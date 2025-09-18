“โอริเวอร์” การันตี “เปิดโหมดล่า คดีเดือด ซีซั่น 2” เดือด!

“โอริเวอร์” การันตี “เปิดโหมดล่า คดีเดือด ซีซั่น 2”
พลิกแฟ้มคดีเข้ม แอ็กชั่น ดุ มัน จัดเต็ม พร้อมล่า 17 กันยายนนี้
ช่อง 7HD จัดให้ตามคำเรียกร้อง ส่ง “เปิดโหมดล่า คดีเดือด ซีซั่น 2” ลงจอ ผู้จัด “โอริเวอร์ บีเวอร์” การันตี ซีซั่นนี้ กลับมาพร้อมภารกิจที่บ้าดีเดือดกว่าเดิม เพิ่มเติมด้วยทีมนักแสดงที่จะมามอบความมันระห่ำ และความสนุกลุ้นระทึก ตามสไตล์ 9 บีเวอร์ ฟิล์ม 17 กันยายนนี้ เปิดจอรอดูความสนุกได้เลย
กลับมาเปิดโหมดความสนุกอีกครั้ง ค่าย 9 บีเวอร์ ฟิล์มส์ โดยผู้จัด โอริเวอร์ บีเวอร์ พร้อมเปิดแฟ้มคดีใหม่ ส่งซีรีส์สืบสวน แอ็กชั่น ที่หลายคนรอคอย “เปิดโหมดล่า คดีเดือด ซีซั่น 2” ลงจอช่อง 7HD นำทีมโดย เบน-สันติราษฎร์ กุลนพเกียรติ รับบท สารวัตรเจมส์ คนดีคนเดิม เพิ่มเติมคือความเข้ม บู๊จัดเต็ม แท็กทีม เติร์ก-ณัฐชนน ภูวนนท์ ในบท สารวัตรซี, ทศ-รวิศชา ปัญจวิชญ์ รับบท หมวดตั้ม และทีมสืบหน้าใหม่ที่มาร่วมเสริมทัพ ได้แก่ อ๋อม-ปัณชญา สุวรรณกูฏ, พอล เดอบ๊อด, ดรีม-ปุณณฤกษ์ อาศัยป่า, ซิล-ฐณธรณ์ ธัญญกรกุล ร่วมด้วย หนุ่ม-สุรวุฑ ไหมกัน, น้ำว้า-ฐาปนีย์ ศุภรัตนาภิรักษ์, กิมจุ้ย-เอื้ออังกูร เพ็ญชาญวัฒนกิจ และนักแสดงมากฝีมืออีกมากมาย
เปิดโหมดล่า คดีเดือด ซีซั่น 2 บทประพันธ์ของ บริษัท 9 บีเวอร์ ฟิล์มส์ จำกัด เขียนบทโทรทัศน์โดย เพียงนาม กำกับการแสดงโดย จิตาพัชร์ อธิชัยธนารุจน์ พบกับซีรีส์ที่จำลองจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในสังคม ปฏิบัติการ "เปิดโหมดล่า" ภารกิจจับคนร้ายที่อาจมี "กับดัก" ซ่อนอยู่ ! เมื่อสารวัตรเจมส์ (เบน) ตำรวจฝีมือฉกาจ เจ้าของฉายา หล่อทะลุแมสก์ และทีมสืบนครบาลต้องเผชิญหน้ากับแก๊งค้ายาระดับโลกกับภารกิจที่ดูเหมือนจะง่าย แต่กลับกลายเป็นกับดักซ้อนกับดัก พวกเขาจะสามารถกอบกู้สถานการณ์และเรียกศรัทธาของประชาชนกลับมาได้หรือไม่ ต้องติดตาม ซีซั่นใหม่นี้ รับประกัน “ความเดือด” ที่เกินลิมิตกว่าเดิม! เดือดเกินลิมิตแค่ไหน ผู้จัด โอริเวอร์ มาการันตี
“กลับมารอบนี้ เราใช้ชื่อว่า เปิดโหมดล่า คดีเดือด ซีซั่น 2 ที่มีความเข้มข้นมากขึ้นจากซีซั่นแรก ซึ่งเรานำฟีดแบ็กของแฟน ๆ ที่มีต่อซีซั่นแรกมาปรับปรุง เพิ่มเติมใส่ในซีซั่น 2 ให้มันกลมกล่อมขึ้น ซึ่งเราก็ยังคงมีการนำเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในสังคมมาตีแผ่ ให้ออกมาในรูปแบบซีรีส์ และในซีซั่น 2 นี้ มีเขียนบทเพิ่มเติม ในเชิงให้ความรู้กับคนดูในแง่มุมกลโกงของมิจฉาชีพด้วย ซึ่งเท่าที่ผมมีโอกาสได้คุยกับเจ้าหน้าที่เพื่อจะนำเค้าโครงเรื่องราว มาเป็นข้อมูลในการปรับเป็นบทในซีรีส์ ก็ได้รู้ว่าทุกวันนี้พวกมิจฉาชีพ เขาเหมือนคอมพิวเตอร์นะครับ เขามีการอัปเกรดตัวเองไปเรื่อย ๆ พอเวอร์ชันนี้ถูกจับ ก็จะไปอัปเป็นเวอร์ชันใหม่
ในซีซัน 2 นี้ เหมือนเราก็จะเป็นกระบอกเสียง นำเสนอเรื่องราวเหล่านี้ เพื่อเตือนภัย ให้กับคนที่อยู่ในสังคม คนดูก็จะได้ทั้งความสนุก ได้อรรถรส ได้ความรู้ไปด้วย เพราะเรานำเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงในสังคมมาทำ เอาเค้าโครงที่ได้ข้อมูลมาปรับบทเพิ่มเติมเสริมแต่งใส่อรรถรส ให้สนุกขึ้น และอย่างที่ผมเคยบอก ตลอดระยะเวลาที่ผมทำซีรีส์ ทำละคร ทำหนังมา ผมเปิดรับความคิดเห็นคนดูเสมอ อะไรที่คนดูอยากเห็น ผมเปิดรับตลอด ยินดีนำมาปรับปรุง ในการทำงาน ซึ่งในซีซั่น 2 นี้ จะเป็นการอัปเวอร์ชัน ตามความต้องการของแฟน ๆ ความสนุกในซีซั่นนี้ นอกจากนักแสดงหลักแล้ว ยังมีนักแสดงใหม่ ๆ เข้ามาร่วมงานเพิ่มด้วย ส่วนเรื่องฉากบู๊ต่าง ๆ แอ็กชั่นจัดเต็ม เดือดกว่าเดิมแน่นอน”
ติดตามชมซีรีส์ “เปิดโหมดล่า คดีเดือด ซีซั่น 2” ได้ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 19.00 น. เริ่มตอนแรก วันพุธที่ 17 กันยายนนี้ ทาง ช่อง 7HD ดูทีวีกด 35 สดออนไลน์ Bugaboo.TV
และติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวต่าง ๆ ได้ทาง Facebook, IG, X, TikTok, YouTube: Ch7HD