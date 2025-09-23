“เมื่อความรัก คือกับดักของความแค้น”
ช่องวัน31 พร้อมส่งซีรีส์โรแมนติก-แอ็คชั่น “THE WICKED GAME เกม รัก ลวง” การประชันบทบาทกันอีกครั้งของคู่พาร์ทเนอร์สุดฮอต ต้าห์อู๋-พิทยา แซ่ฉั่ว กับความท้าทายครั้งใหม่ ในบทบาทของ “บอดี้การ์ด” หนุ่มมาดกวน และ ออฟโรด-กันตภณ จินดาทวีผล ที่พลิกบทบาทการแสดงจากเด็กหนุ่มน่ารัก สดใส เป็นคุณหนูผู้เต็มเปี่ยมไปด้วยความแค้น แถมยังคว้านักแสดงตัวท็อป ป๋อ-ณัฐวุฒิ สกิดใจ มาร่วมงานกับช่องวัน31 เสริมทัพด้วย ตงตง-กฤษกร กนกธร, โม-มนชนก แสงฉายเพียงเพ็ญ, เฟรช-อริศรา วงษ์ชาลี, ปู้-กิตติพงษ์ ปลื้มปรีดาพร, ซี-ปรัตถกร คัยนันทน์ ฯลฯ เค้าโครงเรื่องโดย ชวนนท์ สารพัฒน์ บทโทรทัศน์โดย ชวนนท์ สารพัฒน์, สรวิชญ์ ภิญโญมิตร, ธนัชชา ทวีวงษ์ กำกับการแสดงโดย ธนวัจน์ ปัญญารินทร์, สันติ ต่อวิวรรธน์
“THE WICKED GAME เกม รัก ลวง” เป็นเรื่องราวของ ภีม(ออฟโรด กันตภณ) ทายาทคนเล็กของตระกูล “ยศสินไพศาล” ที่หวนกลับมาเผชิญหน้าครอบครัวอีกครั้ง หลังถูกทอดทิ้งให้เติบโตอย่างเดียวดาย พร้อมความแค้นในใจจากอดีตอันเจ็บปวดที่เขาและแม่เคยถูกกระทำ การกลับมาครั้งนี้...ไม่ใช่เพียงเพื่อทวงความยุติธรรม แต่เขายังมีแผนที่จะเปิดโปงความชั่วร้ายของ ธเนศ(ป๋อ ณัฐวุฒิ) ผู้เป็นพ่อ และครอบครองอำนาจในตระกูล แต่เรื่องราวกลับไม่ง่ายอย่างที่คิด เพราะมีคนคอยขัดขวาง พร้อมแทงข้างหลังอยู่ทุกก้าว
แต่ภีมไม่ได้สู้เพียงลำพัง เมื่อเขาได้ ธันว์(ต้าห์อู๋ พิทยา) อดีตนายตำรวจฝีมือฉกาจมาเป็นบอดี้การ์ดข้างกาย จากความไว้ใจกลายเป็นความผูกพัน จากเจ้านายกับลูกน้อง กลายเป็นความรู้สึกลึกซึ้งเกินห้ามใจ และนี่คือจุดเปราะบาง ที่อาจทำให้แผนการของภีมต้องสั่นคลอน!! ความแค้นของภีมครั้งนี้จะมีบทสรุปอย่างไร? ติดตามในซีรีส์ “THE WICKED GAME เกม รัก ลวง” ทุกวันเสาร์ เวลา 20:30 น. เริ่มตอนแรก 27 กันยายนนี้ ทางช่องวัน31 ดูออนไลน์เวอร์ชัน UNCUT เวลา 21.30 น. บนแอป iQIYI และเว็บ iQ.com ที่แรก