โครงเรื่องย่อซีรีส์ “MuTeLuv ตอน พระบิดาแกสิ! Not My Father!”
กำกับการแสดง : โดม จารุพัฒน์ กันนุลา
ผลิต : จีเอ็มเอ็มทีวี
วันเวลาออกอากาศ : ทุกวันจันทร์ เวลา 20:30 น. ทางช่อง GMM25 และทางแอป TruevisionNOW เท่านั้น
ระยะเวลาออกอากาศ : ตอนแรกวันจันทร์ที่ 22 กันยายนนี้
โครงเรื่องย่อ
ชีวิตสุดจืดชืดของ “พลอยจืด” (ป่าน ณัชชา) ต้องพลิกตลบ เมื่อ “ภูผา” (เปรม) รุ่นพี่ตัวท็อปที่เธอแอบชอบมาชวนเธอเข้าร่วมภารกิจสุดอันตรายนั่นคือการเปิดโปง “ครอบครัวจันทรุสติ” ลัทธิประหลาดที่กำลังแพร่พิษความงมงายคลั่งไปทั่วจังหวัดของพวกเขา
แต่ความหวังที่จะได้ใกล้ชิดกับภูผาต้องเจออุปสรรค เมื่อเธอถูก “วุฒิไกร” (นานิ) สาวกหนุ่มผู้ดูไม่น่าไว้ใจจับตามองเธอทุกฝีก้าวและที่เลวร้ายกว่านั้นคือ “พระบิดา” (โจ๊ก โซคูล) ศาสดาเจ้าลัทธิที่ดูเหมือนจะสนใจในตัวพลอยจืดเป็นพิเศษในระดับที่เป็นภัยต่อชีวิต!
พลอยจืดและภูผาจะเอาชีวิตรอดจากเงื้อมมือของลัทธิสุดเพี้ยนและศาสดาคลั่งนี้ไปได้อย่างไร มาร่วมลุ้นระทึกไปกับทุกย่างก้าวของภารกิจเปิดโปงความจริงใน “MuTeLuv ตอน พระบิดาแกสิ! Not My Father!”
รายชื่อนักแสดง
นานิ หิรัญกฤษฎิ์ : วุฒิไกร
เปรม วรุศ ชวลิตรุจิวงษ์ : ภูผา
ป่าน ณัชชา เชื้อแดง : พลอยจืด
เจ้าหญิง ครองขวัญ นาครทรรพ: เฟย์
โจ๊ก กรภพ จันทร์เจริญ : พระบิดา