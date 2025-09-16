Review ซีรีส์ : “เมนูรักพิชิตใจราชา • Bon Appétit, Your Majesty” [2025] เมื่อเชฟมิชลินทะลุมิติเสิร์ฟรักฝ่าบาท!

แวะมาป้ายยาซีรีส์เกาหลีพีเรียดแนวรอมคอมเรื่องใหม่แกะกล่องทาง Netflix ที่ออนแอร์ได้ไม่กี่ตอนก็ครอง Top TV Shows on Netflix และคว้าเรตติงซีรีส์ที่เปิดตัวสูงสุด (เสาร์-อาทิตย์) ของช่อง tvN ในปีนี้อีกด้วย ‘Bon Appétit, Your Majesty’ (เมนูรักพิชิตใจราชา - 2025) เรื่องรักระหว่างเชฟสาวสวยที่เดินทางย้อนเวลาไปถึงกว่า 500 ปี เพื่อพบรักพระราชาหนุ่มนักชิมแห่งยุคโชซอน เป็นการโคจรมาพบกันของ ‘อีแชมิน’ พระเอกดาวรุ่งจากซีรีส์ Hierarchy (2024) ประกบคู่กับ ‘อิมยุนยา’ เจ้าแม่ซีรีส์รอมคอมจาก King the Land (2023) รับรองว่า ซีรีส์เรื่องนี้จะทำให้คุณจิกหมอนนอนหิวทั้งอาหารและความรักไปพร้อมๆ กัน
‘ราชานักชิม’ ปะทะ ‘เชฟมิชลิน 3 ดาว’ สงครามหน้าเตาที่เดิมพันด้วยหัวใจ!
พล็อตเรื่องของ “เมนูรักพิชิตใจราชา” อาจไม่แปลกใหม่ โดยเฉพาะคนไทยที่คุ้นเคยกับแม่หญิงการะเกด (ละครพรหมลิขิต / บุพเพสันนิวาส) ซีรีส์เรื่องนี้มีความคล้ายกันตรงที่นางเอกเป็นเชฟที่มีความรู้ด้านประวัติศาสตร์ ส่วนแม่หญิงการะเกดก็เป็นนักโบราณคดีที่ย้อนเวลาไปพบรัก และมีโมเมนท์ทำอาหารยุคใหม่ให้คนโบราณชิมจนลือเลื่องเฟื่องฟูไปทั้งพระนคร ซีรีส์เรื่องนี้ก็จะมีความใกล้เคียงกันเล็กน้อย แต่รับรองว่าดูแล้วจะฟินจิกหมอนและหิวท้องร้องในเวลาเดียวกัน
เรื่องราวเริ่มต้นในปี 2025 หลังจากที่ ‘ยอนจียอง’ (รับบทโดย อิมยุนอา) เชฟสาวชาวเกาหลีผู้มีพรสวรรค์ด้านการทำอาหารฝรั่งเศสเป็นเลิศ บวกกับความรู้ด้านประวัติศาสตร์ของเกาหลีแบบกรุบกริบ ด้วยความที่มีพ่อเป็นนักวิชาการและนักประวัติศาสตร์ ทว่าในวันที่ชีวิตของเธอกำลังจะพุ่งทะยานสู่จุดสูงสุดราวกับนางงามเพิ่งคว้ามงฯ หลังชนะการประกวดสุดโหดเพื่อเฟ้นหา Chef de Cuisine (หัวหน้าเชฟ) ประจำร้านอาหารระดับมิชลิน 3 ดาวในกรุงปารีส โชคชะตาก็เล่นตลกในชั่วข้ามคืน
ระหว่างที่เธอกำลังนั่งเครื่องบินกลับไปฉลองความสำเร็จที่เกาหลี อยู่ดี ๆ ก็มีสุริยุปราคาและแสงสว่างจ้าที่พุ่งออกมาจากตำราอาหารโบราณ ทำให้เธอย้อนเวลากลับไปในยุคโชซอนและพบกับ ‘กษัตริย์อีฮอน’ (รับบทโดย อีแชมิน) พระราชาหนุ่มรูปงามผู้แสนเย็นชา เผด็จการ และนักชิมตัวพ่อที่มีต่อมรับรสไวเกินมนุษย์ แถมยังเลือกกินแบบสุด ๆ แล้วยังโดนเมาท์ฉ่ำลงบันทึกในหน้าประวัติศาสตร์ด้วยนะว่า เขามีสนมแน่นวังเลยค่ะคุณแม่...!
เมื่อเชฟสาวสวยระดับมิชลิน 3 ดาว ต้องมาเข้าครัวไฟในยุคโชซอน เพื่อทำอาหารให้ถูกปากพระราชาที่มีความเย่อหยิ่ง จียองจึงต้องโชว์สกิลเชฟด้วยฝีมือการทำอาหารระดับเทพ ที่ผสมผสานอาหารฝรั่งเศสเข้ากับอาหารเกาหลีแบบดั้งเดิม จนกลายเป็นเมนูแปลกใหม่และน่าทึ่งเรียกเสียงอื้อหือให้เหล่าชาววังที่ได้ลิ้มลอง ซึ่งแน่นอนเธอก็ครองใจพระราชาด้วยเสน่ห์ปลายจวักและความสวยจึ้งตาแตก แต่ก็ต้องแลกชีวิตที่เสี่ยงภัยตลอดเวลา
งานนี้ เชฟสาวจะเดินทางข้ามเวลามาสู่ยุคปัจจุบันเพื่อทำความฝันให้เป็นจริงได้หรือไม่ แล้วพระราชอีฮอนจะปกครองแผ่นดินที่ลุกเป็นไฟให้สงบร่มเย็นได้อย่างไร ไม่แน่ว่าความอร่อยของเมนูชาววังลูกครึ่งฝรั่งเศส-เกาหลี อาจละลายความเย็นชาในหัวใจของพระราชาอีฮอน ให้อ่อนโยนและอบอุ่นไปด้วย “รสชาติแห่งความรัก” ก็เป็นได้
อร่อยแสงออกปาก! ซีรีส์ที่นำเสนอวัฒนธรรมอาหารเกาหลีอย่างมีสีสัน
ความสนุกของซีรีส์เรื่องนี้มาจากพล็อตเรื่องที่แม้จะไม่แปลกใหม่แต่ก็น่าสนใจไม่น้อย เมื่อเชฟสาวผู้เชื่อมั่นในเทคนิคและรสชาติแบบตะวันตก ต้องมาปะทะกับพระราชาหนุ่มจอมยโสผู้ยึดติดกับรสชาติ ทุกเมนูที่ยอนจียองรังสรรค์ขึ้นจึงเปรียบเสมือนการท้ารบเพื่อเอาชีวิตรอด เพราะเธอต้องใช้ทั้งความคิดสร้างสรรค์และเสน่ห์ปลายจวักเพื่อเอาชนะใจของฝ่าบาท
ซีรีส์นำเสนอเมนูอาหารเกาหลีที่สูญหายไปตามกาล พร้อมความพิถีพิถันในขั้นตอนการทำอาหาร ที่ดูแล้วจะทำให้เราอยากพุ่งตัวไปร้านอาหารเกาหลี มีการใช้ CG การันตีความอร่อยแสงออกปาก การใช้วัตถุดิบพื้นเมืองในแต่ละฤดูกาล สอดแทรกประวัติศาสตร์ ประเพณี พิธีกรรม ไปจนถึงวัฒนธรรมการกิน พร้อมนำเสนอเทคนิคการทำอาหารที่มีความเป็นวิทยาศาสตร์ (Food Science) ทำให้เราเข้าใจถึงวัฒนธรรมอาหารเกาหลีได้อย่างกลมกล่อม
ซีรีส์ไม่ได้มีดีแค่การทำอาหารที่น่าตื่นตาตื่นใจ แต่ยังสอดแทรกเรื่องราวดราม่าการเมืองในวังหลวงได้อย่างกลมกล่อม การต่อสู้ของจียองไม่ได้อยู่ที่การคิดเมนูใหม่ๆ ให้ถูกใจพระราชาเท่านั้น แต่เธอยังต้องรับมือกับเหล่าขุนนางและนางในตัวมัมที่จ้องจะเล่นงานเธออีกต่างหาก เธอจึงต้องใช้ทั้งฝีมือการทำอาหาร ไหวพริบในการเอาตัวรอด และสอดแทรกมุมมองของคนยุคปัจจุบันที่สร้างความแปลกใหม่แตกต่างจากคนโบราณ นั่นอาจเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ทำให้พระราชา (แอบ) ตกหลุมรักความกล้าหาญและจริงใจของเธอโดยไม่รู้ตัว
เช่นเดียวกับพระราชาอีฮอนที่ต้องใช้ทั้งสมองและสกิลในการต่อสู้อย่างเข้มข้น ในยุคสมัยที่เต็มไปด้วยการต่อสู้และผู้คนที่หวังจะช่วงชิงบัลลังก์ แถมภาพลักษณ์ของพระองค์ก็ดูจะไม่เป็นที่โปรดปรานของเหล่าขุนนางกลุ่มอนุรักษ์นิยมอีกต่างหาก เมื่อโชคชะตาพาทั้งคู่มาเจอกันจึงเกิดเป็นพลังงานดี ๆ ที่ต่างเติมเต็มกันและกันได้อย่างอบอุ่น
ซีรีส์เรื่องนี้จึงน่าจะถูกใจใครหลายคนเหมือนได้ชิมอาหารจานใหม่ ที่อร่อยถูกใจจนต้องขอเบิ้ลเลยทีเดียว
‘อิมยุนอา’ VS ‘อีแชมิน’ เคมีที่ลงตัวยิ่งกว่าเครื่องปรุงสูตรลับ
แม้ในชีวิตจริงนางเอกจะรุ่นใหญ่กว่าพระเอกถึงสิบปี แต่บอกเลยว่าการแคสติ้ง ‘อิมยุนอา’ และ ‘อีแชมิน’ มาเจอกันในเรื่องนี้คือความดีงาม เคมีของทั้งคู่เข้ากันสุด ๆ และดูแล้วอายุก็แทบจะไม่ห่างกันเลยสักนิด ฉากปะทะคารมที่ต่างฝ่ายต่างไม่ยอมกันยิ่งน่าเอ็นดู
ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ค่อย ๆ พัฒนาจากความรู้สึกไม่ชอบหน้ากลายเป็นความเข้าใจ และสุดท้ายก็กลายเป็นความรักที่เบ่งบานผ่านรสชาติของอาหารแต่ละจาน เป็นความโรแมนติกที่ค่อย ๆ ซึมลึก อบอุ่น และชวนฟินจิกหมอนในเวลาเดียวกัน
บอกเลยว่า Bon Appétit, Your Majesty เมนูรักพิชิตใจราชา เป็นซีรีส์ที่ครบรสเหมือนคอร์สอาหารสุดหรู ที่มีทั้งรสหวานของความโรแมนติก รสเผ็ดร้อนของการชิงไหวชิงพริบทั้งการเมืองและเรื่องหึงหวง และรสชาติกลมกล่อมของเรื่องราวที่ใช้ ‘อาหาร’ เป็นสื่อกลางในการเชื่อมใจได้อย่างสมบูรณ์แบบ ที่สำคัญภาพอาหารแต่ละจานก็สวยงามน่ากินจนอยากจะทะลุจอเข้าไปชิมเลยละ
ใครที่กำลังมองหาซีรีส์ที่ดูแล้วยิ้มได้ อิ่มใจ และหิวไปพร้อม ๆ กัน Bon Appétit, Your Majesty เมนูรักพิชิตใจราชา เป็นซีรีส์ที่น่าจะตอบโจทย์คุณอย่างแน่นอน เตรียมท้องและเตรียมใจให้พร้อม แล้วมาลิ้มรสเมนูรักทั้ง 12 ตอนได้ทาง Netflix
ร้อยเรียงเรื่องราว : รัสรินทร์ สุนทรกลมรัศมิ์
อ้างอิงเรื่องและภาพ : https://www.hancinema.net/
