบี่ แถมยังได้ฝึกสุดยอดวิชาอย่างคัมภีร์ลืมรัก จนอายุ 20 ปี ก็มีทักษะยุทธ์ไร้เทียมทาน จนสามารถกวาดล้างพรรคอำนาจ วายร้ายของยุทธจักรและกองทัพเป่ยหว่าง จนได้ขึ้นเป็นประมุขแห่งยุทธจักร และได้ครอบครองป้ายคำสั่งวีรบุรุษแห่งใต้หล้า
ทว่าหลังจากดัดแปลงเรื่องราวจนพอใจ ขณะที่เซียวหมิงหมิงกำลังจะกดบันทึกเรื่องราวเข้าระบบ ก็เกิดเหตุไม่คาดฝัน ระบบเจอบัก จนตัวเขาถูกดูดเข้าไปอยู่ในโลกของนิยาย กลายมาเป็นเซียวชิวสุ่ยพระเอกในนิยาย ที่เป็นคุณชายสามแห่งสำนักกระบี่ชำระบุปผา
ตอนแรกที่ตื่นขึ้นมาเขาทั้งแปลกใจและตกใจ แต่ในเมื่อไม่รู้ว่าจะจัดการอย่างไรก็เริ่มปลอบใจตัวเอง ว่ายังได้เข้ามาอยู่ในตัวละครที่เป็นตัวเอกของเรื่องไม่พอ ยังเข้ามาในช่วงชีวิตที่รุ่งเรืองของเซียวชิวสุ่ย ที่เก่งกาจ โดยหารู้ไม่ว่า ตัวละครเซียวชิวสุ่ยที่เขากำลังสวมบทบาทนี้ ระบบหมั่วเตียนยังคงบทบาทตามต้นฉบับเดิม คือ พระเอกต้องผ่านความยากลำบากกว่าจะได้เป็นประมุข แถมไม่ได้มีสกิลโกงหรือพรสวรรค์ที่ทำให้ตัวเองเป็นประมุขแห่งยุทธภพแบบติดสปีด
อย่างไรก็ตาม แม้จะขัดใจแต่เซียวหมิงหมิง ในร่างเซียงชิวสุ่ย ก็ทำได้แค่ตามน้ำ เพราะหากไม่ยอมคล้อยตามระบบหมัวเตี่ยน เขาก็ไม่สามารถออกไปจากนิยายได้ ความสนุกของเรื่องราวต่างๆ จึงเริ่มต้นขึ้น เมื่อเขาค่อยๆ ฝึกฝนยุทธ ใช้ไหวพริบ และความทรงจำที่ได้อ่านนิยายต้นฉบับจนพอจะคาดเดาเหตุการณ์ เพื่อเอาตัวรอด และค่อยๆ เก่งขึ้นจนกลายเป็นวีรบุรุษในยุทธจักรตามที่เขาเคยวางพล็อตไว้
แน่นอนว่าพอต้องมาเจอโจทย์สุดหินแบบนี้ ก็ทำเอาเซียวชิวสุ่ยถึงกับเงิบ เพราะด้วยวรยุทธ์ของเซียวชิวสุ่ยเวอร์ชั่นนี้ อย่าว่าแต่จะเป็นเจ้ายุทธ แค่จะเอาตัวรอดในยุทธจักรที่เต็มไปด้วยเรื่องวุ่นวาย มีทั้งพรรคอำนาจเป็นหัวโจก มีชาวเป่ยหว่าง ที่เป็นศัตรูของบ้านเมือง และยังไม่มีบัฟช่วยโกง ก็น่าจะยาก
งานนี้ระบบหมัวเตี่ยน เลยชี้ช่องว่าเซียวชิวสุ่ยจะสามารถเข้าสู่โหมดเรื่องที่ตัวเองแต่งได้ ต่อเมื่อเขาสามารถพิชิต Quest แรก คือ ได้เป็นเจ้าสำนักชำระกระบี่ชำระบุปผา นอกจากนี้ระหว่างปฏิบัติภารกิจจะมีถุงผ้า คอยเตือนความคืบหน้า แต่หากระหว่างนี้เซียวชิวสุ่ยพยายามโกงหรือคิดจะออกจากระบบ จะถูกลงโทษด้วยพิษกู่ ที่ระบบสร้างขึ้นมาแทนรังไหมโลหิต ที่ก่อนหน้านี้เซียวชิวสุ่ยกำหนดให้เป็นบัฟที่ระเบิดเมื่อยามที่เกิดวิกฤติ
ใครที่ชอบซีรีส์แฟนตาซี แนวกำลังภายใน น่าจะอินกับการติดตามเรื่องราวการปฏิบัติภารกิจของเซียวชิวสุ่ย ที่ต้องท่องยุทธภพ ปราบเหล่าร้าย โดยมีมิตรสหายข้างกาย และครอบครัวที่เขาต้องปกป้อง อีกทั้งยังต้องวางแผน เพื่อเอาตัวรอดจากเหล่าร้ายให้ลุ้นตลอดทั้งเรื่อง สมกับที่ได้หลิวฟาง มาเป็นมือเขียนบทก่อนหน้านี้ เขาเคยฝากผลงานซีรีส์ยอดฮิตมากมาย อย่างอาจารย์มารหวนภพ (Love of the Divine Tree - 2025) และ หอดอกบัวลายมงคล แถมยังได้ผู้กำกับฝีมือดีอย่าง เริ่นไห่เทา ที่เคยฝากผลงานในเรื่องสามชาติสามภพ ป่าท้อสิบหลี่ (Eternal Love – 2017) มากำกับ
อย่างไรก็ตาม อาจเพราะได้มือเขียนบทคนเดียวกับหอดอกบัวลายมังกร เลยทำให้หลายคนที่ดูซีรีส์เรื่องนี้ แล้วคิดถึงหลี่เหลียงหวา ตัวละครเอกในซีรีส์หอดอกบัวลายมงคล ที่มีสหายข้างกาย ร่วมทางไปตามสืบเบาะแสต่างๆ แต่ในเรื่องนี้เขามีกลุ่มสหายคอยผดุงคุณธรรม อีกทั้งยังมี หลิ่วสุยเฟิง (รับบทโดย สวีเจิ้นเซวียน) เป็นตัวละครมาสร้างสีสันกับบทบาทที่มีความซับซ้อน เป็นทั้งนักวางแผนผู้ลุ่มลึก
นอกจากนี้ยังมีถังฟาง (รับบทโดย หลี่ข่ายซิน ที่ก่อนหน้านี้มีปัญหา จนมีข่าวลือว่าซีรีส์อาจต้องใช้ AI เปลี่ยนใบหน้า แต่ดูเหมือนสุดท้ายแล้วสถานการณ์จะคลี่คลาย ทำให้ซีรีส์ออนแอร์ได้ปกติ) ถังฟางถือเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่สำคัญ เธอเป็นพี่สาวของถังโหรว หนึ่งในสหายของพระเอก ที่ยอมสละชีวิตช่วยพระเอก ตอนแรกที่ถังฟางเข้ามาพัวพันกับพระเอก เพราะต้องการชิงคัมภีร์ลืมรักไปรักษาอาการป่วยให้บิดา แถมเธอยังเป็นผู้มีบุญคุณของหลิ่วสุยเฟิงในวัยเด็ก
ส่วนนางเอกของเรื่อง เซียวเสวี่ยอวี๋ (รับบทโดย กูลี่นาจา) เป็นพี่สาวคนโตของเซียวชิวสุ่ย แต่เธอไม่ใช่พี่น้องแท้ๆ เป็นบุตรสาวบุญธรรมที่ตระกูลเซียวรับมาเลี้ยง บอกเลยว่า หลังจากดูไปเกือบ 10 EP ยังบอกไม่ได้ว่าเคมีของพระนางเป็นอย่างไร เพราะเปิดเรื่องมาพระเอก-นางเอกก็เจอกันเลย แต่เป็นฟิลแบบพี่สาวน้องชาย ยังเดาไม่ออกว่าจะมารักกันตอนไหน แถมยังมีบทน้อยมาก จนทำให้หลายคนสงสัยว่า แท้จริงเธออาจจะเป็นนักแสดงนำหญิงมากกว่านางเอก แต่ถึงเคมีพระ-นางไม่สาด ก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะคู่ที่ทำเอาหลายคนชิปหนักมาก คือ เซียวชิวสุ่ยกับหลิ่วสุยเฟิง ที่ดันสวมรอยเป็นเฟิ่งหล่าง พอมาเจอกับพระเอกเลยเข้าใจผิดว่าเขาเป็นถุงผ้านำโชคที่จะมาช่วยตัวเอง เลยทุ่มสุดตัวช่วยชีวิตเขาด้วยการพาไปหายาถอนพิษ แถมยังรับมาเป็นสหายข้างกาย โดยหารู้ไม่ว่า ตัวตนที่แท้จริงของเขาคือ รองประมุขของพรรคอำนาจ ที่โหดเหี้ยม แถมมีลูกน้องข้างกาย คือ ซ่งหมิงจู (รับบทโดยหลิวเมิ่งรุ่ย) เธอเป็นข้ารับใช้ฝีมือดี ที่คอยช่วยหลิ่วสุยเฟิง ทำภารกิจสำคัญ มีซิกเนเจอร์คือสวมชุดแดง
สุดท้ายแล้ว คงต้องรอลุ้นว่า เซียวชิวสุ่ยจะพิชิตภารกิจที่ได้รับมอบหมายได้หรือไม่ เส้นทางสู่เจ้ายุทธภพ จะพบกับบททดสอบอะไรบ้าง แต่ที่แน่ๆ ดูจากทีเซอร์แล้ว คิดว่าเรื่องนี้ เฉิงอี้ มีความสะบักสะบอม และไม่ทิ้งฉายาเจ้าพ่อน้ำแดงแน่นอน ที่สำคัญต้องรอลุ้นว่าสุดท้ายแล้ว ตัวซีรีส์จะหาจุดแลนด์ดิ้งให้ตัวละครอย่างไร เขาจะกลับไปสู่โลกแห่งปัจจุบันได้หรือไม่ และอย่างไร
สำหรับ สู่ภูผามหาสมุทรมีทั้งหมด 40 ตอน สามารถรับชมได้ทาง WeTV และ iQIYI มีทั้งแบบซับไทยและพากย์ไทย
