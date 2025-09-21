Review ซีรีส์ : “ดาราตัวท็อป ขอป็อปอีกครั้ง • My Troublesome Star” [2025] ซีรีส์สุดฮา การกลับมาของซุป’ตาร์ตัวแม่!

ถ้าชีวิตมันขมมาชม ‘My Troublesome Star’ (ดาราตัวท็อป ขอป็อปอีกครั้ง - 2025) กันดีกว่า! การโคจรมาพบกันในรอบทศวรรษระหว่าง ‘ออมจองฮวา’ และ ‘ซงซึงฮอน’ สองนักแสดงแม่เหล็กต่างวัย ที่กลับมาร่วมงานกันในซีรีส์แนวรอมคอมสุดปั่นแห่งปี
เมื่ออดีตซุป’ตาร์ตัวมัมกลับมาทวงบัลลังก์เจ้าหญิงแห่งวงการบันเทิงอีกครั้ง หลังหายตัวไปนาน 10 ปี ร้อนถึงอดีตสายสืบที่เป็น FC ตัวยงที่คอยช่วยเธอสุดพลัง ชีวิตพัง ๆ ของนักแสดงเบอร์หนึ่งจึงกลับมาแจ้งเกิดอีกครั้ง แต่ครั้งนี้มันไม่ง่ายอีกต่อไป เมื่อวงการบันเทิงเปลี่ยนไปเราจึงได้ติดตามการเริ่มต้นสุดรั่วของอดีตซุป’ตาร์วัยกลางคน ที่ต้องมาผจญดาร์กไซต์วงการบันเทิงเกาหลี พร้อมกับการไขคดีปริศนาที่ทำให้เธอหายตัวไป และกลายเป็นมนุษย์ป้าที่อยากทวงบัลลังก์ราชินีคืนมา!
My Troublesome Star: รอมคอมครบรส ที่มาพร้อมคดีปริศนาชวนติดตาม
ซีรีส์เล่าเรื่องราวของ ‘อิมเซรา’ (รับบทโดย จางดาอา) ซูเปอร์สตาร์สาวอันดับหนึ่งของวงการบันเทิงเกาหลีผู้ใช้ชีวิตอยู่บนยอดพีระมิด แต่แล้ววันหนึ่งเธอกลับหายตัวปริศนาหลังประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ ก่อนที่อีก 25 ปีต่อมาเธอจะฟื้นจากการหลับใหลและปรากฎตัวในชื่อ ‘บงชองจา’ (รับบทโดย ออมจองฮวา) หญิงวัยกลางคนธรรมดา ๆ ที่ชีวิตแสนจะจืดชืดและห่างไกลจากโลกที่เธอเคยรู้จักอย่างสิ้นเชิง
ท่ามกลางความสับสนและสิ้นหวัง โชคชะตาก็พาเธอมาพบกับ ด็กโกชอล (รับบทโดย ซงซึงฮอน) อดีตนักสืบฝีมือดีที่เคยเป็นดาวรุ่งพุ่งแรง แต่ปัจจุบันกลับโดนลดตำแหน่งให้เป็นเพียงตำรวจจราจรธรรมดา ๆ ทั้งคู่ซึ่งต่างก็อยู่ในช่วงชีวิตตกต่ำและสูญเสียตัวตนของตัวเองไป ต้องจับพลัดจับผลูมาร่วมมือกันเพื่อสืบหาความจริงเบื้องหลังการหายตัวไปของอิมเซรา และหาทางทวงคืนทุกสิ่งที่พวกเขาสูญเสียไปกลับคืนมา
ความน่าสงสัยอยู่ตรงที่ หลังจากอิมเซรากลายเป็นเจ้าหญิงนิทรา ผู้คนรอบตัวเธอก็ดูเหมือนจะได้ดิบได้ดีกันอย่างน่าประหลาดใจ ทั้งสปอตไลท์ที่สาดส่อง ‘โกฮียอง’ (รับบทโดย อีเอล) เพื่อนสาวคนสนิทร่วมวงการ จากดวงรุ่งพุ่งทะยานสู่นักแสดงอันดับ 1 ของวงการแทนที่อิมเซรา ส่วนอดีตผู้จัดการส่วนตัว ‘คังดูวอน’ (รับบทโดย โอแดฮวาน) ก็กลายเป็นผู้อำนวยการบริษัทบันเทิงยักษ์ใหญ่ จนดูเหมือนผู้คนรอบตัวเธอดูน่าสงสัยกันไปหมด มีเพียงด็กโกซอลที่น่าจะวางใจได้
My Troublesome Star ไม่ใช่แค่ซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้ธรรมดา แต่ยังสอดแทรกปมปริศนาการหายตัวไปของอิมเซราได้อย่างชาญฉลาด ทำให้เรื่องราวน่าติดตามและคาดเดาได้ยาก การผสมผสานระหว่างการเล่าเรื่องตัดสลับไปมาระหว่างอดีต (1999) และปัจจุบัน (2025) ที่เล่าง่ายดูแล้วไม่สับสน ความฮาจากสถานการณ์ที่ไม่คาดฝัน ความโรแมนติกของคู่พระนางต่างวัย และความลึกลับของคดีปริศนา ทำให้ซีรีส์เรื่องนี้เป็นอีกหนึ่งเรื่องที่แฟน ๆ ไม่ควรพลาด โดยเฉพาะคนที่ต้องการกระตุกต่อมขำแบบสิ้นสติ หัวเราะแบบไม่แคร์ป้าข้างบ้านจะใส่ใจ รับรองว่า My Troublesome Star จะทำให้เพื่อน ๆ หายเครียดกับชีวิตไปเลย
เคมีต่างวัย ดูแล้วไม่ขัดใจแถมเอ็นดูสุดๆ
จุดเด่นที่สุดของซีรีส์คงหนีไม่พ้นเคมีของนักแสดงนำอย่าง ‘ออมจองฮวา’ ที่พิสูจน์ให้เห็นว่าเธอคือ “ราชินีรอมคอม” ตัวจริง การรับบทเป็นซูเปอร์สตาร์ตัวท็อปที่ติดอยู่ในร่างคุณป้า ทำให้เธอได้ปล่อยของทั้งในพาร์ทคอมเมดี้ที่ต้องวางตัวสูงส่งแบบซุป’ตาร์เบอร์หนึ่งของวงการ และพาร์ทดราม่าที่ต้องถ่ายทอดความรู้สึกเจ็บปวดของการสูญเสียตัวตนได้อย่างน่าเห็นใจ ส่วน ‘ซงซึงฮอน’ ก็สลัดภาพพระเอกมาดขรึม มารับบทตำรวจจราจรที่ชีวิตดูเหมือนจะล้มเหลว แต่ยังคงมีสัญชาตญาณของนักสืบมือดีเต็มขั้น ทำให้เขาได้โปรยเสน่ห์ในเวอร์ชั่นที่ดูผ่อนคลายและติดดินไปอีกแบบ
การกลับมาพบกันอีกครั้ง หลังจากผลงานภาพยนตร์เรื่อง “Wonderful Nightmare” (Miss Wife) เมื่อปี 2015 จึงเป็นที่พูดถึงอย่างมากในแวดวงบันเทิงเกาหลีและแฟนคลับทั่วโลก เมื่อ ซงซึนฮอน ตำรวจรุ่นน้องที่ทั้งสุขุมและเป็นผู้ใหญ่กว่าออมจองฮวา ที่เอาแต่ใจและจอมป่วนเหมือนเด็ก ความแตกต่างแบบสุดขั้วทำให้เรื่องราวทั้งน่ารัก ปั่นป่วน และวุ่นวาย ขายขำกันได้ทุกตอน
ไหนจะต้องลุ้นเอาใจช่วยให้นางเอกเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาอย่างไม่สิ้นสติ ส่วนพระเอกก็ต้องเข้ามาช่วยเหลือเพื่อไขคดีปริศนา ความสัมพันธ์ของทั้งคู่จึงค่อย ๆ พัฒนาจากคู่หูไปสู่คู่รักต่างวัย ที่ต่างฝ่ายต่างเติมเต็มให้กันและกันโดยไม่รู้ตัว
My Troublesome Star: การเสียดสีวงการ K-Series ที่เจ็บแสบถึงใจ
ในความตลกแบบรั่ว ๆ ของซีรีส์เรื่องนี้ ได้ซ่อนประเด็นเสียดสีวงการบันเทิงเกาหลีได้อย่างเจ็บแสบและแยบยล เพื่อให้ผู้ชมเห็นถึงเบื้องลึกที่ไม่ได้สวยหรูเหมือนเบื้องหน้า โดยประเด็นที่ซีรีส์นำเสนอได้อย่างน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็น
คุณค่าที่วัดจาก ‘เปลือก’ และ ‘ความอ่อนเยาว์’: ประเด็นนี้ได้รับการขยี้อย่างหนักผ่านการสลับร่างของ อิมเซรา ซูเปอร์สตาร์ที่ทุกย่างก้าวของเธอล้วนเป็นเงินเป็นทอง เมื่อต้องมาอยู่ในร่างของ บงชองจา หญิงวัยกลางคนธรรมดา ๆ ซีรีส์แสดงให้เห็นอย่างเจ็บปวดว่า ทันทีที่ ‘เปลือก’ ที่สวยงามแห่งความเยาว์วัยหายไป ทำให้คุณค่าและอำนาจต่อรองทั้งหมดที่เธอเคยมีก็มลายหายไปจนหมดสิ้นเช่นกัน มันคือการตอกย้ำว่าวงการนี้จดจำเธอที่ ‘หน้าตา ไม่ใช่ ‘ตัวตน’
สื่อและสาธารณชน = ผู้สร้างและผู้ทำลายในคนเดียวกัน: เมื่ออิมเซราหายตัวไป ซีรีส์แสดงให้เห็นถึงวงจรของสื่อได้อย่างสมจริง จากตอนแรกที่นำเสนอข่าวด้วยความห่วงใย ก็ค่อย ๆ เปลี่ยนเป็นการขุดคุ้ยเรื่องราวส่วนตัวเพื่อขายข่าว เมื่อมีดาวรุ่งดวงใหม่ปรากฏขึ้นมาแทนที่ เธอก็ถูกลืมไปอย่างรวดเร็ว ซีรีส์ล้อเลียนการสร้างข่าวลือต่าง ๆ เพื่อกลบข่าวจริงผ่านการปั่นข่าวของต้นสังกัด ที่พยายามหาผลประโยชน์แม้ในยามที่ศิลปินในค่ายหายตัวไป
ความสำเร็จบนยอดพีระมิด ที่แลกมาด้วยความโดดเดี่ยว: ชีวิตของอิมเซราก่อนจะหายตัวไป เป็นภาพสะท้อนของดารามากมายที่ภายนอกดูสมบูรณ์แบบ แต่ภายในกลับว่างเปล่าและโดดเดี่ยว การได้มาใช้ชีวิตในฐานะบงชองจา และได้รู้จักกับด็กโกชอล (ผู้ซึ่งตกต่ำไม่ต่างกัน) ทำให้เธอได้สัมผัสกับความสัมพันธ์ที่จริงใจเป็นครั้งแรก
การทวงคืน ‘ตัวตน’ ไม่ใช่ ‘ชื่อเสียง’ ของนักแสดงเบอร์ต้น: แก่นแท้ของเรื่องนี้ คือการที่อิมเซราต้องการทวงคืนความยุติธรรม และเปิดโปงความจริงเบื้องหลังการหายตัวไปของเธอ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญกว่าการกลับไปเป็นนักแสดงเบอร์หนึ่งของวงการ ซึ่งไม่แน่ว่าการออกจากวงการบันเทิงอาจเป็นชัยชนะที่แท้จริงของเธอก็เป็นได้
โดยรวมแล้ว My Troublesome Star-ดาราตัวท็อป ขอป็อปอีกครั้ง เป็นซีรีส์รอมคอมผสมดราม่าอย่างชาญฉลาดในการวิพากษ์วิจารณ์ค่านิยมอันฉาบฉวย ความโหดร้ายที่มาพร้อมชื่อเสียง และแรงกดดันมหาศาลในวงการบันเทิงเกาหลีได้อย่างถึงแก่น ทำให้เป็นอีกหนึ่งซีรีส์ที่ไม่ควรพลาด ซีรีส์ 12 ตอน ออนแอร์ทาง VIU
ร้อยเรียงเรื่องราว : รัสรินทร์ สุนทรกมลรัศมิ์
อ้างอิงภาพ : https://www.hancinema.net/
