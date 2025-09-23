เรื่องย่อซีรีส์วาย “เกม รัก ลวง - The Wicked Game” (มีคลิป)

เรื่องย่อซีรีส์วาย “เกม รัก ลวง - The Wicked Game”
เค้าโครงเรื่อง : ชวนนท์ สารพัฒน์
บทโทรทัศน์ : ชวนนท์ สารพัฒน์, สรวิชญ์ ภิญโญมิตร, ธนัชชา ทวีวงษ์
กำกับการแสดง : ธนวัจน์ ปัญญารินทร์, สันติ ต่อวิวรรธน์
แนวซีรีส์ : โรแมนติก - แอ็กชั่น
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันเสาร์ เวลา 20:30 น. ทางช่องวัน 31 ดูออนไลน์เวอร์ชัน UNCUT เวลา 21.30 น. บนแอป iQIYI และเว็บ iQ.com ที่แรก
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรก วันเสาร์ที่ 27 กันยายน 2568
เรื่องย่อ
เรื่องราวของ ภีม (ออฟโรด กันตภณ) ทายาทคนเล็กของตระกูล “ยศสินไพศาล” ที่หวนกลับมาเผชิญหน้าครอบครัวอีกครั้ง หลังถูกทอดทิ้งให้เติบโตอย่างเดียวดาย พร้อมความแค้นในใจจากอดีตอันเจ็บปวดที่เขาและแม่เคยถูกกระทำ การกลับมาครั้งนี้... ไม่ใช่เพียงเพื่อทวงความยุติธรรม แต่เขายังมีแผนที่จะเปิดโปงความชั่วร้ายของ ธเนศ (ป๋อ ณัฐวุฒิ) ผู้เป็นพ่อ และครอบครองอำนาจในตระกูล
แต่เรื่องราวกลับไม่ง่ายอย่างที่คิด เพราะมีคนคอยขัดขวาง พร้อมแทงข้างหลังอยู่ทุกฝีก้าว แต่ภีมไม่ได้สู้เพียงลำพัง เมื่อเขาได้ ธันว์ (ต้าห์อู๋ พิทยา) อดีตนายตำรวจฝีมือฉกาจมาเป็นบอดี้การ์ดข้างกาย จากความไว้ใจกลายเป็นความผูกพัน จากเจ้านายกับลูกน้องกลายเป็นความรู้สึกลึกซึ้งเกินห้ามใจ และนี่คือจุดเปราะบางที่อาจทำให้แผนการของภีมต้องสั่นคลอน! ความแค้นของภีมครั้งนี้จะมีบทสรุปอย่างไร? ต้องติดตามชม
รายชื่อนักแสดง
พิทยา แซ่ฉั่ว : ธันว์
กันตภณ จินดาทวีผล : ภีม
ณัฐวุฒิ สกิดใจ : ธเนศ
กฤษกร กนกธร : เจตน์
มนชนก แสงฉายเพียงเพ็ญ : อริสา
อริศรา วงษ์ชาลี : นิตยา
จักราสินธุ์ อัศวธนะชัย : ภาคภูมิ
พิชญ์อร วนรัตน์ : ป่าน
กิตติพงษ์ ปลื้มปรีดาพร : ดนัย
ถิร ชุติกุล : แพน
ปรัตถกร คัยนันทน์ : บอส
นักแสดงรับเชิญ
เคน วิสรรค์ : เม้ง
พาเมล่า เบาว์เด้นท์ : สมทรง
ภัทรสุดา อนุมานราชธน : ขวัญฤทัย
ตวงทิพย์ ณ นคร : กันยา
ชลเลขา ละงู : อัญชลี
ธนกฤต ตาละโสภณ : เรย์
