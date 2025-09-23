นายเงือกกับมนุษย์ ซีรีส์ “เพียงนาวา” สุดแฟนตาซี !

นายเงือกกับมนุษย์ซีรีส์“เพียงนาวา”สุดแฟนตาซี!
เตรียมตัวให้พร้อม สนุกไปกับซีรีส์เรื่องใหม่ เพียงนาวาLOVER MERMANความรักโรแมนติกระหว่างนักธุรกิจหนุ่มหล่อ กับนายเงือกสุดละมุนเริ่มตอนแรก วันเสาร์ที่27กันยายนนี้เวลา22.30น.ทางช่อง7HD
ทุกคืนวันเสาร์ ปักหมุดเปิดจอช่อง7HDรอฟินไปกับ ซีรีส์วายเรื่องใหม่เพียงนาวาLOVER MERMANซีรีส์แนว โรแมนติก ดราม่า แฟนตาซี ผลิตโดยบริษัท แม็ทชิ่ง แม็กซิไมซ์ โซลูชั่น จำกัด(มหาชน)และบริษัท โก ทู อินฟินิตี้ จำกัดกำกับโดยรุ่งรดิศ รุ่งอมรวานิชที่นำเรื่องราวความรักต่างสายพันธุ์ ระหว่างมนุษย์หนุ่มกับเงือกหนุ่มมาถ่ายทอดความละมุนหัวใจ ให้ทุกคนได้สัมผัสว่า ความรักนั้นไม่มีขอบเขตใดขวางกั้นได้
เพียงนาวาLOVER MERMAN จากนิยายที่ได้รับความนิยม บทประพันธ์ของกาย สุวรรณโรจน์& Lita Pที่มีการแปลถึง6ภาษา ได้แก่ ไทย,จีน,อังกฤษ,สเปน,เวียดนาม และรัสเซียซีรีส์วายเงือกเรื่องแรกของไทยกับเรื่องราวรักต้องห้าม ที่ห้ามไม่ได้ นำแสดงโดยนักแสดงน้องใหม่ฮาซัน -เฟโรส คาน แช่มช้อย รับบทภูริชหนุ่มนักธุรกิจใหญ่ หนีชีวิตเมืองกรุง มาอยู่ริมทะเล และปูน-อัครภัทรสุทธิเธียรณรงค์รับบทนาวานายเงือกที่มาใช้ชีวิตกับมนุษย์ เป็นบาร์เทนเดอร์หนุ่มเจ้าเสน่ห์ร่วมด้วยดิว-จิรเมธ ศรีหนองห้าง,ทูเจ-ชลัช ตันติจิบูรณ์,ฟิล์ม-จิรายุ อึ้งวานิช,มาร์ค-อภิวิชญ์ จักษ์ตรีมงคลฯลฯ และยังมี2นักแสดงจากช่อง7HDแทน-บุรันช์รัตน์ หอมบุตร,กัปตัน-กันณทร ชะระภิญโญมาร่วมสร้างสีสันความสนุกด้วย
ด้านฮาซันเผยว่า“ภูริชเป็นนักธุรกิจ อยู่กรุงเทพฯ ครับ เขาอยากจะทำธุรกิจที่ตัวเองชอบ เลยมาหุ้นเปิดบาร์กับเพื่อนบนเกาะเขน ซึ่งเป็นเกาะในซีรีส์ ภูริชเป็นคนที่สื่อสารทางสายตาชัดมาก เขาจะชอบใช้สายตาพิฆาตทุกอย่าง จนมาเจอกับคนที่รักจริง ๆ ซึ่งเขาก็อยากจะหยุดอยู่ที่คน ๆ นี้ แต่ก็จะมีเรื่องราวมากมายเกิดขึ้น เพราะคนที่เขารักมีความไม่ธรรมดานะครับ ผมอยากให้ทุกคนติดตามชมซีรีส์เรื่องเพียงนาวา นักแสดงทุกคนตั้งใจมาก ๆ ครับ และซีรีส์วายเรื่องนี้ จะไม่เหมือนกับซีรีส์วายเรื่องอื่นแน่นอน”
ส่วนปูนนายเงือกหนุ่ม ได้เปิดใจถึงการทำงานเรื่องนี้ว่า"นาวาเป็นตัวละครที่มีเสน่ห์มากครับ อารมณ์ของนาวามีหลายอารมณ์มาก ๆ เลย เรียกว่าสวิงไปมา เพราะเขามีปมตอนเด็กต้องปกปิดตัวเองที่เป็นเงือก ไม่มั่นใจในตัวเอง เลยต้องปกปิดตัวเองมาตลอด ถามว่ายากไหม ยากนะครับเพราะว่าต้องไปเรียนว่ายน้ำ ดำน้ำด้วย แรก ๆ ก็ยังทำไม่ได้ เพราะเราต้องว่ายท่าผีเสื้อ รวมถึงต้องอยู่ใต้น้ำให้นาน คือคุณครูก็แนะนำให้เราลองอยู่ใต้น้ำนาน ๆ ดูก่อน เพราะตอนถ่ายจริงเราอาจจะมีความตื่นเต้น ก็เลยจะมีโจทย์ให้ลองเริ่มจาก2นาทีก่อนนะ จากนั้นก็ค่อย ๆ ปรับครับ อยากฝากซีรีส์เพียงนาวา และเป็นกำลังใจให้กับนาวาด้วยนะครับ”
ความรักที่เป็นไปไม่ได้ กำลังจะเกิดขึ้นท่ามกลางเกลียวคลื่นในเพียงนาวาLOVER MERMANรับชมซีรีส์พร้อมกัน ทุกวันเสาร์ เวลา22.30น.เริ่มตอนแรกเสาร์ที่27กันยายนนี้ ดูสดทางช่อง7HDกด35และBUGABOO.TV
