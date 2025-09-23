เรื่องย่อซีรีส์วาย “เพียงนาวา LOVER MERMAN”

เรื่องย่อซีรีส์วาย“เพียงนาวาLOVER MERMAN”
บทประพันธ์ :กาย สุวรรณโรจน์& Lita P
กำกับการแสดง :รุ่งรดิศ รุ่งอมรวานิช
แนวซีรีส์ :โรแมนติก ดราม่า แฟนตาซี
ผลิต :บริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด(มหาชน)และบริษัท โก ทู อินฟินิตี้ จำกัด
วันเวลาออกอากาศ:ทุกวันเสาร์ เวลา22.30น.ดูสดทางช่อง7HDกด35และBUGABOO.TV
ระยะเวลาออกอากาศ :ตอนแรกเสาร์ที่27กันยายนนี้
เรื่องย่อ
เกาะเขน เกาะเล็กกลางทะเลที่ซ่อนเรื่องเล่าลี้ลับมาตลอดหลายชั่วอายุคน
ภูริช(ฮาซัน-เฟโรส คาน แช่มช้อย)ชายหนุ่ม ทายาทนักธุรกิจใหญ่ ตัดสินใจทิ้งชีวิตเมืองกรุง มาลงทุนเปิดบาร์Full & a Halfร่วมกับ พนา(ทูเจ-ชลัช ตันติจิบูรณ์)เพื่อนสนิทที่เติบโตบนเกาะแห่งนี้ แต่ทันทีที่ก้าวเข้ามาในร้าน เขากลับถูกดึงดูดสายตาและหัวใจด้วย นาวา(ปูน-อัครภัทร์ สุทธิเธียรณรงค์)บาร์เทนเดอร์หนุ่มผู้มีรอยยิ้มอ่อนโยนและเสน่ห์ลึกลับที่ยากจะละสายตา
ความรู้สึกที่เกิดขึ้นไม่ใช่เพียงความหลงใหล แต่คือรักแรกพบที่พร้อมผลักดันให้ภูริชทำทุกอย่างเพื่อได้หัวใจของนาวา ทว่าความรักครั้งนี้กลับเต็มไปด้วยอุปสรรค เพราะความจริงที่ไม่มีใครรู้ว่า นาวาไม่ใช่มนุษย์ แต่คือ เงือก ผู้ต้องใช้ชีวิตปกปิดตัวตน และทุกคืนพระจันทร์เต็มดวงจะต้องกลับลงสู่ทะเลเพื่อรักษาร่างมนุษย์และลมหายใจแห่งเผ่าพันธุ์
เมื่อภูริชพยายามก้าวเข้าใกล้นาวา ความรักนั้นก็สั่นคลอนหัวใจของใครอีกหลายคน พระพาย(ฟิล์ม-จิรายุ อึ้งวานิช)เงือกรุ่นพี่ผู้รักนาวามาเนิ่นนาน พร้อมทำทุกวิถีทางเพื่อผลักภูริชออกไปจากชีวิตของนาวา ขณะเดียวกัน พนาที่จมอยู่ในบาดแผลความรัก กลับค่อย ๆ ได้รับการเยียวยาจาก ปิง(ดิว-จิรเมธ ศรีหนองห้าง)เด็กฝึกงานผู้จริงใจและบริสุทธิ์ หากแท้จริงแล้วปิงเองก็ซ่อนความลับในสายเลือดไม่ต่างจากนาวา
ท่ามกลางความรักที่ก่อตัว ความลับและความจริงกลับโถมเข้ามาอย่างหนักหน่วง เผ่าพันธุ์ที่แตกต่าง ความเชื่อของผู้คนบนเกาะ และโชคชะตาที่ไม่เคยปรานี ความรักของพวกเขาจะนำพาไปสู่การอยู่รอด…หรือการสูญเสียครั้งใหญ่?และท้ายที่สุดแล้วรักแท้จะสามารถก้าวข้ามความรักของมนุษย์กับเงือกได้จริงหรือไม่ มาสนุกและติดตามลุ้นไปพร้อมกัน
ความรักที่เป็นไปไม่ได้ กำลังค่อย ๆ ก่อตัวขึ้นท่ามกลางเกลียวคลื่น
นักแสดง
เฟโรส คาน แช่มช้อย :ภูริช
อัครภัทร์ สุทธิเธียรณรงค์: นาวา
จิรเมธ ศรีหนองห้าง: ปิง
ชลัช ตันติจิบูรณ์:พนา
จิรายุ อึ้งวานิช: พระพาย
บุรันช์รัตน์ หอมบุตร:ภูธาร
กันณทร ชะระภิญโญ:วิญญู
อภิวิชญ์ จักษ์ตรีมงคล: เมษ
ภูรีวัฒณ์ ศรีกุลยนันทน์: เล็ก
บัญญวัต พัดสิงห์:ทิมมี่
นัฐภูมิ ไววาทย์:ไม้เอก